Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Chile en la fecha 6 en la Conmebol Liga Femenina de Naciones. El partido está programado para las 8:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Siga aquí las incidencias del partido válido por el torneo que otorga dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y otros dos al repechaje internacional para este mismo campeonato.