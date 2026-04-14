Ambientalista propone alternativa para la aplicación de la eutanasia en hipopótamos del Magdalena Medio

El Ministerio de Ambiente de Colombia estableció un protocolo para controlar la población de hipop+otamos en el Magdalena Medio - crédito Visuales IA

El 13 de abril de 2026 se conoció la decisión impulsada desde el Ministerio de Ambiente de aplicar la eutanasia a más de cerca de 200 hipopótamos en el Magdalena Medio, tras ser considerados como una especia invasora y riesgosa para las poblaciones de la subregión colombiana.

En el Gobierno nacional justificaron la medida como “un plan de choque para frenar la expansión y crecimiento poblacional” de estos ejemplares que, incluso, han llegado a realizar visitas inesperadas en varios municipios.

“Para reducir la población de hipopótamos hay dos caminos: la translocación y la eutanasia. Esta última es una medida técnica, que hace parte de lo que la ciencia nos pide hacer cuando no es posible la translocación. Hoy estamos anunciando un protocolo de eutanasia para que las autoridades ambientales puedan implementarlo con el acompañamiento de institutos científicos, porque sin esta acción es imposible controlar el crecimiento de la especie”, dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres.

El Magdalena Medio fue la ruta empleada para el ingreso clandestino de los hipopótamos en Colombia - crédito Cornare

La alternativa “ética” a la eutanasia

De cara a esta medida, el ambientalista Nicolás Ibargüen presentó una alternativa a la eutanasia, basada en tanto en la traslocación de ejemplares como en una eliminación, pero gradual: se trata de la reubicación de hasta 100 ejemplares en un santuario en la India y esterilizar al resto de la población para erradicarla gradualmente.

Según la explicación que ofreció el profesional durante una entrevista para El Reporte Coronell, su propuesta se apoyaría en una alianza con el santuario Vantara, en la India, propiedad del hijo menor de la familia Ambani, reconocida por ser la más acaudalada de Asia.

Centro de rehabilitación de especies Vantara, en India. Allí podrían ser llevados los hipopótamos colombianos - crédito Reuters

“El santuario tiene la capacidad de recibir y cuidar a los hipopótamos de Colombia. Ya han hecho traslados similares con elefantes, que son aún más grandes”, afirmó Ibargüen en declaraciones recogidas por El Reporte Coronell.

El ambientalista dijo que ya había viajado personalmente para verificar que el establecimiento cuenta con médicos y especialistas disponibles las 24 horas, ambulancias para animales de gran tamaño y experiencia en la reubicación de elefantes e hipopótamos.

El traslado del centenar de animales tendría un plazo de cinco años, bajo la coordinación de expertos internacionales en mamíferos de gran tamaño, mientras que, de manera paralela, el experto contempló la creación de pequeños santuarios locales y la intervención para esterilizar a todos los ejemplares que permanezcan en Colombia utilizando diferentes métodos.

El ambientalista aseguró que su idea “no es violenta”, se trata de “eliminar éticamente la especie del territorio colombiano en un periodo de años”.

Ibargüen ya presentó el plan a la exministra Susana Muhammad y prevé una reunión con la actual jefa de la cartera, Irene Vélez, en los próximos días para exponer el proyecto de manera formal.

Sobre la propuesta del Gobierno, el profesional dijo que se trata de “una decisión un poco violenta y además no necesariamente ética, habiendo otras posibilidades en la mesa, porque es que si no hubiera otras posibilidades en la mesa, yo mismo estoy a favor de la eutanasia”, expresó.

Nicolás Ibarguen, ambientalista colombiano - crédito Nicolás Ibarguen/Facebook

Las autoridades ambientales y expertos coinciden en que los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar constituyen una especie invasora con un crecimiento estimado en un 14% anual. Las proyecciones oficiales apuntan a que, de no efectuar el plan, la población podría ascender a los 500 individuos en 2030 y cerca de 1.000 en 2035.

La eutanasia para los hipopótamos propuesta por el Gobierno

El proyecto está respaldado por una inversión de 7.200 millones de pesos. La estrategia, sin precedentes tras más de cuatro décadas, contará con acciones coordinadas con las corporaciones autónomas regionales Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y CAS.

Hasta el momento, ningún país ha podido recibir los animales debido a falta de permisos internacionales - crédito Cornare

Desde el Ministerio de Ambiente aseguraron que los recursos asignados serán utilizados en la primera fase del programa para extraer ejemplares identificados en zonas de alta complejidad ubicadas en cuatro regiones del país.

La estrategia oficial contempla el desarrollo de un protocolo de eutanasia con estándares de bienestar animal, que incluye dos modalidades: química y física. La eutanasia química se realizará mediante aislamiento, sedación y administración de medicamentos, mientras que la física se aplicará en casos donde las condiciones logísticas impidan el procedimiento químico.