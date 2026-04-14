Karol G habría recibido millonaria cifra por su presentación en el festival Coachella 2026: cuánto le pagaron

Uno de los temas esperados de la noche fue 'Tropicoqueta' y así sorprendió a sus seguidores - crédito Coachella/YouTube

La presencia de Karol G como figura central en el festival Coachella 2026 se tradujo en un momento decisivo para la proyección internacional de la música latina.

La artista colombiana, reconocida por su influencia global -en moda, cultura y musicalmente-, se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el evento y, con ello, en una de las intérpretes mejor remuneradas en la historia reciente del festival.

El dato sobre su compensación revela el nivel que ha alcanzado la industria musical latina: fuentes del sector, como el director senior de música en directo de Billboard, Dave Brooks, han mencionado que quienes lideran el cartel de Coachella pueden recibir hasta 5 millones de dólares por fin de semana, lo que llevaría la suma total a aproximadamente 10 millones en caso de presentaciones dobles.

Karol G subió al escenario junto a Becky G para interpretar su éxito 'MAMIII' y dejar un mensaje al público latino - crédito Coachella/YouTube

En el caso de Karol G, las estimaciones ubican su pago entre 4 y 8 millones de dólares por su participación en la edición 2026, lo que convertido a su moneda local se acerca a los 14.000 millones a 36.000 millones de pesos colombianos.

Durante su show, la artista no solo repasó los éxitos que la llevaron a la cima, sino que también sorprendió al público con colaboraciones inesperadas.

Entre los invitados destacó Becky G, con quien interpretó el sencillo MAMIII, provocando una de las ovaciones más intensas de la jornada gracias a la invitación de un mariachi mexicano en la presentación.

La noche también incluyó la presentación de una canción inédita junto al guitarrista de Cigarettes After Sex llamada Después de ti, que para muchos de sus seguidores fue una balada que marcó formalmente una indirecta y el cierre a su relación con Feid.

Karol G vestía su atuendo 'hot tropic' con boleros en las mangas con la bandera de Colombia - crédito @ExtraTV/TikTok

La fusión de géneros fue otro de los sellos del espectáculo: el repertorio integró reguetón, salsa con la versión de Tusa y la presencia de un veterano como Wisin, ampliando el espectro sonoro del festival y la nostalgia las raíces del género urbano al compartir escenario con el boricua, en un repaso de clásicos como Noche de entierro, Pam Pam y Rakata.

Comparación de pagos entre los artistas principales del festival

La cifra percibida por la intérprete de Medellín la posiciona en el grupo selecto de artistas mejor pagados de Coachella, aunque por debajo de algunos colegas anglosajones.

En la edición 2026, Justin Bieber habría recibido una suma cercana a 10 millones de dólares por su actuación, de acuerdo con la información de la industria.

Karol G habría recibido cerca de 4 a 8 millones de dólares por su presentación en Coachella - crédito REUTERS/Daniel Cole

Otros nombres destacados como Beyoncé, Ariana Grande y The Weeknd han encabezado el festival en años anteriores con pagos que oscilaron entre 8 y 12 millones de dólares, dependiendo de su alcance global y momento profesional.

El mensaje a los latinos durante su presentación

Durante su presentación en Coachella 2026, Karol G dirigió un mensaje enfocado en la comunidad latina en Estados Unidos, en un contexto marcado por la tensión migratoria.

Frente a miles de asistentes, la cantante resaltó la importancia de la unidad y el orgullo por las raíces: “Esto es para mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos de pie por ellos. Yo estoy de pie por mi comunidad latina”.

La colombiana alentó a los latinos a sentirse orgullosos de ellos y de la tierra de donde provienen - crédito @blondevibrations/TikTok

La artista pidió a los latinos que no tengan miedo, sino que se sientan orgullosos de su origen y levanten sus banderas. Insistió en que su logro no era personal, sino un reconocimiento a la huella colectiva de grandes artistas latinos que la precedieron y abrieron camino.

Karol G mencionó que la cultura latina no busca excluir, sino integrar y hacer sentir bienvenidos a todos, reivindicando el valor de las raíces, la música y el espíritu fuerte de su gente.

“Solo quiero que todos se sientan orgullosos de donde vienen, por favor.No tengan miedo. Siéntanse orgullosos. Levanten su bandera. Levanten esas banderas”.