El buscador decide el pulso presidencial: estos son los candidatos presidenciales más buscados en Google en abril 2026

Las tendencias en Google sitúan la atención sobre Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López - crédito Jesús Aviles/Infobae

Las búsquedas en Google en Colombia en abril de 2026 ubican en primer plano a varios nombres de la política nacional. Las tendencias digitales marcan un mapa de interés público donde sobresalen Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López, líderes candidatos presidenciales de la primera vuelta presidencial, la cual está programada para el 31 de mayo de 2026.

Las gráficas de consulta de la plataforma de búsquedas revelan variaciones fuertes en la intensidad de las búsquedas y diferencias claras por región. El comportamiento de los usuarios en el buscador evidencia una dinámica de atención que no se reparte de forma homogénea.

Paloma Valencia concentra el mayor volumen de interés en múltiples zonas del país, mientras Abelardo de la Espriella domina con fuerza en el Caribe. Iván Cepeda conserva presencia en regiones del centro y oriente, mientras que Sergio Fajardo y Claudia López ocupan niveles más bajos dentro del conjunto analizado.

Las búsquedas en Google en Colombia durante abril de 2026 ubican a varios nombres de la política nacional dentro de los niveles más altos de interés digital - crédito Google Trends

La lectura de los datos muestra un patrón donde la conversación digital se mueve entre picos puntuales, distribución territorial y términos asociados que amplían el significado de cada búsqueda. Los nombres circulan en Google con intensidad variable según la región y según el tipo de consulta que realiza el usuario.

Candidatos presidenciales más buscados en Google Trends: así se mueven sus nombres en las regiones

Las visualizaciones de Google Trends ubican a Paloma Valencia como la figura con mayor alcance territorial durante el periodo analizado. Su nombre concentra búsquedas en Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico y Bolívar; la presencia en estas zonas sugiere una alta exposición en el debate público digital y una amplia dispersión del interés.

Abelardo de la Espriella registra su mayor fuerza en la región Caribe. Atlántico, Magdalena, Córdoba, Bolívar y Sucre concentran gran parte de las consultas. El patrón regional define una preferencia marcada en el norte del país, con menor intensidad en el centro y el sur.

Iván Cepeda mantiene un nivel relevante en el centro y el oriente del territorio nacional. Su presencia en las búsquedas se mantiene estable, aunque sin alcanzar los picos de Valencia o de De la Espriella; la distribución refleja un interés constante, con menor variación entre regiones.

El comportamiento de los usuarios en el buscador muestra variaciones entre regiones, con diferencias claras en la intensidad de las búsquedas - crédito Google Trends

Sergio Fajardo y Claudia López presentan una demanda digital más baja, ya que sus nombres aparecen con menor frecuencia en las consultas, sin dominio regional claro ni concentración significativa en departamentos específicos durante el periodo evaluado.

Picos de búsqueda en candidatos presidenciales

Las curvas de búsqueda dentro de la quincena muestran movimientos diferenciados entre los cinco nombres analizados. Paloma Valencia alcanza los niveles más altos de consulta, con picos notorios cerca del 11 de abril. El comportamiento del interés en su nombre marca la mayor intensidad dentro del conjunto.

Iván Cepeda presenta repuntes intermitentes; sus búsquedas suben en momentos puntuales, aunque sin superar los niveles de los líderes del listado, de esta manera, la tendencia se mantiene dentro de un rango medio.

Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son tres de las figuras políticas más buscadas en abril de 2026 - crédito Google Trends

Abelardo de la Espriella conserva una línea más estable; su comportamiento no presenta saltos abruptos constantes, aunque registra incrementos en fechas específicas que lo acercan a los niveles de Valencia en algunos tramos del periodo.

Sergio Fajardo y Claudia López sostienen una curva de baja intensidad. Sus nombres no alcanzan variaciones fuertes ni posiciones altas dentro de las tendencias de búsqueda durante los días observados.

Consultas populares asociadas a cada figura

Las búsquedas relacionadas amplían la lectura del interés digital. En el caso de Paloma Valencia aparecen términos como “amenaza Paloma Valencia”, “propuestas de Iván Cepeda”, “partido de la U” y “Alianza Verde”. Estas asociaciones reflejan cruces entre debate político, coyuntura y organización partidista.

Iván Cepeda se vincula con consultas como “Ricardo Roa”, “corrupción”, “Roy Barreras” y “Federico Gutiérrez”. Las búsquedas lo conectan con discusiones sobre ética pública y relaciones dentro del escenario político nacional.

Para Abelardo de la Espriella surgen términos como “alcalde de Medellín”, “corrupción”, “Ricardo Roa” y “salario”. Las asociaciones muestran un espectro amplio de temas que incluyen administración pública, economía y controversias políticas.

Las búsquedas relacionadas con cada figura incluyen términos que conectan a los candidatos con temas de política, debate público y actualidad nacional - crédito Google Trends

Lectura comparativa del comportamiento digital

El contraste entre los cinco nombres evidencia una distribución desigual del interés en Google. Paloma Valencia ocupa el primer lugar en volumen general de búsquedas. Abelardo de la Espriella se ubica como segundo referente con fuerte peso regional en el Caribe. Iván Cepeda sostiene una posición intermedia con presencia constante en el centro y oriente.

Sergio Fajardo y Claudia López quedan en niveles inferiores dentro de la escala de consulta. Sus nombres no concentran picos altos ni dominan regiones específicas en el periodo de análisis.

Las diferencias entre regiones marcan un patrón claro. El norte del país favorece la presencia de Abelardo de la Espriella. El centro y sur elevan la visibilidad de Paloma Valencia. El oriente mantiene un interés más estable en Iván Cepeda.