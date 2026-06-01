Hospital de Usme iniciará la atención en urgencias tras meses de espera: Secretaría de Salud de Bogotá confirmó apertura del servicio

Las nuevas instalaciones cuentan con consultorios de triage, áreas diferenciadas para adultos y pediatría, y un laboratorio clínico de última tecnología - crédito Secretaría de Salud

Luego de meses de incertidumbre y reclamos por parte de la comunidad y representantes políticos, la Secretaría Distrital de Salud anunció la apertura oficial del servicio de urgencias en el Hospital de Usme, al sur de Bogotá.

El anuncio, realizado el lunes 1 de junio de 2026, marca el inicio de una nueva fase operativa para un hospital que, pese a su moderna infraestructura, había sido objeto de cuestionamientos por la falta de funcionamiento pleno de servicios esenciales desde su inauguración.

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La presión ciudadana se hizo sentir especialmente desde el 25 de mayo, cuando el concejal Julián Espinosa (Alianza Verde) recorrió las instalaciones y evidenció, mediante un video en redes sociales, que áreas críticas como urgencias, hospitalización, UCI y quirófanos seguían fuera de servicio.

Espinosa relató que, a pesar de la apariencia impecable de la fachada y las oficinas administrativas, los habitantes de Usme y localidades aledañas seguían enfrentando barreras para recibir atención inmediata, debiendo cumplir trámites adicionales o desplazarse a otros centros médicos.

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La inversión en el Hospital de Usme supera los $318.555 millones e impactará a más de un millón de personas en el sur de Bogotá y municipios cercanos - crédito Secretaría de Salud

“Galán vino a cortar la cinta del Hospital de Usme en febrero. Pero la comunidad hoy dice otra cosa: ‘Tenemos hospital… pero si nos enfermamos no nos atienden’”, denunció Espinosa, reflejando el sentir de una ciudadanía que esperaba soluciones inmediatas y mayor transparencia sobre el cronograma de funcionamiento.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, defendió la estrategia de apertura progresiva, argumentando que cada fase debe cumplir rigurosamente los requisitos normativos y de seguridad. Según la hoja de ruta oficial, el hospital inició con consulta externa en especialidades de medicina general, pediatría, ginecología, cardiología y otras áreas clave; el servicio de urgencias estaba programado para abril, seguido de hospitalización, imágenes diagnósticas y UCI en junio y julio.

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Finalmente, con la apertura del servicio de urgencias, la comunidad de Usme y sus alrededores podrá acceder a atención médica de baja complejidad para eventos de salud que no requieran alta especialización. La segunda fase de operaciones incluye también la habilitación del laboratorio clínico, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del hospital.

El hospital ya ha atendido a más de 7.000 personas en especialidades médicas, descongestionando el sistema de salud local en Bogotá - crédito Secretaría de Salud Bogotá

“Desde el 18 de febrero hasta hoy, este hospital ya ha atendido a más de 7.000 personas de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz en especialidades que antes les tomaba horas de viaje recibir... Ahora les entregamos el servicio de urgencias de baja complejidad. El hospital ya está atendiendo y ya está descongestionando el sistema”, subrayó Bermont.

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Capacidad instalada y plan de expansión

El servicio de urgencias cuenta con consultorios especializados para triage y atención diferenciada de adultos y pediatría, salas de procedimientos, y áreas de observación distribuidas en camillas para distintas poblaciones. La apertura fue diseñada para responder progresivamente a la demanda mientras se consolidan las siguientes etapas: hospitalización para adultos y niños, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos, pediatría y neonatos, servicios quirúrgicos y radiología avanzada, programadas para junio y julio.

El proyecto del Hospital de Usme representa una inversión total de $318.555 millones, cuenta con 221 camas y más de 32.151 m² de infraestructura intervenida. La meta es beneficiar a más de 454.000 personas de Usme, Tunjuelito, Sumapaz y Ciudad Bolívar, así como a habitantes de municipios vecinos en Cundinamarca y Meta, impactando potencialmente a más de un millón de personas.

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La administración distrital proyecta que el Hospital de Usme será un referente en la red pública hospitalaria del sur de Bogotá antes de finalizar julio de 2026 - crédito Secretaría de Salud Bogotá

La administración distrital reiteró que la apertura progresiva permite garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del servicio. Sin embargo, la ciudadanía exige información clara sobre los avances y que los servicios de alta complejidad entren en funcionamiento en los plazos prometidos. De acuerdo con la planeación oficial, en julio el hospital contará con todas sus áreas habilitadas, consolidándose como un nuevo referente de la red pública hospitalaria del sur de Bogotá.

La apertura del servicio de urgencias en el Hospital de Usme responde a una demanda histórica de la localidad y es vista como un paso clave para mejorar la equidad en el acceso a la salud. Con dicha acción, la Secretaría de Salud y la Subred Sur buscan reafirmar el compromiso de fortalecer la red pública hospitalaria, acercando la atención especializada a territorios históricamente marginados.

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