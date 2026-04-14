Registraduría advirtió por correos falsos de jurados de votación: “Aún no hay seleccionados”

Aumentan los intentos de fraude digital usando la imagen de la Registraduría Nacional antes de las presidenciales en Colombia - crédito Visuales IA

A pocas semanas de que avance el calendario electoral en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil encendió las alarmas por la circulación de correos electrónicos fraudulentos que buscan engañar a los ciudadanos con supuestas designaciones como jurados de votación para las elecciones de 2026.

A través de sus canales oficiales, la entidad fue enfática en desmentir esta información y pidió a la ciudadanía no caer en este tipo de engaños que, además de desinformar, podrían derivar en el robo de datos personales.

“No caigas en engaños aún no se han sorteado los jurados de votación para las elecciones de presidente”, señaló la Registraduría en un mensaje difundido públicamente, en el que aclaró que cualquier comunicación que afirme lo contrario carece de validez.

El organismo electoral explicó que actualmente no existe ninguna lista oficial de ciudadanos seleccionados, ya que el proceso de designación aún no se ha llevado a cabo. De hecho, reiteró que “Están circulando falsos correos indicando supuestas selecciones de jurados de votación. ESTA INFORMACIÓN ES FALSA. El sorteo de jurados de votación para las elecciones de presidente y vicepresidente 2026 aún no se ha realizado (sic)”.

La Registraduría Nacional advierte sobre correos fraudulentos que simulan designaciones de jurados para 2026 - crédito Registraduría Nacional

La advertencia se produce en medio de un incremento de intentos de fraude digital que utilizan la imagen de entidades públicas para generar confianza en los usuarios. En este caso, incluso se han detectado páginas fraudulentas que imitan la identidad visual de la Registraduría con el fin de recolectar información personal de manera ilegal.

“Aún no hay seleccionados”, insistió la entidad, al tiempo que alertó sobre estos portales engañosos que estarían circulando en internet y redes sociales. Según la Registraduría, estos sitios pueden solicitar datos sensibles o redirigir a enlaces inseguros, lo que representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Los mensajes fraudulentos que han llegado a los correos electrónicos de los colombianos contienen notificaciones aparentemente oficiales.

Uno de ellos indica: “La autoridad electoral confirma su selección como jurado de votación. Verifique los datos de su servicio mediante el enlace autorizado”. Otro mensaje, aún más alarmante, busca generar presión mediante amenazas económicas: “Cordial saludo, La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que, según los registros oficiales, usted no asistió como jurado de votación en la mesa asignada al municipio de San José del Guaviare durante la jornada electoral realizada el pasado 08 de marzo de 2026. El pago incumplido causa una multa correspondiente a diez (10) salarios mínimos legales vigentes... VERIFIQUE EL ARCHIVO ADJUNTO. Dirección de Gestión Electoral REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (sic)”.

Falsos avisos de citación como jurado de votación: la Registraduría Nacional advierte sobre el riesgo de estafas a pocos meses de las elecciones - crédito cortesía Registraduría Nacional

Frente a estos contenidos, la entidad reiteró que se trata de información completamente falsa y pidió a los ciudadanos no abrir enlaces, descargar archivos ni suministrar datos personales ante este tipo de comunicaciones.

Asimismo, la Registraduría recordó que el proceso oficial de selección de jurados de votación se realiza mediante un sorteo en una plataforma institucional, lo que garantiza transparencia y aleatoriedad en la designación. Este procedimiento está programado para llevarse a cabo entre el 4 y el 6 de mayo, según indicaron a Infobae Colombia, fechas en las que se conocerán los ciudadanos elegidos para cumplir esta función en las elecciones presidenciales.

Para evitar caer en engaños, la entidad recomendó consultar únicamente los canales oficiales habilitados para verificar información. Entre ellos se encuentran su página web institucional, la aplicación móvil ‘aVotar’ y el chatbot oficial disponible en WhatsApp a través del número 3102579432.

Además, hizo un llamado a los ciudadanos y a los medios de comunicación a ser responsables con la información que comparten, especialmente en un contexto electoral donde la desinformación puede generar confusión y afectar la confianza en los procesos democráticos.

La Registraduría alerta por correos falsos sobre jurados - crédito cortesía Registraduría Nacional

Este tipo de alertas se suma a otras advertencias recientes sobre intentos de fraude digital en Colombia, donde los delincuentes aprovechan coyunturas específicas —como procesos electorales— para engañar a las personas. En ese sentido, las autoridades insisten en la importancia de verificar siempre la fuente de la información y desconfiar de mensajes que generen urgencia o temor.