Colombia

Exfiscal Francisco Barbosa habló de la “angustia” en la campaña de Iván Cepeda tras derrota: “Argumento absurdo y elemental”

En su mensaje, el extitular del organismo de justicia cuestionó la falta de coherencia en el discurso del candidato oficialista, al observar cómo primero desconoció los resultados y después reconoció la ausencia de irregularidades significativas

Guardar
Google icon
El congresista respondió a las críticas del fiscal. Colprensa
El exfiscal Francisco Barbosa puso la lupa en las posiciones cambiantes del senador Iván Cepeda Castro - crédito Colprensa

La feroz reacción del candidato presidencial Iván Cepeda, que lanzó una serie de duras acusaciones contra el que será su contendor en la segunda vuelta, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, causó una fuerte reacción del exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa, que no dudó en dar sus opiniones frente a lo que, en su concepto, serían momentos de “angustia” al interior de la campaña oficialista, que no pudo definir la contienda en la jornada del 31 de mayo.

Barbosa, que fue titular del organismo de investigación entre 2020 y 2024, se refirió sin tapujo a lo que considera es una secuencia de repliegues del senador del Pacto Histórico en menos de un día, pues además de los ataques a De la Espriella, pasó de desconocer el preconteo a admitir que no había hallado anomalías; de negarse a ir a debates a proponerlos y, como si fuera poco, abrir una disputa mediática por el uso de la camiseta de la Selección Colombia.

PUBLICIDAD

Exfiscal Francisco Barbosa habló de la campaña de Iván Cepeda
Con este mensaje en X, el exfiscal Francisco Barbosa habló de la campaña de Iván Cepeda y los momentos adversos que protagonizaría tras la primera vuelta - crédito @fbarbosadelgado/X

“La desesperación de la campaña de Iván Cepeda es evidente. Y eso que van menos de 24 horas de la derrota en 1.ª vuelta”, escribió Barbosa en su publicación en X, con la que arremetió contra el aspirante oficialista. La crítica del exfiscal se conoció luego de los resultados de la jornada del domingo 31 de mayo, en el que la dupla De la Espriella - José Manuel Restrepo obtuvo 10.361.499 votos (43,74%), frente a 9.688.361 sufragios de Cepeda y Aída Quilcué (40,90%).

En ese orden de ideas, Barbosa concertó su señalamiento con el cambio de postura del candidato oficialista. “Ayer indicó que no aceptaban los resultados. Hoy dice que no han encontrado anomalías”, escribió el exfiscal, al referirse a las dudas que Cepeda había instalado sobre el conteo electoral tras conocerse los datos entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la fase de preconteo, que fueron desconocidos en primer lugar por Cepeda.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia el 21 de junio, en la denominada segunda vuelta - crédito Luisa González - Nathalia Angarita/REUTERS
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia el 21 de junio, en la denominada segunda vuelta - crédito Luisa González - Nathalia Angarita/REUTERS

Barbosa apuntó al viraje del discurso de Cepeda tras el preconteo: “Hoy pide debates”

En su mensaje, corto, pero crítico con las posiciones cambiantes del aspirante oficialista, Barbosa también puso el foco en la agenda pública que se abrió después de la votación. “Antes no quería debatir. Hoy pide debates”, afirmó el exfiscal, al presentar ese giro como parte de la reacción de la campaña de Cepeda tras quedar detrás de su rival, en un resultado que fue considerado sorpresivo, pues ninguna firma encuestadora dio como ganador al autodenominado “Tigre”.

El exfiscal agregó un tercer elemento a esa cadena de cambios: “Ahora exige que los entusiastas de la campaña de Abelardo no usen la selección Colombia. Argumento absurdo y elemental”, sostuvo Barbosa, en relación con la más reciente polémica que involucra al congresista progresista, que estaba confiado en ganar en primera vuelta, pero que quedó a casi cuatro puntos porcentuales del abogado, que logró aglutinar a la oposición en su campaña presidencial.

Iván Cepeda, reconocido por su defensa de víctimas y su trayectoria política, no logró asegurar la presidencia en la primera ronda y enfrentará a Abelardo de la Estrella en la segunda vuelta. El líder de Defensores de la Patria obtuvo una ventaja de más de 600.000 votos - crédito Infobae

Y es que en sus declaraciones iniciales, Cepeda habló de cómo existía un supuesto “desfase” en el censo que se contabilizó para las elecciones, de 885.000 personas. Sin embargo, al ver que sus señalamientos no tendrían mayor fundamento, reculó en la rueda de prensa ofrecida en la mañana del lunes 1 de junio, en la que, según la labor interna de su grupo, no permitió definir si en verdad existieron esas anomalías, detalladas también por el presidente Petro.

“Nuestro dispositivo de control de resultados ha estado trabajando intensamente en esta noche. Hemos procedido a hacer (sic) las verificaciones necesarias. Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, afirmó el aspirante, que, a la par, arremetió contra De la Espriella por, según él, “robarse” el simbolismo de la ‘Tricolor’ para utilizarlo con fines electoreros.

Temas Relacionados

Elecciones en ColombiaElecciones presaidenciales 2026 ColombiaSegunda vuelta ColombiaIván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Katherine Miranda arremetió contra el presidente por su insistente intromisión política: “Veremos a Petro en tarima con Cepeda…"

La representante a la Cámara sostuvo que el presidente deberá responder ante los ciudadanos por su planteamiento sobre una constituyente, pues, según ella, su prioridad radica en la búsqueda de poder

Katherine Miranda arremetió contra el presidente por su insistente intromisión política: “Veremos a Petro en tarima con Cepeda…"

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 1 de junio

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 1 de junio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 1 de junio

Cuántos votos necesitan Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda para ganar en segunda vuelta presidencial

La diferencia de 673.138 votos entre ambos candidatos mantuvo la incertidumbre sobre el resultado final, que se definirá el 21 de junio

Cuántos votos necesitan Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda para ganar en segunda vuelta presidencial

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el estadio en donde los hinchas tendrán la oportunidad de despedir a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Deportes

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jhon Córdoba se ausentó del entrenamiento de la selección Colombia y encendió las alarmas: qué pas con el delantero

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

Se puede usar o no la camiseta de la selección Colombia en campañas políticas: abogado explica cuáles son los límites legales