Katherine Miranda arremetió contra el presidente por su insistente intromisión política: “Veremos a Petro en tarima con Cepeda…"

Katherine Miranda cuestionó al presidente Petro por su campaña al candidato Iván Cepeda - crédito Katherine Miranda/Facebook - Presidencia

La segunda vuelta presidencial aún no comienza formalmente y ya desató una nueva controversia política; esta vez, el centro del debate no lo ocupan los candidatos que disputarán la Presidencia de la República, sino Gustavo Petro, cuyas declaraciones posteriores a los resultados del 31 de mayo provocaron una dura reacción de la representante a la Cámara Katherine Miranda.

La congresista del Partido Verde cuestionó de forma frontal la postura asumida por el mandatario frente a la campaña de Iván Cepeda y advirtió que el jefe de Estado podría terminar participando activamente en actividades proselitistas. Sus mensajes en redes sociales abrieron un nuevo episodio de tensión entre ambos dirigentes, quienes años atrás compartieron afinidades políticas.

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Las críticas aparecieron después de que Petro expresara su respaldo a Cepeda y anunciara que encabezará la defensa de su proyecto político durante la recta final de la contienda. Para Miranda, esas declaraciones representan una actuación incompatible con las obligaciones que impone la investidura presidencial.

Gustavo Petro insiste en hacerle campaña a Iván Cepeda, sobre todo tras perder ante Abelardo de la Espriella en primera vuelta - crédito Luisa González/Reuters

La fuerte crítica de Katherine Miranda a Gustavo Petro

La representante aseguró que el mandatario ya dejó clara su intención de involucrarse directamente en la campaña del candidato del Pacto Histórico. Por esa razón, lanzó uno de los cuestionamientos más severos que formuló contra el jefe de Estado desde que se convirtió en una de las voces opositoras a varias de sus decisiones.

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“El presidente Gustavo Petro anunció que se pondrá en frente de la campaña de Cepeda, violando de frente la Constitución y la ley. Veremos a Petro en tarima con Cepeda… (sic)”, escribió Miranda en su cuenta de X.

La congresista acompañó ese mensaje con una advertencia dirigida a quienes decidan respaldar una eventual participación del mandatario en actos políticos relacionados con la candidatura oficialista: “Quien se suba a esa tarima tendrá que explicarle al país si también respalda la Constituyente, el desconocimiento de los contrapesos institucionales y la participación ilegal del Presidente en política”.

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Katherine Miranda cuestiona a Petro por intervenir en la campaña presidencial, sobre todo al pasar por encima de la Constitución - crédito @KatheMirandaP/X

La reacción de Miranda llegó después de los pronunciamientos de Petro sobre los resultados de la primera vuelta presidencial, y es que Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 40,90%, cifras que definieron a los dos aspirantes que competirán por la Presidencia en la jornada definitiva, que se realizará el 21 de junio de 2026.

Esta es la postura de Petro frente a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Tras conocerse esos resultados, el mandatario respondió a críticas formuladas por De la Espriella, en la noche del 31 de mayo desde una tarima en Barranquilla donde estuvo respaldado por miles de ciudadanos y defendió tanto su trayectoria política como la posición que asumió frente al panorama electoral.

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“Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme”, afirmó Petro.

El presidente rechazó cualquier señalamiento relacionado con conductas ilegales y sostuvo que los cuestionamientos en su contra obedecen a diferencias ideológicas: “No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo”.

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Durante sus declaraciones, Petro presentó la elección presidencial como una confrontación entre proyectos políticos opuestos. Según indicó, el país enfrenta una disputa que trasciende la competencia entre candidatos y se relaciona con el rumbo institucional y social de Colombia: “Todo pueblo tiene la obligación moral ante la humanidad de derrotar el fascismo”.

El presidente Petro denunció la compra de votos en Colombia por valores entre 150.000 y 200.000 pesos - crédito @petrogustavo/X

Petro también hizo un llamado a la movilización ciudadana y a la unidad de sectores democráticos: “Llamo a toda persona demócrata a defender la democracia contra la muerte que se avecina. Una enorme ‘Alianza por la Vida’ sin exclusiones”.

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El mandatario pidió especialmente la participación de los jóvenes en las urnas: “Es la hora de salir a votar en masa como nunca antes. Ahora el voto es para defender la vida propia y de los hijos e hijas”.

De igual manera, Gustavo Petro se mostró confiado en el resultado electoral y concluyó con un mensaje de optimismo para sus seguidores: “Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

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Katherine Miranda volvió a arremeter contra el presidente Petro

Ese mensaje fortaleció las críticas de Katherine Miranda, que poco después de su primera publicación, la representante difundió otro pronunciamiento en el que puso sobre la mesa la posibilidad de que Petro abandone la Presidencia para asumir tareas electorales: “¿Renunciará Petro para hacerle campaña a Cepeda? Yo creo que sí”.

Katherine Miranda critica a Gustavo Petro por su apoyo a Iván Cepeda - crédito @KatheMirandaP/X

La congresista sostuvo que una decisión de ese tipo enviaría una señal equivocada sobre las prioridades del mandatario y sobre el valor de las responsabilidades que implica el cargo que ocupa.

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“Si renuncia para convertirse en jefe de campaña de Iván Cepeda, estaría diciéndole al país que la dignidad presidencial, la estabilidad institucional y las responsabilidades del cargo son secundarias frente a los intereses de su proyecto político. No le interesa el país, solo el poder”, afirmó.