Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Luis Muriel lidera la convocatoria del Junior FC para el partido contra Cerro Porteño (Paraguay) en la Copa Libertadores - crédito Junior FC

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cerro Porteño de Paraguay y Junior de Barranquilla, válido por la fecha 2 del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores 2026. El duelo será en el estadio Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

Siga aquí todas las incidencias del partido programado para las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en donde el tiburón buscará sus primeros tres puntos en el torneo continental.

Estos son los jugadores convocados por Junior para el partido contra Cerro Porteño