Colombia

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los dirigidos por el director técnico Lucas González empataron en condición de local ante Universitario de Deportes de Perú en su debut

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Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - Copa Libertadores 2026 - crédito @cdtolima/X
Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - Copa Libertadores 2026 - crédito @cdtolima/X

Nacional de Uruguay recibe este miércoles, 14 de abril de 2026, a Deportes Tolima en Montevideo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un duelo donde el club colombiano buscará sumar su primer triunfo tras igualar sin goles con Universitario de Deportes en su debut como local.

14:57 hsHoy
Universitario de Deportes – Deportes Tolima – Copa Libertadores – Perú – deportes - 6 abril
El encuentro entre Universitario y Tolima contará con horarios adaptados a distintos países, permitiendo que la audiencia internacional siga el debut. (Facebook / Club Deportes Tolima SA)

Así llegan los equipo al encuentro

El equipo uruguayo, tres veces campeón de la Libertadores, llega tras empatar 1-1 en Chile ante Coquimbo Unido, resultado que se selló con un gol chileno en el minuto 90+5′, de acuerdo con El Espectador. El Nacional ocupa actualmente el séptimo puesto en el torneo local con 16 puntos, a 10 del líder, y viene de ser derrotado 4-2 por Deportivo Maldonado en la jornada 11 del campeonato uruguayo.

Por su parte, Deportes Tolima afronta esta visita luego de caer 1-0 frente a Deportivo Pasto en la Liga Betplay 2026-I, aunque se mantiene entre los cuatro mejores del fútbol colombiano. El club tolimense suma apenas una consagración en cinco finales nacionales disputadas en los últimos cinco años, de acuerdo con el balance presentado por El Espectador.

El encuentro se desarrollará en uno de los estadios emblemáticos del continente, mientras que la última vez que Nacional de Uruguay conquistó la Libertadores fue en 1988, y no suma títulos internacionales desde hace 36 años, según detalla el mismo medio.

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