Fuerte expulsión de cenizas en el volcán Puracé: el sistema se mantiene en alerta amarilla

Las condiciones del viento impulsaron material volcánico hacia zonas como Popayán, Coconuco, Timbío y El Tambo según informó el Servicio Geológico Colombiano, mientras continúan las recomendaciones de prevención para los habitantes - crédito X

Una intensa expulsión de cenizas en el volcán Puracé, en el departamento de Cauca, generó atención durante las primeras horas del lunes 1 de junio.

De acuerdo con reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la columna de material volcánico alcanzó unos 800 metros de altura y la dispersión fue detectada en áreas cercanas, como Puracé y Coconuco.

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Dependiendo de la dirección del viento, la ceniza podría alcanzar otras zonas, incluyendo Popayán, Timbío y El Tambo. Según informó el SGC, el sistema volcánico permanece en alerta amarilla, lo que significa que, aunque presenta cambios, no se prevé una erupción inminente.

Condiciones de la alerta y monitoreo permanente

El SGC reiteró que la alerta amarilla indica un volcán activo que muestra variaciones respecto a su nivel base. En este estado, pueden registrarse fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza, incandescencia, pequeñas explosiones en el cráter, emisiones de gases, anomalías térmicas, sismos y ruidos.

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La entidad mantiene vigilancia constante a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. El organismo aclaró que, aunque la columna de ceniza fue visible por la mañana, este tipo de actividad se ha presentado de forma intermitente en las últimas semanas.

La entidad asegura que los eventos observados corresponden a variaciones normales de un volcán activo y que hasta ahora no hay señales que anticipen una erupción en el corto plazo en la región - crédito X

Cristian Santacoloma, vulcanólogo del SGC, explicó que el sistema presenta un flujo constante de gases y liberación de ceniza, fenómeno que describió como “un grifo abierto”.

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El especialista reportó que no se trata de un evento aislado, sino de un proceso continuo asociado a la dinámica interna del volcán. “Llevamos casi tres semanas en las que ha habido muchas emisiones de ceniza, no es que haya habido una sola”, afirmó Santacoloma, según El Espectador.

Impacto local y recomendaciones a la población

La dispersión de ceniza depende de la dirección del viento y puede afectar de manera variable a los municipios cercanos al volcán. En la jornada del lunes, los vientos en sentido occidente y suroccidente trasladaron la nube hacia Popayán, Coconuco, Timbío y El Tambo.

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Las autoridades de gestión del riesgo insisten en la importancia de informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de datos no verificados. Las autoridades mantienen el llamado a la calma y recomiendan a la población seguir únicamente la información oficial.

El SGC y los organismos locales de emergencia reforzaron la recomendación de no acercarse al cráter ni a los alrededores del volcán, así como atender las indicaciones sobre posibles caídas de ceniza en áreas habitadas.

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La última expulsión de ceniza del volcán Puracé alcanzó 800 metros y fue visible en Puracé y Coconuco, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito X

La entidad científica recordó que el paso a una alerta naranja o roja solo ocurrirá si se detectan cambios más significativos en la actividad volcánica, asociados a una erupción inminente.

Estado del volcán y antecedentes recientes

El volcán Puracé ha registrado cambios en su comportamiento durante los últimos meses. En noviembre del 2025, el sistema pasó de alerta amarilla a naranja, situación que generó incertidumbre en la región ante el incremento de sismos y emisiones de gases.

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Posteriormente, la alarma volvió a amarillo, donde se mantiene hasta ahora. El SGC subrayó que la actividad actual sigue dentro de los parámetros esperados para este nivel de alerta.

Las emisiones de ceniza suelen incrementarse en periodos de variabilidad interna del sistema volcánico. El SGC puntualizó que, aunque la actividad puede variar en intensidad y frecuencia, hasta el momento no hay indicios de una erupción inminente.

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Importancia ambiental y social del volcán Puracé

La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X

El volcán Puracé forma parte del Parque Nacional Natural Puracé, una de las reservas hidrográficas más importantes del país desde los años 70.

En su entorno existen más de 50 lagunas, páramos y bosques, configurando un área clave para la biodiversidad nacional. De acuerdo con la organización WWF, en la zona habitan 200 especies de orquídeas, osos de anteojos, nutrias, venados, tigrillos, pumas, cóndores andinos, colibríes, patos, azulejos, aves rapaces y dantas.

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El parque, ubicado en el Macizo Colombiano, conecta con los ríos Magdalena y Caquetá, que son fundamentales para el abastecimiento de agua en Colombia. Además, en las inmediaciones del volcán se localizan comunidades indígenas como los Coconuco, Guachicono, Poblazón, Quintana, Totoró, Polindara, Guambiano y Yanacona.