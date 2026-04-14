Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña: “Ella se molestó, yo me molesté”

La presentadora de 'Buen día, Colombia' reveló que con el paso del tiempo pasaron la página - crédito @yosoyenriquetrujillo/IG

Ana Karina Soto ha hecho una carrera en el mundo del entretenimiento gracias a su paso por Protagonistas de Novela, plataforma que le sirvió como trampolín para llegar a la presentación de noticias de entretenimiento y hoy, parte del panel de Buen día, Colombia.

Soto compartió junto a la bumanguesa Laura Acuña en el Canal RCN, pero un reencuentro en la televisión marcó un giro inesperado en la vida profesional de ambas.

Tras casi un año de distanciamiento originado por un desacuerdo durante una transmisión en directo, la presentadora del matutino del canal de las tres letras decidió hablar abiertamente sobre los motivos y las consecuencias de ese periodo de tensión con su colega.

Ana Karina Soto manifestó entre risas que su pelea con Laura Acuña duró casi un año - crédito @karylamas/Instagram

Durante una reciente entrevista en el pódcast del estilista Enrique Trujillo, Soto relató que la falta de comunicación se debió a un malentendido que escaló por la firmeza con la que suele expresar sus ideas.

A pesar de la distancia personal, ambas mantuvieron la cordialidad y el profesionalismo en pantalla, lo que evitó que la audiencia notara el conflicto.

“Yo me peleé con Laura una vez y dejamos de hablarnos como casi un año. Fue por un malentendido en un directo... Ella se molestó, yo me molesté”, compartió Soto, reconociendo que tiempo después conversaron sobre la situación y ambas reconocieron que ese distanciamiento no tenía sentido y que la madurez les permitió superar el episodio.

En el mismo diálogo, Ana Karina Soto abordó los rumores sobre supuesta rivalidad con otras colegas del canal, como Andrea Serna, Carolina Cruz y Cristina Hurtado, como se hablaba en los pasillos del canal.

La bumanguesa hasta el momento no se ha pronunciado al respecto - crédito Laura Acuña

La comunicadora desmintió que existiera una competencia hostil, asegurando que prevaleció una relación de apoyo mutuo. Según sus palabras, “con todas siempre hemos tenido esa relación superbonita de ayuda, de sororidad y generosidad”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente, algunos seguidores del pódcast se pronunciaron con mensajes como: “Es que siempre se ha sabido que LA es un poquito complicada”; “Como que esa Laura se agarra con todas”; “Laurita es cosa seria, cuando el río suena...”, entre otros.

Hasta el momento, Laura Acuña no se ha pronunciado al respecto de esta confesión de su colega para conocer su versión de los hechos.

Milena López también habló de su relación con Laura Acuña

En un intercambio de Milena López con sus seguidores en redes sociales reavivó el interés sobre la vida privada y profesional de la presentadora.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la empresaria abordó temas que durante años han suscitado curiosidad, entre ellos la naturaleza de su relación con colegas de la televisión y su postura sobre la maternidad.

Durante su paso por el matutino Muy buenos días en el Canal RCN, Milena compartió espacio con figuras como Jota Mario Valencia y Laura Acuña, consolidando un grupo que marcó la rutina matutina de muchas familias en Colombia.

Milena López revela cómo la televisión le cerró la puerta y el mundo digital cambió su vida - crédito @smilelopez/IG

Aunque el programa terminó hace tiempo, los vínculos entre sus presentadores siguen generando preguntas entre los seguidores.

Milena aclaró que nunca compartió escenario con Jessica, por lo que no existió proximidad entre ambas. Sobre Laura, confesó que hace mucho no tienen contacto, pese a que en su momento cultivaron una amistad más allá del ámbito profesional.

Con respuestas directas, la presentadora despejó rumores sobre posibles tensiones o distanciamientos.

“Con Jessica nunca tuve cercanía porque nunca trabajamos juntas”, expresó Milena, y agregó sobre Laura: “Hace rato que no hablo”. De esta forma, la comunicadora dejó claro que los lazos laborales no siempre se traducen en relaciones personales duraderas.

No obstante, Milena dejó claro que, aunque hubo cordialidad en su momento, no existe una amistad cercana ni comunicación frecuente.