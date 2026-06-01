Hombre armado se subió a Transmilenio y causó momentos de pánico entre los pasajeros: “Yo no entendía absolutamente nada”

La joven contó detalles de un acto de violencia en un bus articulado del sistema y llamó la atención de los internautas - crédito Stefa Medina / TikTok

Sentirse expuesto a la inseguridad en Bogotá se ha vuelto normal para los residentes y turistas, más si tienen que usar el transporte público. Así lo confirmó una joven identificada como Stefa Medina, que describió un intento de robo a mano armada en un bus de Transmilenio durante la la mañana del 31 de mayo de 2026, en medio de las elecciones presidenciales.

La joven se dirigía a votar, por lo que tomó el sistema de transporte, sin esperar que sería testigo de cómo un presunto ladrón armado intentó disparar contra otro usuario dentro de un bus articulado, cuando la ruta transitaba por la carrera 76 con Caracas, en Bogotá.

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“Yo venía tranquilísima de la vida, sentada, en el vagón de la mitad. Cuando es que empiezo a escuchar gritos del vagón del fondo. La gente estaba gritando que ayuda, que abrieran las puertas, un montón de cosas”, inició su relato.

La joven aseguró que el vehículo viajaba lleno, como si fuera hora pico y, de repente, empezó a preocuparse por el escándalo: “Yo no entendía absolutamente nada. Yo: ‘Dios mío, ¿qué estará pasando?’“.

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Hay preocupación por la inseguridad en el sistema TransMilenio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El intento de robo desató el temor

En medio del caos, decenas de pasajeros corrieron hacia la parte delantera del bus: “Toda la gente del fondo se viene corriendo hacia adelante. Y yo quedé tiesa. Había un tipo con un arma apuntándole a un muchacho que estaba sentado”.

La joven aseguró que el ambiente de incertidumbre incrementaba cada segundo y que hasta el conductor mostró pánico porque no sabía cómo actuar ante los gritos y todas las personas que se dirigieron hacia la parte delantera del vehículo.

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“El man que tenía el arma volvió a mirar hacia donde estaba todo el montón de gente y apuntó hacia allá”, recordó la joven, que no dudó en mostrar su angustia: “El miedo que sentí, Dios, o sea, no se lo alcanzan a imaginar”.

El peligro se intensificó cuando el presunto agresor intentó accionar su arma: “El man intentó disparar varias veces, pero gracias a Dios como que se le trabó el arma y no logró disparar”.

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La tensión seguía incrementando, pues todas las personas estaban gritando ante el riesgo de salir heridas, hasta que en uno de los momentos en que el conductor abrió las puertas, el presunto agresor bajó y huyó del lugar.

Por fortuna, nadie resultó herido ni fue víctima de robo: “Gracias a Dios no alcanzó ni siquiera a robar al muchacho al que le estaba apuntando. No alcanzó a dispararle a nadie, no hubo heridos”.

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La ciudadanía pidió mayor presencia de las autoridades - crédito Colprensa

Pese a que no hubo pérdidas materiales, la joven aseguró que el temor fue notable: “Todas las personas quedaron superasustadas. Muchas entraron como en pánico, empezaron a llorar, no sabían qué hacer, porque pues es un momento de mucha angustia”.

Uno de los principales reclamos de la creadora de contenido estuvo relacionado con la ausencia de las autoridades: “Lo que me sorprende es que no había ni un solo policía por ahí. O sea, como 100 personas gritando ‘ayuda’ y no había ningún policía que nos ayudara”.

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También le llamó la atención que alguien pudiera abordar armado un bus del sistema en medio de la jornada electoral: “Lo otro que me sorprende es cómo una persona se sube armada a un Transmilenio a plena luz del día, habiendo tantos controles de seguridad en todas las estaciones y en los portales”.

El hecho desató todo un debate en torno al porte de armas - crédito Colprensa

Entre los comentarios de los internautas, no faltaron algunos que se refirieron a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se disputarán las elecciones el 21 de junio.

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A la joven que contó la historia del robo le preguntaron qué opinaba de De la Espriella y ella contestó: “La salud mental no está para que el porte de armas sea una opción. Si así desviven a personas imagínese, aumentarían los feminicidios y los homicidios. O los supuestos crímenes pasionales”.