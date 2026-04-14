Aida Victoria Merlano confesó una de sus fantasías sexuales en ‘La Mansión VIP’ y sorprendió a sus compañeros: “Me gustaría que me vean”

Aida Victoria Merlano sorprendió a la audiencia de La Mansión VIP al confesar una de sus fantasías sexuales durante una conversación con otros participantes - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La influencer Aida Victoria Merlano volvió a captar la atención del público tras su ingreso a La Mansión VIP, el reality transmitido por YouTube en el que convive durante un mes con otros creadores de contenido.

Su participación generó expectativas y, en menos de 24 horas, ya protagonizó uno de los momentos más comentados al confesar abiertamente una de sus fantasías sexuales, sorprendiendo tanto a sus compañeros como a la audiencia.

Durante una conversación en la casa, Aida Victoria habló con naturalidad sobre sus preferencias y límites en la intimidad, reafirmando la franqueza que la caracteriza en redes sociales.

“A mí no me excita ver, pero sí me gustaría que me vean... Yo ver nada, no, me daría como hasta cosa que estás ahí al lado. Pero si fuera como que alguien me dice: ‘Oye, yo te quiero ver con tu pareja’, yo le digo: ‘Mírame’, y si es un tipo guapo o una mujer guapa”, expresó la influencer, generando sorpresa entre los presentes.

El formato de La Mansión VIP ha sido comparado con La Casa de los Famosos y Big Brother por reunir a reconocidos creadores digitales bajo un mismo techo, exponiendo su vida diaria y las dinámicas que surgen de la convivencia. La confirmación de la participación de Aida Victoria había sido tema de especulación, pero desde su llegada, sus intervenciones se han convertido en tendencia en redes sociales.

En la charla, Aida Victoria explicó que, aunque le atrae la idea de ser observada durante un encuentro íntimo, no aceptaría la situación inversa: “Pero si me preguntan si yo vería a otros teniendo sexo, no podría aceptar, ya que esto sí me genera incomodidad”. La sinceridad con la que abordó el tema dejó boquiabiertos a sus compañeros, quienes no esperaban una respuesta tan directa.

La dinámica de La Mansión VIP ha impulsado nuevas conversaciones entre los participantes sobre experiencias pasadas y preferencias personales. Tras la confesión de Aida Victoria, la charla continuó con anécdotas y reflexiones sobre relaciones y situaciones vividas, consolidando el reality como un espacio de interacción y revelaciones para el público joven.