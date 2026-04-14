Dólar en Colombia hoy cae a $3.608 y toca el mínimo en los últimos cuatro años

El dólar en Colombia se ubicó en $3.608,10, su nivel más bajo desde junio de 2021, según la TRM de este 14 de abril de 2026- crédito VisualesIA

El precio del dólar en Colombia registró este martes 14 de abril de 2026 uno de sus niveles más bajos en más de cuatro años, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales y las nuevas proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la divisa se ubicó en $3.608,10, una cifra que no se observaba desde junio de 2021.

Durante la jornada, el dólar abrió en $3.572,60, por debajo de la TRM, con un comportamiento inicial que mostró un mínimo de $3.572,50 y un máximo de $3.574,44 en sus primeras transacciones.

En ese lapso se realizaron cerca de 12 operaciones por un valor de US$10 millones, lo que refleja un inicio de sesión con actividad moderada y tendencia a la baja.

En los primeros minutos de negociación, la moneda registró un comportamiento volátil. El precio máximo alcanzado fue de $3.609, mientras que el mínimo reportado fue de $3.659, con un promedio de $3.587. En cuanto al volumen transado, se ubicó en 364,25 millones, con un volumen promedio de 995,21 millones.

La divisa estadounidense acumula una caída anual de 16,83%, equivalente a más de 730 pesos frente al mismo periodo de 2025- crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Las cifras recientes consolidan una tendencia descendente del dólar frente al peso colombiano. En comparación con el día anterior, la divisa cayó 23,39 pesos, equivalente a una variación de -0,64%.

Frente a la semana pasada, la disminución es de 1,54%, mientras que en el último mes alcanza el 2,1%. Desde comienzos de 2026, el dólar ha bajado cerca de 148,98 pesos, lo que representa una reducción de 3,97%.

El dato más amplio muestra una caída anual de 16,83%, es decir, más de 730 pesos menos frente al mismo periodo de 2025. Este comportamiento ubica al dólar en uno de sus niveles más bajos recientes, con implicaciones para distintos sectores de la economía, especialmente aquellos vinculados a importaciones, viajes y consumo en moneda extranjera.

A nivel internacional, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, registró una caída de 0,36% hasta las 97,805 unidades, lo que evidencia una presión global a la baja.

En la jornada, el dólar abrió en $3.572,60 y registró movimientos entre $3.572,50 y $3.574,44 en sus primeras operaciones- crédito REUTERS/Nathalia Angarita

En paralelo, el contexto económico global presenta señales de desaceleración. El Fondo Monetario Internacional publicó este martes su informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el que proyecta un crecimiento global de 3,1% para 2026, lo que representa una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales frente a la estimación de enero.

El organismo señaló que “lo que iba a ser un año de despegue gracias al ‘boom’ tecnológico y la Inteligencia Artificial, se ha visto frenado en seco por el conflicto armado en Oriente Medio”. Según el informe, sin este factor, el crecimiento habría sido revisado al alza hasta el 3,4%.

El documento también advierte sobre un aumento en la inflación global, que se estima en 4,4% para este año, impulsada por el encarecimiento de los precios del petróleo y el gas. Entre las causas, el FMI menciona el cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas, factores que han generado presión sobre las cadenas de suministro.

El contexto internacional, marcado por el conflicto en Oriente Medio y las proyecciones del FMI, incide en el comportamiento del dólar en Colombia- crédito REUTERS/Luisa González

El informe describe una “resiliencia engañosa” de los mercados financieros, que han absorbido el impacto inicial del conflicto, pero advierte que esta estabilidad es frágil. El escenario base contempla una reducción de tensiones hacia mediados de año; sin embargo, en un escenario adverso, el crecimiento global podría caer hasta el 2% y la inflación superar el 6% para 2027.

En el caso de Estados Unidos, el FMI proyecta un crecimiento de 2,3% en 2026, 0,1 puntos porcentuales menos que en la estimación anterior. Para las economías emergentes, el organismo prevé un impacto mayor, con recortes de 0,3 puntos porcentuales en sus proyecciones, debido al costo de la energía.

En este contexto, el comportamiento del dólar en Colombia sigue influenciado tanto por factores internos como por la dinámica internacional, mientras los mercados permanecen atentos a la evolución de las tensiones geopolíticas y sus efectos económicos.