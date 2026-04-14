Colombia

Abelardo de la Espriella señaló la fe como pilar central de su campaña presidencial: “He puesto primero a Dios”

El abogado y candidato presidencial remarcó que su propuesta política prioriza la fe, la descentralización administrativa y el enfoque ético, con el objetivo de transformar el país en una “nación milagro”

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Para Armando Benedetti, Abelardo de la Espriella caería en una hipotética segunda vuelta presidencial si la llega a disputar con Paloma Valencia - crédito Lina Gasca/Colprensa
Abelardo de la Espriella defendió la independencia económica y la ética cristiana como ejes de campaña - crédito Lina Gasca/Colprensa

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, remarcó el papel central de la fe en su proyecto político, durante una entrevista con Noticias Caracol. Además, expresó que, para él, la contienda electoral trasciende la política.

He sido el único candidato que ha puesto primero a Dios en este debate electoral”, afirmó. También sostuvo que una sociedad que no se consagra “no tiene futuro, no tiene posibilidades”, y describió el proceso como una “guerra espiritual”. En su perspectiva, solo con la guía divina Colombia podrá alcanzar el triunfo.

De la Espriella compartió detalles de su trayectoria personal, sus primeros años y el enfoque que espera imprimir a la vida nacional.

Relató que tuvo una infancia sin carencias, en un entorno familiar acomodado, donde la iniciativa y el emprendimiento surgieron pronto. Nacido en Bogotá en 1978, aunque criado en Montería, Barranquilla y Cartagena, recordó tener “toda la libertad del mundo”. Esa experiencia, según narró, lo llevó a descubrir una inclinación por los negocios desde joven.

De la Espriella recordó cómo, tras recibir un Nintendo de sus padres, decidió convertirlo en su primer emprendimiento.

“Jugué esa vaina una hora y dije: ‘Esto no es lo mío’. Al día siguiente lo bajé al garaje y monté un negocio ahí. Había una fila de 300 personas y alquilaba eso por hora”, relató.

Posteriormente, diversificó la oferta añadiendo comida al servicio: “¿Por qué no le meto dedito y milo? Y vendo el combo completo. Y empecé a facturar”. Consideró esa experiencia como el “mejor negocio” de su vida, ya que no tenía que asumir gastos de impuestos ni arriendos.

Mi mamá decía: ‘Pero qué es lo que pasa que se está acabando’. Eso sí, tenía de cómplice a nuestra empleada de toda la vida, ‘Mile’, y le pagaba su billetico por cocinar”, dijo De la Espriella.

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