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Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

El cuadro tiburón empató 1-1 en su primera salida en el torneo continental y espera dar la sorpresa como visitante ante uno de los clubes más importantes de Paraguay

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Luis Muriel lidera la convocatoria del Junior FC para el partido contra Cerro Porteño (Paraguay) en la Copa Libertadores - crédito Junior FC
Luis Muriel lidera la convocatoria del Junior FC para el partido contra Cerro Porteño (Paraguay) en la Copa Libertadores - crédito Junior FC

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cerro Porteño de Paraguay y Junior de Barranquilla, válido por la fecha 2 del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores 2026. El duelo será en el estadio Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

Siga aquí todas las incidencias del partido programado para las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en donde el tiburón buscará sus primeros tres puntos en el torneo continental.

Estos son los jugadores convocados por Junior para el partido contra Cerro Porteño

15:43 hsHoy

Arqueros

  • 1. Mauro Silveira
  • 30. Jefersson Martínez

Defensas

  • 3. Edwin Herrera
  • 98. Jermein Peña
  • 33. Lucas Monzón
  • 5. Daniel Rivera
  • 34. Jhomier Guerrero
  • 26. Yeison Suárez
  • 24. Jean Pestaña

Volantes

  • 14. Juan David Ríos
  • 22. Jesús Rivas
  • 7. Harold Rivera
  • 28. Guillermo Celis
  • 80. Fabián Ángel
  • 20. Jannenson Sarmiento
  • 88. Bryan Castrillon
  • 21. Joel Canchimbo
  • 8. Yimmi Chara
  • 18. Kevin Pérez

Delanteros

  • 9. Guillermo Paiva
  • 10. Luis Muriel
  • 29. Teófilo Gutiérrez
  • 70. Carlos Bacca
15:09 hsHoy

Ficha del partido

  • Cerro Porteño (Paraguay) vs. Junior FC (Colombia) - Fecha 2 del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores 2026
  • Lugar: estadio La Nueva Olla - Paraguay, Colombia.
  • Fecha y hora: martes 14 de abril - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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