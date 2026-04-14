Colombia

Dos hombres resultaron muertos después de que ‘empujaran’ a un joven en Medellín: respondió con ataques de arma blanca

Según la Fiscalía General de la Nación, el atacante respondió agresivamente ante el choque accidental y apuñaló al joven 26 años. Sin embargo, cuando la comunidad intentó retenerlo para entregarlo a las autoridades, volvió a atacar

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El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
El doble homicidio en el barrio Aranjuez de Medellín expone la creciente violencia causada por la intolerancia social - crédito AFP

No cesan los hechos de intolerancia y violencia en la ciudad de Medellín, después de que las autoridades reportaran los más recientes avances de las investigaciones sobre el asesinato de dos personas luego de presentar un altercado con desconocido

Según el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 5 de abril, en el barrio Aranjuez, cuando un joven de 26 años agredió con arma blanca a un muchacho de 18 tras un choque accidental.

El informe de la Fiscalía señala que la víctima habría tropezado de manera involuntaria con el presunto agresor, lo que desencadenó una reacción letal del afectado que actuó sin medir fuerza ni consecuencias.

Entretanto, un segundo hombre, de 31 años, intentó impedir que el atacante huyera. Según la Unidad de Reacción Inmediata, esa intervención derivó en una nueva agresión con arma blanca, esta vez en el pecho, que resultó mortal en el lugar de los hechos. El responsable fue capturado en flagrancia por la Policía y actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Las autoridades municipales han reiterado que este fenómeno representa uno de los principales desafíos para la convivencia, sobre todo durante los fines de semana, cuando el consumo de alcohol aumenta y los episodios violentos tienden a multiplicarse.

El presunto agresor, que no aceptó los cargos en la audiencia de imputación, permanece bajo medida de aseguramiento en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con los registros oficiales, la cifra de asesinatos por actos de intolerancia ya suma 24 en lo que va del año, superando los registros del año anterior en el mismo periodo.

El fenómeno de la intolerancia, según la Alcaldía de Medellín, se ha convertido en una preocupación persistente. Las autoridades insisten en que la mayoría de los incidentes de este tipo se presentan durante jornadas de alta ingesta de licor y en contextos de reuniones sociales. Por ello, han ratificado la continuidad de campañas orientadas a reducir estos comportamientos y fomentar la resolución pacífica de conflictos.

Hasta la fecha, los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) reflejan un aumento en los casos de homicidio asociados a discusiones y altercados menores. Las estadísticas muestran que la violencia por intolerancia sigue siendo un reto urgente para la gestión pública en Medellín.

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