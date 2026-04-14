Colombia

La inesperada revelación de Yina Calderón sobre el supuesto embarazo de Lina Tejeiro dejó a todos sorprendidos

Mientras los nombres de Daniel Gómez y otras exparejas circulan en los comentarios, Tejeiro mantiene el hermetismo y deja a sus seguidores atentos ante cualquier confirmación oficial

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La huilense dejó a más de uno sorprendido con la información después de meses fuera de Colombia - crédito @emfuror/IG

El presunto embarazo de la actriz Lina Tejeiro reavivó la discusión en las redes sociales de Colombia, especialmente en todo lo que tiene que ver con su vida sentimental.

Las declaraciones públicas de la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón otorgaron mayor visibilidad al rumor, agregando que la noticia habría buscado presentarse en una revista de renombre antes de difundirse de manera informal.

Según Calderón, “el bebé no es de Andy Rivera”, expareja de la actriz y cantante que siempre ha estado vinculado al pasado y presente sentimental de la actriz, teniendo en cuenta el tiempo que duraron juntos, intensificó la atención sobre la noticia.

Seguidores del reality expresaron en redes sociales su inquietud sobre el futuro de Lina Tejeiro en el programa - crédito @linatejeiro/ Instagram
Lina Tejeiro estaría embarazada y su seguidores afirman que esa sería la razón de sus constantes ausencias en el programa - crédito @linatejeiro/ Instagram

La revelación se dio en una transmisión digital en la que Calderón afirmó que Lina Tejeiro está esperando un hijo y aseguró que la famosa habría negociado con un medio impreso para dar la primicia.

Durante la transmisión difundida en sus redes sociales, Calderón aportó el detalle que la hizo convencerse del embarazo: “Ella buscando una portada de revista para dar la primicia y yo la boto primero”.

La actriz habría preferido realizar el anuncio de manera formal, pero la filtración de Calderón adelantó la noticia.

Cabe destacar que en la vida sentimental de Tejeiro figuran nombres como Sebastián Vega, Carlos Torres, Juan Duquey Andy Rivera.

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Lina Tejeiro compartió una fotografía con un misterioso hombre y afirman que sería su nueva pareja - crédito @linatejeiro/IG

No obstante, Calderón remarcó que la paternidad estaría fuera de estas relaciones públicas, insinuación que concuerda con los comentarios sobre la reciente cercanía entre la actriz y el empresario Daniel Gómez, cuya relación no se ha confirmado oficialmente.

En su relato, Calderón enfatizó la presión social que siente la actriz, señalando: “¿Qué culpa si los chismes vienen a mí? Los chismes llegan a mí, ella buscando una portada de revista para dar la primicia y yo la boto primero”.

La especulación sobre el presunto embarazo de la actriz también se intensificó cuando, según el programa Lo sé todo, la actriz habría cancelado o ausentado de algunos compromisos laborales.

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Lina Tejeiro compartió el regalo que recibió de San Valentín y encendió los rumores sobre su vida sentimental - crédito @linatejeiro/IG

Las reacciones a la revelación de Lina Tejeiro no tardaron en aparecer y algunos, recordaron el episodio con Aida Victoria Merlano, pues la empresaria de fajas también fue la encargada de sacar a la luz el embarazo de la barranquillera.

Mensajes como: “Ya empezamos Yina, no acabas de pisar Colombia y ya andas metiendo info”; “Estaba en México, nos dio atuendos, nos dio rating y ahora, nos da chismes, esa es mi sayayina”; “estábamos esperando que esta mujer mueva esas páginas de chismes que andaban dormidas”, entre otros.

Así revelo Yina Calderón el embarazo de Aida Victoria Merlano

Según una transmisión en vivo realizada por la empresaria de fajas, fue Karina García la que habría sido responsable de filtrar información privada sobre el embarazo de Aida Victoria Merlano, una revelación que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Calderón afirmó que fue García quien le contó sobre el embarazo de Aida, un dato que esta última había mantenido en reserva.

Esa información me la contó Karina. A mí me contó Karina que Aida Merlano le había contado que estaba embarazada. Karina fue la que me contó a mí”, aseguró Yina, que también indicó que tiene pruebas de esta conversación: “Y yo tengo los chats. Entonces no vengan a decir que es que yo soy la bla bla bla”.

La empresaria y DJ afirmó tener pruebas en chats que confirman que Karina fue quien le contó sobre el embarazo de Aida - crédito @AyV333/X

Esto provocó incluso que Merlano se sintiera molesta, pues era algo que ella quería sacar a la luz y desafortunadamente, la huilense se adelantó.

En su transmisión en vivo,la DJ defendió su decisión de hablar sobre el embarazo de Aida Victoria, argumentando que no es la única responsable de los conflictos. “Yo dije que Aida Merlano estaba embarazada antes de irme a La casa de los famosos. Yo se lo dije a usted y yo no hablo mierda. Si yo le digo que algo está pasando es porque es verdad (...) No, aquí todas toditas somos igual de terribles, no se salva ninguna. No se sabe cuál es peor que todas. Yo sé por qué, se lo digo”, afirmó.

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