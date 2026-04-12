Alerta por estafa a través de llamadas: “Me llama de WhatsApp diciéndome que detectaron movimientos inusuales desde mi celular”

El crecimiento de las estafas telefónicas y fraudes por WhatsApp ha generado alarma en Colombia, donde bandas de delincuentes logran acceder a cuentas personales y bancarias mediante engaños cuidadosamente orquestados, afectando a víctimas como la usuaria de TikTok Mamazotas, quien relató cómo, tras recibir una llamada falsa, terminó entregando datos y dinero a los estafadores sin sospechar el verdadero objetivo detrás del contacto - crédito mamazotas_ / TikTok

El aumento de las estafas por WhatsApp y llamadas falsas ha dejado a miles de colombianos en una posición vulnerable. Los delincuentes aprovechan la confianza y el desconocimiento de los usuarios para acceder a sus cuentas y robar datos sensibles, dinero e incluso la identidad.

El caso de la usuaria de TikTok Mamazotas es un claro ejemplo de cómo operan estas bandas y del impacto que pueden causar. El relato de la víctima comienza con una advertencia: “Ayer cayó alguien de mi familia igualito que yo y le robaron igual. Entonces les voy a contar los detalles de cómo lo hacen para que no vayan a caer y por favor cuéntenle a todo el mundo cómo está operando esta banda, porque están robando, mejor dicho, como loco” comentó.

El modus operandi de las bandas de estafadores

La estafa inicia habitualmente con una llamada inesperada, en la que un supuesto operador de WhatsApp alerta sobre movimientos sospechosos en la cuenta del usuario. “Me llaman temprano en la mañana, yo todavía estaba en la cama durmiendo. Me llama alguien y dice que es de WhatsApp diciéndome que detectaron movimientos inusuales desde mi celular”, relató la víctima en su testimonio.

La estrategia de los delincuentes consiste en generar una sensación de urgencia y desorientación en la persona contactada. “Me dan nombres como de dispositivos, modelos como raros, desde lugares que no soy yo. Inmediatamente salto de la cama y les digo: ‘No, yo estoy durmiendo’. Y ahí empieza el golpe porque uno está como, como atolondrado”, narró.

Los delincuentes simulan ser operadores de soporte técnico para obtener códigos de acceso y datos sensibles de sus víctimas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, los estafadores suelen advertir que ya se están solicitando préstamos o extrayendo información personal para cometer fraudes bancarios. El siguiente paso es ofrecer ayuda: “Entonces aparece el salvador, el primer salvador, y le dice: ‘Tranquila, yo la voy a ayudar, no se preocupe’. Muy amable, muy paciente, muy decente. Dice: ‘Vamos a empezar por bloquear su WhatsApp para que no sigan descargando información’”.

Sin que la víctima lo sepa, al seguir las instrucciones de estos supuestos operadores, está entregando el control de su cuenta y datos personales. Según la experiencia compartida, “cuando te das cuenta ya no tienes tu cuenta, pero uno cree que la está bloqueando para que ellos no la usen”.

Los riesgos y consecuencias para la víctima

En el transcurso de la llamada, los estafadores también buscan obtener detalles bancarios, con la excusa de proteger el dinero. Preguntan sobre el banco al que pertenece el usuario, el saldo disponible y los productos financieros asociados.

Poco después, aparece un segundo supuesto funcionario, quien se identifica como trabajador del banco de la víctima: “Tranquila, yo lo voy a ayudar, soy del banco, nos acaban de reportar estos movimientos, pero no se preocupe”.

Durante el proceso, la presión psicológica incrementa. La víctima contó que su teléfono no paraba de sonar porque los delincuentes ya estaban contactando a sus conocidos para pedir dinero.

Las autoridades recomiendan no compartir códigos de verificación ni información personal por teléfono y activar la verificación en dos pasos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El engaño llega a tal punto que los delincuentes instruyen a la persona para que realice transferencias de dinero, supuestamente con el objetivo de resguardar los fondos: “Luego le dicen que por seguridad haga uno un avance para que no se lo roben y después que lo transfiera a Nequi para protegerlo”.

Al intentar terminar la llamada, la presión se intensifica: “Intenté colgar y el señor me dice: ‘No puede colgar, concéntrese acá, porque si se cae el proceso, si usted cuelga, nosotros dejamos constancia de que no quiso proteger su dinero y queda bajo su responsabilidad’”.

El desenlace suele ser devastador. “Cuando yo ya llamo al banco, doy el número de radicado, me dicen: ‘Ese número de radicado no existe y nosotros no podemos responder por ese dinero porque usted misma hizo las transferencias voluntariamente’”.

Estadísticas y recomendaciones frente al aumento de denuncias

El fenómeno del fraude digital, especialmente a través de llamadas conocidas como “vishing”, ha crecido de manera sostenida en Colombia. Según datos de TransUnion, el 27% de los intentos de fraude digital en el país se realizan por llamadas telefónicas, mientras que 9% de los encuestados afirmó haber sido víctima directa y un 33% reconoció intentos de estafa.

Una vez que acceden a la cuenta, los estafadores suplantan la identidad de la víctima para solicitar dinero a sus contactos - crédito (Imagen ilustrativa Infobae)

En el primer semestre de 2025, se registraron más de 309.000 reclamaciones por fraude digital en Colombia, la mayoría relacionadas con pagos y compras. Solo entre julio y septiembre, los bancos recibieron más de 240.000 quejas por fraude.

La Superintendencia Financiera ha advertido sobre la magnitud del problema, indicando que el sistema financiero fue blanco de más de 27.000 millones de ataques cibernéticos en los primeros 6 meses de 2025.

Para enfrentar este panorama, autoridades y entidades financieras subrayan la importancia de no compartir códigos de verificación ni información confidencial por teléfono, desconfiar de llamadas inesperadas y activar la verificación en dos pasos. La mejor defensa es la prevención y la información oportuna: “Así que compartan esta información para que no le pase a más personas”, concluyó la víctima.