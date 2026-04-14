Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cerro Porteño de Paraguay y Junior de Barranquilla, válido por la fecha 2 del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores 2026. El duelo será en el estadio Nueva Olla de Asunción, Paraguay.
Siga aquí todas las incidencias del partido programado para las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en donde el tiburón buscará sus primeros tres puntos en el torneo continental.
Estos son los jugadores convocados por Junior para el partido contra Cerro Porteño
15:43 hsHoy
Arqueros
- 1. Mauro Silveira
- 30. Jefersson Martínez
Defensas
- 3. Edwin Herrera
- 98. Jermein Peña
- 33. Lucas Monzón
- 5. Daniel Rivera
- 34. Jhomier Guerrero
- 26. Yeison Suárez
- 24. Jean Pestaña
Volantes
- 14. Juan David Ríos
- 22. Jesús Rivas
- 7. Harold Rivera
- 28. Guillermo Celis
- 80. Fabián Ángel
- 20. Jannenson Sarmiento
- 88. Bryan Castrillon
- 21. Joel Canchimbo
- 8. Yimmi Chara
- 18. Kevin Pérez
Delanteros
- 9. Guillermo Paiva
- 10. Luis Muriel
- 29. Teófilo Gutiérrez
- 70. Carlos Bacca
15:09 hsHoy
Ficha del partido
- Cerro Porteño (Paraguay) vs. Junior FC (Colombia) - Fecha 2 del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores 2026
- Lugar: estadio La Nueva Olla - Paraguay, Colombia.
- Fecha y hora: martes 14 de abril - 5:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: ESPN y Disney +.