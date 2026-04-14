Karol G se une a Lady Gaga, Billie Eilish, Sabrina y Beyoncé como las únicas mujeres en tener un puntaje perfecto tras su presentación en Coachella 2026

Karol G performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 12, 2026. REUTERS/Daniel Cole

La presentación de Karol G en Coachella 2026 marcó un hito tanto para el festival como para la música latina. La artista colombiana se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el escenario principal del evento, con un show que combinó despliegue visual, mensajes de empoderamiento y una celebración de la identidad latinoamericana.

El espectáculo comenzó con un retraso de poco más de 20 minutos, mientras el público agitaba banderas de toda América Latina. Karol G apareció vestida con los colores de la bandera de Colombia y abrió el set con Latina Foreva, acompañada de una coreografía poderosa y un grupo de bailarinas que reforzaron el mensaje de orgullo femenino y diversidad.

Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el escenario principal de Coachella, marcando un hito para el festival y la música latina - crédito REUTERS/Daniel Cole

A lo largo de 90 minutos, la artista interpretó una selección de sus éxitos, entre ellos TQG, Amargura, Un Gatito Le Llamó y Provenza, además de una versión de Mi Tierra, de Gloria Estefan. El show destacó por la participación de invitados como Becky G, Mariah Angeliq, Wisin, Greg Gonzalez (Cigarettes After Sex) y el mariachi femenino Reyna de Los Ángeles. La puesta en escena incluyó momentos de alto impacto visual, como una piscina en la que Karol G y sus bailarinas realizaron una coreografía, y un cierre con fuegos artificiales y un remix electrónico de Provenza.

La presentación incluyó varios cambios de vestuario y recibió reconocimiento de medios internacionales, que la ubicaron entre los momentos más destacados de la edición 2026 del festival. Entre las reseñas más relevantes de medios internacionales se encuentra la de The Guardian, que cada año otorga una calificación basada en cinco estrellas a las actuaciones de Coachella.

Con ese contexto, el medio lanzó su reseña sobre Karol G con el titular: “Karol G at Coachella review – electrifying set destined for festival’s hall of fame" (Reseña de Karol G en Coachella: un set electrizante destinado a entrar en el salón de la fama del festival) en la que destacaron el “poder latino” que se vivió durante la presentación.

Aunque el medio detalló cada aspecto del performance, lo más llamativo fue la calificación, Karol G se llevó 5 estrellas por su presentación, uniéndose a Lady Gaga, Beyoncé, Billie Eilish y Sabrina Carpenter como los únicos actos femeninos en recibir la máxima calificación en la historia de Coachella.

La colombiana recibió un puntaje de 5 estrellas con su presentación en Coachella 2026 - crédito captura de pantalla The Guardian

The Guardian incluso comparó la presentación de la colombiana con la magistral presentación de Beyoncé en el 2018, que por años ha sido catalogada como la mejor presentación femenina en la historia del festival.

“Beyoncé es un nombre imponente para mencionar —quizás nunca volvamos a ver una actuación tan virtuosa y culturalmente significativa como la de Beychella— , pero el domingo por la noche, Karol G demostró con creces que merece un lugar en el salón de la fama del festival", dice el destacado medio internacional.

The Guardian además destacó el impacto latino que se plasmó en los 90 minutos de presentación, asegurando que el éxito de Karol pertenece a sus seguidores: “Con láseres de colores, luces estroboscópicas, pirotecnia, fuegos artificiales y confeti, no uno, sino tres falsos finales con cambios de ritmo y una sonrisa radiante que eclipsó las luces del escenario, el mensaje era inequívoco: este pudo haber sido el momento de Karol G, pero la victoria pertenece a muchos más”, añadió el medio.

Karol G aprovechó su presentación en Coachella para enviar un mensaje de apoyo a los migrantes que atraviesan dificultades en Estados Unidos y resaltó el valor de las raíces latinas.

La presentación de Karol en Coachella también fue destacada por importantes medios internacionales como 'Rolling Stone' y 'Hollywood Reporter' - crédito captura de pantalla Rolling Stone - Hollywood Reporter

En ese contexto, The Guardian destacó el acto de la colombiana: “Sobra decir que celebrar el orgullo latino en un escenario tan grande, en este momento en Estados Unidos, es a la vez simbólico y delicado: guardar silencio sobre la represión migratoria del gobierno contra los latinos hispanohablantes conlleva el riesgo de parecer tímida e indiferente; decir algo implica el riesgo de ser acusada de irresponsabilidad, por no hablar de la ira de los líderes del país”, detalló el medio.

Otros medios internacionales destacados como Rolling Stone celebraron la presentación de Karol G con titulares como: “El poder latino se hizo palpable en la histórica actuación de Karol G en Coachella”, “Karol G ofrece un espectáculo visualmente impresionante en el histórico concierto de Coachella”, destacó The Hollywood Reporter.