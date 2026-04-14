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Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

El estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali será la sede del partido de la Tricolor, en donde puede alcanzar la cima de la tabla de posiciones y acercarse a la clasificación a la Copa del Mundo

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La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Chile en la fecha 6 en la Conmebol Liga Femenina de Naciones. El partido está programado para las 8:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Siga aquí las incidencias del partido válido por el torneo que otorga dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y otros dos al repechaje internacional para este mismo campeonato.

13:52 hsHoy

Convocadas de la selección Colombia para el partido contra Chile

Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Ana María Guzmán– Palmeiras (Brasil)
  • Carolina Arias – América de Cali (Colombia)
  • Catalna Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (Francia)
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Daniela Caracas– R.C.D. Espanyol (España)
  • Daniela Montoya – Gremio (Brasil)
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Gisela Robledo– Corinthians (Brasil)
  • Greicy Landazury – Palmeiras (Brasil)
  • Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (México)
  • Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (Estados Unidos)
  • Katherine Tapia– Palmeiras (Brasil)
  • Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)
  • Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Linda Caicedo– Real Madrid (España)
  • Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Manuela Pavi – Toluca F.C. (México)
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (México)
  • Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (Francia)
  • Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos)
  • Wendy Bonilla – Pumas (México)
  • Maithe López  – Vancouver Rise F.C. (Estados Unidos)
12:49 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. selección de Chile - Fecha 6 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol
  • Lugar: estadio Pascual Guerrero - Cali, Colombia.
  • Fecha y hora: martes 14 de abril - 8:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Fútbol RCN, APP Canal RCN, Gol Caracol y Ditu.

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