Exfiscal Francisco Barbosa habló de la “angustia” en la campaña de Iván Cepeda tras derrota: “Argumento absurdo y elemental”

El exfiscal Francisco Barbosa puso la lupa en las posiciones cambiantes del senador Iván Cepeda Castro - crédito Colprensa

La feroz reacción del candidato presidencial Iván Cepeda, que lanzó una serie de duras acusaciones contra el que será su contendor en la segunda vuelta, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, causó una fuerte reacción del exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa, que no dudó en dar sus opiniones frente a lo que, en su concepto, serían momentos de “angustia” al interior de la campaña oficialista, que no pudo definir la contienda en la jornada del 31 de mayo.

Barbosa, que fue titular del organismo de investigación entre 2020 y 2024, se refirió sin tapujo a lo que considera es una secuencia de repliegues del senador del Pacto Histórico en menos de un día, pues además de los ataques a De la Espriella, pasó de desconocer el preconteo a admitir que no había hallado anomalías; de negarse a ir a debates a proponerlos y, como si fuera poco, abrir una disputa mediática por el uso de la camiseta de la Selección Colombia.

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Con este mensaje en X, el exfiscal Francisco Barbosa habló de la campaña de Iván Cepeda y los momentos adversos que protagonizaría tras la primera vuelta - crédito @fbarbosadelgado/X

“La desesperación de la campaña de Iván Cepeda es evidente. Y eso que van menos de 24 horas de la derrota en 1.ª vuelta”, escribió Barbosa en su publicación en X, con la que arremetió contra el aspirante oficialista. La crítica del exfiscal se conoció luego de los resultados de la jornada del domingo 31 de mayo, en el que la dupla De la Espriella - José Manuel Restrepo obtuvo 10.361.499 votos (43,74%), frente a 9.688.361 sufragios de Cepeda y Aída Quilcué (40,90%).

En ese orden de ideas, Barbosa concertó su señalamiento con el cambio de postura del candidato oficialista. “Ayer indicó que no aceptaban los resultados. Hoy dice que no han encontrado anomalías”, escribió el exfiscal, al referirse a las dudas que Cepeda había instalado sobre el conteo electoral tras conocerse los datos entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la fase de preconteo, que fueron desconocidos en primer lugar por Cepeda.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia el 21 de junio, en la denominada segunda vuelta - crédito Luisa González - Nathalia Angarita/REUTERS

Barbosa apuntó al viraje del discurso de Cepeda tras el preconteo: “Hoy pide debates”

En su mensaje, corto, pero crítico con las posiciones cambiantes del aspirante oficialista, Barbosa también puso el foco en la agenda pública que se abrió después de la votación. “Antes no quería debatir. Hoy pide debates”, afirmó el exfiscal, al presentar ese giro como parte de la reacción de la campaña de Cepeda tras quedar detrás de su rival, en un resultado que fue considerado sorpresivo, pues ninguna firma encuestadora dio como ganador al autodenominado “Tigre”.

El exfiscal agregó un tercer elemento a esa cadena de cambios: “Ahora exige que los entusiastas de la campaña de Abelardo no usen la selección Colombia. Argumento absurdo y elemental”, sostuvo Barbosa, en relación con la más reciente polémica que involucra al congresista progresista, que estaba confiado en ganar en primera vuelta, pero que quedó a casi cuatro puntos porcentuales del abogado, que logró aglutinar a la oposición en su campaña presidencial.

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Iván Cepeda, reconocido por su defensa de víctimas y su trayectoria política, no logró asegurar la presidencia en la primera ronda y enfrentará a Abelardo de la Estrella en la segunda vuelta. El líder de Defensores de la Patria obtuvo una ventaja de más de 600.000 votos - crédito Infobae

Y es que en sus declaraciones iniciales, Cepeda habló de cómo existía un supuesto “desfase” en el censo que se contabilizó para las elecciones, de 885.000 personas. Sin embargo, al ver que sus señalamientos no tendrían mayor fundamento, reculó en la rueda de prensa ofrecida en la mañana del lunes 1 de junio, en la que, según la labor interna de su grupo, no permitió definir si en verdad existieron esas anomalías, detalladas también por el presidente Petro.

“Nuestro dispositivo de control de resultados ha estado trabajando intensamente en esta noche. Hemos procedido a hacer (sic) las verificaciones necesarias. Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, afirmó el aspirante, que, a la par, arremetió contra De la Espriella por, según él, “robarse” el simbolismo de la ‘Tricolor’ para utilizarlo con fines electoreros.

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