Abelardo de la Espriella lidera en Google Trends: domina búsquedas en 32 departamentos frente a Paloma Valencia

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella compiten por el paso a la segunda vuelta presidencial según las tendencias digitales y encuestas recientes. - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

Abelardo de la Espriella encabeza las búsquedas en Google Trends en los 32 departamentos de Colombia, superando a Paloma Valencia en cada una de las regiones analizadas.

Según el monitoreo realizado durante la última semana y reportado por Semana con base en datos de Google Trends, el candidato del movimiento Defensores de la Patria registra los niveles más altos de consultas digitales entre los principales aspirantes de la derecha y centroderecha a la presidencia.

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Distribución nacional del interés en Google Trends

La herramienta Google Trends permite rastrear el volumen relativo de búsquedas de los candidatos presidenciales en las distintas regiones del país. De acuerdo con el reporte de Semana, De la Espriella registra su mayor proporción en el departamento de Atlántico, donde concentra el 80% de las consultas frente al 20% de Paloma Valencia. En Córdoba y Bolívar, el penalista obtiene el 77% en ambos casos, mientras que la senadora alcanza el 23%.

El monitoreo muestra que en departamentos afectados por el conflicto, como Arauca, De la Espriella suma el 72% de las búsquedas y Valencia el 28%. En Norte de Santander, el abogado alcanza el 71% y la congresista, el 29%. En Antioquia y Risaralda, ambos bastiones tradicionales de la derecha, el candidato del movimiento Defensores de la Patria suma el 68%, en contraste con el 32% de la representante del Centro Democrático.

En Santander, departamento que ha enfrentado bloqueos viales recientemente, De la Espriella registra el 65% de las búsquedas y Valencia el 35%. En Bogotá, la capital y una de las principales plazas electorales del país, el penalista alcanza el 63% mientras la senadora llega al 37%, según detalla Semana.

Google Trends registra el comportamiento de búsqueda de los candidatos presidenciales en las regiones del país. - crédito Google

Tendencia homogénea en las 32 regiones

El análisis de Google Trends reportado por Semana señala que el liderazgo digital de De la Espriella se mantiene en los 32 departamentos, sin excepción. Esta tendencia se replica tanto en zonas urbanas como rurales y en departamentos con distintas configuraciones políticas. Los datos corresponden a las búsquedas realizadas en la semana previa al 12 de abril, periodo en el que se intensificaron las campañas de ambos candidatos.

El medio ya mencionado subraya que el monitoreo de Google Trends abarca únicamente las búsquedas de los dos principales aspirantes de la derecha y centroderecha. Los resultados reflejan el volumen relativo de consultas en la plataforma, sin identificar preferencias de voto ni intención electoral.

“El Tigre” y la senadora mantienen una disputa cerrada por el liderazgo en la derecha y centroderecha rumbo a las elecciones. - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Contexto electoral: encuestas y competencia por la segunda vuelta

De acuerdo con la más reciente encuesta de AtlasIntel igualmente para Semana, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto a nivel nacional y tiene asegurado prácticamente su paso a la segunda vuelta, programada para el 21 de junio. El estudio muestra que la competencia inmediata se centra en quién enfrentará a Cepeda en esa etapa: De la Espriella o Valencia.

La encuesta señala que, en un eventual enfrentamiento en segunda vuelta, tanto De la Espriella como Valencia superarían a Cepeda. El primero obtendría el 48,8% de los votos frente al 39,8% del aspirante del Pacto Histórico, mientras que la senadora lograría el 47,1% frente al 39,6% de Cepeda. Ambos candidatos de la oposición han manifestado públicamente que respaldarán al otro si no logran pasar a la segunda vuelta, según cita del medio ya mencionado.

AtlasIntel realizó el estudio nacional sobre intención de voto publicado por Semana en abril de 2026. - crédito Semana

Estrategias y propuestas de los candidatos

Abelardo de la Espriella ha enfocado su campaña en la independencia de los partidos tradicionales y el financiamiento propio. Ha presentado trece propuestas principales, que incluyen la defensa de la Constitución, medidas contra la corrupción, fortalecimiento de la seguridad, atención a la crisis del sistema de salud y reformas fiscales. El abogado sumó como fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, exministro y académico.

Por su parte, Paloma Valencia apuesta por el respaldo de partidos tradicionales y la ampliación de alianzas hacia sectores de centro y centroizquierda. La candidata del Centro Democrático presentará su plan de gobierno junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, el próximo 13 de abril.