Colombia

Alerta por estafa a través de llamadas: “Me llama de WhatsApp diciéndome que detectaron movimientos inusuales desde mi celular”

La estafa consiste en poner en estado de alerta a la víctima para que de manera voluntaria entregue datos personales y bancarios

Guardar

El crecimiento de las estafas telefónicas y fraudes por WhatsApp ha generado alarma en Colombia, donde bandas de delincuentes logran acceder a cuentas personales y bancarias mediante engaños cuidadosamente orquestados, afectando a víctimas como la usuaria de TikTok Mamazotas, quien relató cómo, tras recibir una llamada falsa, terminó entregando datos y dinero a los estafadores sin sospechar el verdadero objetivo detrás del contacto - crédito mamazotas_ / TikTok

El aumento de las estafas por WhatsApp y llamadas falsas ha dejado a miles de colombianos en una posición vulnerable. Los delincuentes aprovechan la confianza y el desconocimiento de los usuarios para acceder a sus cuentas y robar datos sensibles, dinero e incluso la identidad.

El caso de la usuaria de TikTok Mamazotas es un claro ejemplo de cómo operan estas bandas y del impacto que pueden causar. El relato de la víctima comienza con una advertencia: “Ayer cayó alguien de mi familia igualito que yo y le robaron igual. Entonces les voy a contar los detalles de cómo lo hacen para que no vayan a caer y por favor cuéntenle a todo el mundo cómo está operando esta banda, porque están robando, mejor dicho, como loco” comentó.

El modus operandi de las bandas de estafadores

La estafa inicia habitualmente con una llamada inesperada, en la que un supuesto operador de WhatsApp alerta sobre movimientos sospechosos en la cuenta del usuario. “Me llaman temprano en la mañana, yo todavía estaba en la cama durmiendo. Me llama alguien y dice que es de WhatsApp diciéndome que detectaron movimientos inusuales desde mi celular”, relató la víctima en su testimonio.

La estrategia de los delincuentes consiste en generar una sensación de urgencia y desorientación en la persona contactada. “Me dan nombres como de dispositivos, modelos como raros, desde lugares que no soy yo. Inmediatamente salto de la cama y les digo: ‘No, yo estoy durmiendo’. Y ahí empieza el golpe porque uno está como, como atolondrado”, narró.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los delincuentes simulan ser operadores de soporte técnico para obtener códigos de acceso y datos sensibles de sus víctimas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, los estafadores suelen advertir que ya se están solicitando préstamos o extrayendo información personal para cometer fraudes bancarios. El siguiente paso es ofrecer ayuda: “Entonces aparece el salvador, el primer salvador, y le dice: ‘Tranquila, yo la voy a ayudar, no se preocupe’. Muy amable, muy paciente, muy decente. Dice: ‘Vamos a empezar por bloquear su WhatsApp para que no sigan descargando información’”.

Sin que la víctima lo sepa, al seguir las instrucciones de estos supuestos operadores, está entregando el control de su cuenta y datos personales. Según la experiencia compartida, “cuando te das cuenta ya no tienes tu cuenta, pero uno cree que la está bloqueando para que ellos no la usen”.

Los riesgos y consecuencias para la víctima

En el transcurso de la llamada, los estafadores también buscan obtener detalles bancarios, con la excusa de proteger el dinero. Preguntan sobre el banco al que pertenece el usuario, el saldo disponible y los productos financieros asociados.

Poco después, aparece un segundo supuesto funcionario, quien se identifica como trabajador del banco de la víctima: “Tranquila, yo lo voy a ayudar, soy del banco, nos acaban de reportar estos movimientos, pero no se preocupe”.

Durante el proceso, la presión psicológica incrementa. La víctima contó que su teléfono no paraba de sonar porque los delincuentes ya estaban contactando a sus conocidos para pedir dinero.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
Las autoridades recomiendan no compartir códigos de verificación ni información personal por teléfono y activar la verificación en dos pasos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El engaño llega a tal punto que los delincuentes instruyen a la persona para que realice transferencias de dinero, supuestamente con el objetivo de resguardar los fondos: “Luego le dicen que por seguridad haga uno un avance para que no se lo roben y después que lo transfiera a Nequi para protegerlo”.

Al intentar terminar la llamada, la presión se intensifica: “Intenté colgar y el señor me dice: ‘No puede colgar, concéntrese acá, porque si se cae el proceso, si usted cuelga, nosotros dejamos constancia de que no quiso proteger su dinero y queda bajo su responsabilidad’”.

El desenlace suele ser devastador. “Cuando yo ya llamo al banco, doy el número de radicado, me dicen: ‘Ese número de radicado no existe y nosotros no podemos responder por ese dinero porque usted misma hizo las transferencias voluntariamente’”.

Estadísticas y recomendaciones frente al aumento de denuncias

El fenómeno del fraude digital, especialmente a través de llamadas conocidas como “vishing”, ha crecido de manera sostenida en Colombia. Según datos de TransUnion, el 27% de los intentos de fraude digital en el país se realizan por llamadas telefónicas, mientras que 9% de los encuestados afirmó haber sido víctima directa y un 33% reconoció intentos de estafa.

WhatsApp - Android - celulares - tecnología - 15 de febrero
Una vez que acceden a la cuenta, los estafadores suplantan la identidad de la víctima para solicitar dinero a sus contactos - crédito (Imagen ilustrativa Infobae)

En el primer semestre de 2025, se registraron más de 309.000 reclamaciones por fraude digital en Colombia, la mayoría relacionadas con pagos y compras. Solo entre julio y septiembre, los bancos recibieron más de 240.000 quejas por fraude.

La Superintendencia Financiera ha advertido sobre la magnitud del problema, indicando que el sistema financiero fue blanco de más de 27.000 millones de ataques cibernéticos en los primeros 6 meses de 2025.

Para enfrentar este panorama, autoridades y entidades financieras subrayan la importancia de no compartir códigos de verificación ni información confidencial por teléfono, desconfiar de llamadas inesperadas y activar la verificación en dos pasos. La mejor defensa es la prevención y la información oportuna: “Así que compartan esta información para que no le pase a más personas”, concluyó la víctima.

Temas Relacionados

Estafa por whatsappLlamada whatsappLlamada número desconocidoRobo bancoColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el clásico de Bogotá 346 de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el clásico de Bogotá 346 de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Identifican a propietarios de camionetas de alta gama que ingresaron a la cárcel de Itagüí en polémica parranda vallenata

La presencia de automóviles de lujo dentro del penal abrió investigaciones por posible complicidad institucional y nuevas indagaciones sobre corrupción

Identifican a propietarios de camionetas de alta gama que ingresaron a la cárcel de Itagüí en polémica parranda vallenata

En video, hurto múltiple en el centro de Medellín mediante modalidad que se hace cada vez más común

En la grabación se evidencia que varias personas roban a un adulto mayor aprovechando una distracción creada por un cómplice

En video, hurto múltiple en el centro de Medellín mediante modalidad que se hace cada vez más común

Conductor fue señalado de hurtar y abusar sexualmente de dos extranjeras en Antioquia: Fiscalía impuso cargos

Un individuo que operaba vehículos particulares habría utilizado una identidad falsa y un permiso fraudulento para ejecutar actos delictivos contra jóvenes en diferentes fechas y lugares del área metropolitana

Conductor fue señalado de hurtar y abusar sexualmente de dos extranjeras en Antioquia: Fiscalía impuso cargos

Colombia tendrá un día cívico esta semana; qué significa y quiénes no trabajan

Este día se conmemora desde el 2024 y afecta en especial a las oficinas de la Rama Ejecutiva nacional

Colombia tendrá un día cívico esta semana; qué significa y quiénes no trabajan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Nelson Velásquez apareció en redes tras la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Seguimos de la mano de Dios”

Karol G reveló que casi “da el siguiente paso” con su expareja, pero una señal le mostró que no era el momento

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el clásico de Bogotá 346 de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el clásico de Bogotá 346 de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos

Qué necesita Colombia en el Sudamericano Sub-17 para clasificar al mundial: estas son las cuentas

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo