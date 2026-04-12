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Nueva medida del Gobierno Petro impactará hasta a los CDT en Colombia: “Los usuarios dejan de depender de procesos para tomar decisiones”

De acuerdo con expertos, la interoperabilidad de las finanzas abiertas promoverá nuevos modelos y fortalecerá la inclusión por medio de tecnologías de intercambio seguro

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El Decreto 0378 optimizará el uso para los usuarios y fomentará una mayor competencia en el sistema colombiano - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro decretó la obligatoriedad de las finanzas abiertas para todas las entidades bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera. La medida afecta a diferentes entidades, que ahora deberán ajustarse a la nueva regulación en un plazo determinado con el fin de fortalecer la competencia, ampliar la inclusión financiera y promover la innovación.

La nueva normativa obliga a las entidades a compartir los datos financieros de sus clientes con terceros autorizados, siempre con el consentimiento expreso del titular. El Sistema de Finanzas Abiertas introduce el acceso estandarizado a la información mediante tecnologías de APIs (conjunto de reglas y protocolos que permite a dos componentes de software comunicarse entre sí, facilitando el intercambio de datos y funcionalidades) seguras, lo que facilitará la comparación y elección de productos financieros como los CDT, mejorará la experiencia del usuario y creará un entorno más competitivo en el sistema colombiano.

Sustitución del esquema voluntario vigente

El decreto 0368 del 7 de abril de 2026, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, sustituye el esquema voluntario vigente desde 2022 y responde al mandato de la Ley 2294 de 2023, que exigió la reglamentación para el acceso universal a la información financiera. Bajo esta norma, el sistema está definido como un ecosistema de autoridades, normas, estándares y participantes que permite compartir y acceder a los datos personales de los usuarios supervisados por la Superintendencia Financiera, siempre bajo el permiso de los titulares.

Con el Decreto 0368 de 2026 se fortalecen los tres atributos de la competencia del sistema financiero: precios libres, libre entrada y salida de los agentes y simetría de información, aspecto clave que estaba pendiente - crédito Superfinanciera
Con el Decreto 0368 de 2026 se fortalecen los tres atributos de la competencia del sistema financiero: precios libres, libre entrada y salida de los agentes y simetría de información, aspecto clave que estaba pendiente - crédito Superfinanciera

La obligatoriedad se extiende a los bancos, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (Sedpe), aseguradoras, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de pensiones, entidades oficiales especiales y demás instituciones financieras. El modelo desplaza el anterior esquema optativo, lo que establece que todas estas entidades deben garantizar la interoperabilidad de los datos y el uso de APIs, protegiendo la información de los clientes.

Implementación y plazos del sistema de Finanzas Abiertas en Colombia

En los próximos seis meses, se definirá el cronograma oficial mediante la publicación de los estándares técnicos por parte de la Superintendencia Financiera.

Las entidades reguladas tendrán un plazo máximo de doce meses desde la emisión de estos estándares para adoptar la normativa. El regulador puede conceder una extensión de hasta seis meses adicionales, mientras que para personas jurídicas que no sean microempresas se prevé una prórroga extraordinaria de otros seis meses. Así, el periodo de implementación podría extenderse hasta 24 meses para ciertos participantes del sector.

Facilitar el acceso siguiendo estándares definidos y seguros favorecerá el desarrollo de modelos de negocio innovadores y permitirá que más personas utilicen servicios financieros - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Facilitar el acceso siguiendo estándares definidos y seguros favorecerá el desarrollo de modelos de negocio innovadores y permitirá que más personas utilicen servicios financieros - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Efectos en productos y competencia: el caso de los CDT

Uno de los productos más impactados son los certificados de depósito a término (CDT). Ante esto, el analista financiero David Susa, cofundador de MejorCDT, explicó que “cuando la información financiera se vuelve interoperable, los usuarios dejan de depender de procesos fragmentados para tomar decisiones como dónde invertir su dinero, y además tienen acceso a un abanico de productos y servicios con mejores condiciones”.

Señaló el experto que, históricamente, la apertura y renovación de CDT implicaba trámites complejos. El nuevo sistema permitirá transacciones más ágiles, comparación centralizada de tasas y mayor facilidad para autorizar el intercambio de información, lo que facilita el acceso a ofertas y condiciones más favorables al vencimiento del producto.

La reducción de fricciones y el uso de APIs pueden acabar con la práctica de renovar automáticamente con la misma entidad, favoreciendo la competitividad entre instituciones. “Permiten compartir información financiera de manera segura y con autorización del usuario, lo que reduce fricciones y hace más eficientes los procesos entre entidades”, añadió Susa. Además, experiencias internacionales, como en Brasil, demuestran que fintechs y neobancos han sido los principales beneficiarios de estos esquemas, impulsando la bancarización y la inclusión financiera.

Perspectivas para la inclusión e innovación

Expertos en el sector financiero colombiano recibieron la regulación de manera positiva, resaltando su aporte en innovación e inclusión. “Si el decreto de finanzas abiertas se implementa bien, promoverá nuevos modelos de negocios que ampliarán la inclusión y la innovación financiera”, anotó el presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), Gustavo Morales.

Juan Pablo Zuluaga, fundador de Mis Propias Finanzas, anotó que ya la información no es de los bancos sino que los pone a competir - crédito @MPFinanzas/X
Juan Pablo Zuluaga, fundador de Mis Propias Finanzas, anotó que ya la información no es de los bancos sino que los pone a competir - crédito @MPFinanzas/X

El dirigente afirmó que generalizar el acceso bajo estándares claros y de seguridad incentivará la creación de nuevos modelos de negocio y contribuirá a ampliar el acceso a los servicios financieros.

Desde la perspectiva del usuario, el fundador de Mis Propias Finanzas, Juan Pablo Zuluaga, comentó que “eso es muy bueno porque ya la información no es de los bancos sino que los pone a competir. Los bancos quieren nuestra plata, y si tienen la información pueden darnos mejores condiciones de crédito, por ejemplo”.

Susa enfatizó que autorizar el uso de datos permite a quienes tienen buenos hábitos financieros acceder a condiciones más ventajosas, superando las limitaciones tradicionales. El avance facilita procesos cada vez más eficientes y accesibles para todos los usuarios del sistema financiero colombiano.

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