El Gobierno y líderes campesinos lograron un principio de acuerdo tras protestas en Santander: esto dijo el gobernador

La formalización de los compromisos permitirá analizar aumentos considerados excesivos en el gravamen predial rural y facilitará el levantamiento de movilizaciones que durante seis días afectaron la circulación en las principales vías del departamento - crédito @metropolitano_X

Tras seis días de bloqueos y movilizaciones campesinas en Santander por el alza en el avalúo catastral y el impuesto predial, autoridades regionales y nacionales alcanzaron un principio de acuerdo con los representantes rurales para revisar los incrementos excesivos.

La intervención del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) fue clave en la mesa de negociación, que se instaló tras protestas en Lebrija y otras zonas.

El acuerdo alcanzado estipula la revisión y posible reducción de los avalúos catastrales en aquellos predios donde se evidencien aumentos fuera de proporción. Los compromisos quedarán formalizados una vez se firmen las actas respectivas, lo que permitirá levantar las manifestaciones y restablecer la circulación en las vías principales de Santander.

Acuerdo para revisar el avalúo catastral en Santander

El conflicto se originó cuando campesinos bloquearon rutas estratégicas tras recibir notificaciones de un incremento relevante en el avalúo catastral, lo que derivó en un mayor impuesto predial rural. Según El Tiempo, muchos afectados aseguraron que la actualización no reflejaba el valor real de mercado, especialmente en zonas áridas, sin agua ni carreteras.

Frente a esta situación, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, afirmó a El Tiempo que, tras el diálogo, “hemos llegado a un acuerdo para solucionar el problema a aquellos campesinos y aquellas personas que sintieron un aumento desproporcionado en el avalúo catastral”.

El compromiso autoriza a los directores regionales del Igac a analizar cada caso y ajustar los valores a la realidad del terreno y del mercado.