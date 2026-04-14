Colombia

Aida Victoria Merlano confesó una de sus fantasías sexuales en ‘La Mansión VIP’ y sorprendió a sus compañeros: “Me gustaría que me vean”

La participación de la colombiana en La Mansión VIP ya dio de qué hablar: la creadora de contenido se sinceró frente a las cámaras y expuso una de sus preferencias más íntimas

Guardar
Aida Victoria Merlano sorprendió a la audiencia de La Mansión VIP al confesar una de sus fantasías sexuales durante una conversación con otros participantes - crédito @aidavictoriam/ Instagram
Aida Victoria Merlano sorprendió a la audiencia de La Mansión VIP al confesar una de sus fantasías sexuales durante una conversación con otros participantes - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La influencer Aida Victoria Merlano volvió a captar la atención del público tras su ingreso a La Mansión VIP, el reality transmitido por YouTube en el que convive durante un mes con otros creadores de contenido.

Su participación generó expectativas y, en menos de 24 horas, ya protagonizó uno de los momentos más comentados al confesar abiertamente una de sus fantasías sexuales, sorprendiendo tanto a sus compañeros como a la audiencia.

Durante una conversación en la casa, Aida Victoria habló con naturalidad sobre sus preferencias y límites en la intimidad, reafirmando la franqueza que la caracteriza en redes sociales.

“A mí no me excita ver, pero sí me gustaría que me vean... Yo ver nada, no, me daría como hasta cosa que estás ahí al lado. Pero si fuera como que alguien me dice: ‘Oye, yo te quiero ver con tu pareja’, yo le digo: ‘Mírame’, y si es un tipo guapo o una mujer guapa”, expresó la influencer, generando sorpresa entre los presentes.

El formato de La Mansión VIP ha sido comparado con La Casa de los Famosos y Big Brother por reunir a reconocidos creadores digitales bajo un mismo techo, exponiendo su vida diaria y las dinámicas que surgen de la convivencia. La confirmación de la participación de Aida Victoria había sido tema de especulación, pero desde su llegada, sus intervenciones se han convertido en tendencia en redes sociales.

En la charla, Aida Victoria explicó que, aunque le atrae la idea de ser observada durante un encuentro íntimo, no aceptaría la situación inversa: “Pero si me preguntan si yo vería a otros teniendo sexo, no podría aceptar, ya que esto sí me genera incomodidad”. La sinceridad con la que abordó el tema dejó boquiabiertos a sus compañeros, quienes no esperaban una respuesta tan directa.

La dinámica de La Mansión VIP ha impulsado nuevas conversaciones entre los participantes sobre experiencias pasadas y preferencias personales. Tras la confesión de Aida Victoria, la charla continuó con anécdotas y reflexiones sobre relaciones y situaciones vividas, consolidando el reality como un espacio de interacción y revelaciones para el público joven.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoLa Mansión VIPfantasías sexualesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Abelardo de la Espriella señaló la fe como pilar central de su campaña presidencial: “He puesto primero a Dios”

El abogado y candidato presidencial remarcó que su propuesta política prioriza la fe, la descentralización administrativa y el enfoque ético, con el objetivo de transformar el país en una “nación milagro”

Abelardo de la Espriella señaló la fe como pilar central de su campaña presidencial: “He puesto primero a Dios”

Registraduría advierte sobre correos falsos de jurados de votación: “Aún no hay seleccionados”

Los colombianos están recibiendo notificaciones falsas e incluso amenazas de multas. La entidad enfatiza que no se ha realizado ninguna designación de jurados y pide no abrir enlaces sospechosos

Registraduría advierte sobre correos falsos de jurados de votación: “Aún no hay seleccionados”

Google anuncia becas para tener su Certificado de Carrera y curso de IA: aplica para México, Argentina y Colombia

Un programa que integra alianzas locales, inclusión social y acceso democrático a la tecnología se perfila como catalizador para el talento latinoamericano

Google anuncia becas para tener su Certificado de Carrera y curso de IA: aplica para México, Argentina y Colombia

Petro calificó de “estupidez” la decisión del Banco de la República de fijar la tasa de interés en 11,25%: “Ninguna junta de bancos centrales del mundo hace eso”

El jefe de Estado advirtió sobre las consecuencias que trae el alza, destacando que la caída del dólar golpea las exportaciones y revaloriza el peso

Petro calificó de “estupidez” la decisión del Banco de la República de fijar la tasa de interés en 11,25%: “Ninguna junta de bancos centrales del mundo hace eso”

Lina María Garrido lanzó señalamiento contra Gustavo Petro por intervención en Ipiales con gafas oscuras: “Pupilas dilatadas y ojos enrojecidos”

La congresista avivó el debate político en medio de la crisis fronteriza con Ecuador, mientras el Gobierno enfrenta presiones económicas y cuestionamientos por el desarrollo del consejo de ministros en Ipiales

Lina María Garrido lanzó señalamiento contra Gustavo Petro por intervención en Ipiales con gafas oscuras: “Pupilas dilatadas y ojos enrojecidos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña en el pasado: “Duramos un año sin hablarnos”

Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña en el pasado: “Duramos un año sin hablarnos”

Karol G se une a Lady Gaga, Billie Eilish, Sabrina y Beyoncé como las únicas mujeres en tener un puntaje perfecto tras su presentación en Coachella 2026

Karol G habría recibido millonaria cifra por su presentación en el festival Coachella 2026: cuánto le pagaron

Yina Calderón realizó inesperada revelación sobre el supuesto embarazo de Lina Tejeiro: “El bebé no es de Andy”

Karol G apareció en redes sociales tras su histórica presentación en Coachella: “Salvaje por siempre, libre por siempre”

Deportes

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

Federación Colombiana de Fútbol alista una camiseta en homenaje a la selección Colombia que participó por primera vez en una Copa del Mundo

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Carlos Queiroz, exentrenador del Real Madrid, fue confirmado como el nuevo técnico de la selección de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026