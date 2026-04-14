Karol G apareció en redes sociales tras su histórica presentación en Coachella y agradeció a su equipo: “Lo hicimos”

Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el escenario principal de Coachella - crédito Daniel Cole/Reuters

La edición 2026 del Coachella Valley Music and Arts Festival quedó marcada por un hecho sin precedentes: la colombiana Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el escenario principal y cerrar la primera semana del evento, celebrado en el Empire Polo Club de Indio, California.

Su actuación, la noche del domingo 12 de abril, no solo destacó por el despliegue musical y visual, sino que representó un avance en la representación de artistas latinas en un festival reconocido globalmente por su influencia y diversidad.

Durante el festival, la presencia latina se manifestó no solo en la actuación de Karol G, sino también en la participación de invitados como Becky G, Mariah Angelic, Wisin y Arturo Sandoval. El espectáculo incluyó elementos visuales y sonoros que celebraron la identidad latinoamericana, fusionando ritmos de reguetón, pop, mariachi y referencias culturales de la región.

La artista utilizó el escenario para enviar un mensaje de orgullo y pertenencia, mientras ondeaban banderas de diferentes países latinoamericanos entre el público.

Horas después de su presentación, que ya acumula millones de visualizaciones en redes sociales, Karol G publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a sus fans, equipo y a los artistas que la acompañaron en el escenario durante la histórica noche.

Primero compartió una imagen en sus historias de Instagram en la que se veía la multitud alrededor del escenario principal donde se presentó la paisa con la descripción “We did that” (¡¡Nosotros hicimos esto!!). Luego compartió una publicación con un carrusel en donde se ven los mejores momentos de su performance, post que acompañó con el mensaje: “Forever Wild, Forever Free, LATINA FOREVA 🤎, We did that! Equipo, We did that! ♾️" (Siempre salvaje, siempre libre, SIEMPRE LATINA. Lo hicimos equipo, nosotros hicimos esto".

Karol G agradeció a su equipo y artistas invitados tras su actuación, que suma millones de visualizaciones en redes sociales - crédito @karolg / Instagram

La artista expresó su gratitud a los músicos que la acompañaron en el escenario. Becky G fue la primera invitada, con quien interpretó el tema Mamii. Karol G compartió una fotografía junto a ella y escribió: “Forever juntas, Becky G”.

Los mensajes de agradecimiento continuaron con el cantante urbano Wisin, quien tuvo su propio espacio dentro de la presentación de Karol G. “Wisin, hiciste que este logro tuviera mucho más sentido. Qué honor” escribió La Bichota. “Con los de siempre, un Flow Kbrooon!!!”, fue el mensaje con el que agradeció la presencia de Mariah Angelic.

El momento más emotivo de los agradecimientos se produjo cuando Karol G mencionó a Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, con quien interpretó una balada inédita. “Para este momento no encuentro palabras... Los sentimientos son muy profundos”, escribió la artista junto a una fotografía junto a Greg.