Federación Colombiana de Fútbol alista una camiseta en homenaje a la selección Colombia que participó por primera vez en una Copa del Mundo

La selección Colombia jugó su primer Copa del Mundo en territorio austral con figuras como Marcos Coll, Pedro Zape y Adolfo Pedernera - crédito Colprensa

La selección Colombia presentará en los próximos días una nueva camiseta azul en homenaje a su debut en el Mundial de Chile 1962, una pieza que busca fortalecer el vínculo entre pasado y presente mientras el equipo nacional se prepara para el desafío del Mundial 2026.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), confirmó en el programa Los Protagonistas de Caracol Radio que la indumentaria incluirá además una pantaloneta vinotinto, en clara evocación del uniforme de aquel histórico torneo.

El diseño retoma la esencia sobria de los años 60, distanciándose de las versiones más modernas, con detalles retro que aspiran a conectar a los hinchas de diferentes generaciones: tanto quienes vivieron ese debut, como quienes siguen a la selección con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ramon Jesurun, president of the Colombian Soccer Federation (FCF), speaks during the announcement that Colombian airline Avianca will sponsor the national team for the 2026 World Cup, in Bogota, Colombia, April 7, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Ramón Jesurún subrayó la importancia simbólica de la camiseta para la identidad colombiana. En su diálogo con Gustavo Gómez en Caracol Radio, aseguró que disfruta ver “cómo la identidad del país te lo da la camiseta de la selección Colombia de fútbol”, poniendo en relieve el papel de la indumentaria como símbolo de pertenencia nacional.

En Chile 1962, Colombia disputó su primer Campeonato Mundial, quedando última en un grupo que compartió con la Unión Soviética, Uruguay y Yugoslavia. El balance deportivo fue discreto: la selección sumó un punto y no avanzó de etapa, resultado que marcó los inicios del país en el fútbol global.

No obstante, ese torneo dejó una huella indeleble en la memoria colectiva, principalmente por el empate 4-4 ante la Unión Soviética, partido en el que Marcos Coll anotó el único gol olímpico registrado en la historia de los mundiales, un hito que aún distingue a Colombia en los archivos oficiales de la FIFA.

Bajo la dirección de Adolfo Pedernera, aquel plantel pionero incluyó figuras como Francisco ‘Cobo’ Zuluaga, autor del primer gol de Colombia en mundiales; Delio ‘Maravilla’ Gamboa; Efraín ‘Caimán’ Sánchez; Hernán Aceros; Marino Klinger y el propio Marcos Coll.

Estas son las camisetas de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Camiseta amarilla y pantaloneta azul será el kit de local de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Adidas

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Adias y la Federación Colombiana de Fútbol han revelado dos nuevas camisetas para la Selección Colombia, fusionando elementos de cultura, identidad y naturaleza con innovación tecnológica.

Las prendas, presentadas en noviembre de 2025 y marzo de 2026 respectivamente, se proponen no solo como indumentaria deportiva sino como símbolos nacionales, destinados a acompañar a los jugadores y a la afición en el certamen internacional más esperado, según información publicada por la Federación Colombiana de Fútbol.

La camiseta local, anunciada el 5 de noviembre de 2025, destaca por un diseño basado en el realismo mágico y en las emblemáticas mariposas amarillas, referencia literaria y natural en la cultura colombiana. Detalles como el escudo de la Federación en el pecho, las tres franjas rojas de Adidas recorriendo los hombros y la inscripción “COLOMBIA” en la espalda aportan una identidad visual única. Ramón Jesurun, presidente del organismo, definió la prenda como “el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez”.

La Tricolor lanzó oficialmente su prenda alternativa para el Mundial de 2026-crédito @adidasco/Instagram

El 20 de marzo de 2026 se oficializó el uniforme visitante, inspirado en los colores y las texturas del mar Caribe y el océano Pacífico, integrando “una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares”, según Tom V., Sr. Director Brand Activation de Adidas Colombia. El diseño se caracteriza por una base azul profundo, detalles en verde y la presencia, por primera vez, del logo Trifolio de adidas Originals junto al escudo federativo reinterpretado en tono verde, elementos que buscan conectar el fútbol con la cultura y la moda contemporánea.