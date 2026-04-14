Carlos Queiroz, exentrenador del Real Madrid, fue confirmado como el nuevo técnico de la selección de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Carlos Queiroz fue entrenador de Irán en la Copa Mundial de Qatar 2022 -crédito AP Foto/Pavel Golovkin

El portugués Carlos Queiroz fue designado nuevo seleccionador de Ghana para liderar a los Black Stars durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según informó la Federación de Fútbol de Ghana.

El estratega, que cuenta con experiencia previa al frente de equipos como Real Madrid, Manchester United, Portugal e Irán, asumirá el cargo de inmediato para preparar al combinado nacional de cara al torneo, que inicia el 11 de junio de 2026.

La llegada de Queiroz responde al objetivo de aprovechar su historial en competencias internacionales, que incluye la clasificación de Sudáfrica al Mundial de 2002, la dirección de Portugal hasta octavos de final en 2010 y dos participaciones con Irán en 2014 y 2018, destacó la GFA en su comunicado oficial.

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group B - Oman v Morocco - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 5, 2025 Oman coach Carlos Queiroz reacts after the end of the match REUTERS/Thaier Al-Sudani

En su primera declaración pública tras el nombramiento, el entrenador expresó: “Este no es solo otro trabajo, es una misión”, señalando que asume el reto con “gratitud, responsabilidad y humildad”. Queiroz subrayó su compromiso de “dar todo en servicio del fútbol y la felicidad del pueblo”, y reconoció el “talento, orgullo y alma futbolística” del país, según la nota difundida por la federación.

El debut de Ghana en el Mundial será el 17 de junio de 2026 ante Panamá en Toronto. Posteriormente, el equipo africano enfrentará a Inglaterra y Croacia en la fase de grupos, conforme lo detallado por la Federación de Fútbol de Ghana.

En cuanto a la logística mundialista, la selección de Ghana eligió a la Bryant University en Rhode Island como su base oficial de preparación y entrenamiento, donde dispondrá de un campo cubierto de 3.995 m² (43.000 pies cuadrados) equipado para medicina deportiva y recuperación física, de acuerdo a lo informado por el presidente universitario Ross Gittell y la propia institución.

Estas fueron las razones de la Federación de Fútbol de Ghana para destituir a Otto Addo

Otto Addo es uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la selección de Ghana - crédito Europa Press

A solo 73 días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, la Federación de Fútbol de Ghana (GFA) anunció la destitución de Otto Addo como entrenador de la selección masculina, debido al mal desempeño del equipo en una serie de partidos amistosos recientes. El comunicado, emitido por la GFA el 14 de abril de 2026, confirmó la salida de Addo “con efecto inmediato”, dejando a las Black Stars sin director técnico para el debut en el torneo, que comenzará el 11 de junio.

La federación africana fundamentó la decisión en los resultados negativos acumulados, entre los que se cuentan cuatro derrotas consecutivas —incluida una caída por 2-1 ante Alemania en Stuttgart concretada en el minuto 87 por un gol de Deniz Undav— y una goleada de 5-1 sufrida frente a Austria. En su etapa más reciente, Ghana solo consiguió dos victorias en 12 encuentros amistosos, y el balance bajo la conducción de Addo quedó en ocho triunfos y nueve derrotas sobre 22 partidos, según los registros de la GFA.

El ciclo de Addo incluyó su regreso al cargo en marzo de 2024, luego de haber dirigido el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022 y de lograr la segunda clasificación consecutiva de Ghana a la Copa Mundial de la FIFA, un logro que la federación catalogó como un “hito” para el fútbol local en dos ciclos seguidos del máximo torneo global.

Calendario de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ghana visitará Toronto, Boston y Filadelfia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Lisa Leutner

Ghana vs. Panamá

Fecha: miércoles, 17 de junio 2026 - 7:00 p. m. (hora local)

Estadio: BMO Field, Toronto.

Inglaterra vs. Ghana

Fecha: jueves, 23 de junio 2026 - 4:00 p. m. (hora local)

Estadio: Gillette Stadium, Boston

Croacia vs. Ghana

Fecha: Sábado, 27 de junio 2026 - 5:00 p. m. (hora local)

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia