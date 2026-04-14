Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Chile en la fecha 6 en la Conmebol Liga Femenina de Naciones. El partido está programado para las 8:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
Siga aquí las incidencias del partido válido por el torneo que otorga dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y otros dos al repechaje internacional para este mismo campeonato.
13:52 hsHoy
Convocadas de la selección Colombia para el partido contra Chile
- Ana María Guzmán– Palmeiras (Brasil)
- Carolina Arias – América de Cali (Colombia)
- Catalna Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (Francia)
- Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
- Daniela Caracas– R.C.D. Espanyol (España)
- Daniela Montoya – Gremio (Brasil)
- Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil)
- Gisela Robledo– Corinthians (Brasil)
- Greicy Landazury – Palmeiras (Brasil)
- Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (México)
- Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (Estados Unidos)
- Katherine Tapia– Palmeiras (Brasil)
- Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)
- Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Brasil)
- Linda Caicedo– Real Madrid (España)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
- Manuela Pavi – Toluca F.C. (México)
- Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
- Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (México)
- Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (Francia)
- Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos)
- Wendy Bonilla – Pumas (México)
- Maithe López – Vancouver Rise F.C. (Estados Unidos)
12:49 hsHoy
Ficha del partido
- Selección Colombia vs. selección de Chile - Fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol
- Lugar: estadio Pascual Guerrero - Cali, Colombia.
- Fecha y hora: martes 14 de abril - 8:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Fútbol RCN, APP Canal RCN, Gol Caracol y Ditu.