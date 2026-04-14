Así le fue a Carlos Queiroz, nuevo técnico de Ghana, en los mundiales que participó: tiene un récord histórico

Carlos Queiroz volverá a una Copa del Mundo en su carrera, esta vez al mando de la selección de Ghana - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS

La selección de Ghana sorprendió a todos con la salida del entrenador que los clasificó a la Copa del Mundo 2026, Otto Ado, y el anuncio de Carlos Queiroz para tomar las riendas de la escuadra faltando muy poco para el inicio del certamen, alistando la plantilla y liderando un proyecto que estaba muy avanzado.

El portugués tiene un largo historial en los mundiales, por eso fue contratado por los africanos, incluso alcanzó un récord histórico, pero no es mucho lo que ha destacado en las ediciones en las que apareció, lo que genera preocupación entre los aficionados del seleccionado nacional.

Se espera que Ghana iguale lo hecho en Sudáfrica 2010, cuando sorprendió al mundo con su llegada a los cuartos de final y caer en penales contra Uruguay, pero también le apunta a la campaña de Marruecos en 2022, cuando se convirtió en la primera escuadra de África en quedar entre las cuatro mejores en una Copa del Mundo.

Queiroz y los mundiales

El timonel venía de dirigir a Omán, conjunto con el que no tuvo una buena presentación y dejó el cargo en la temporada 2026, quedando libre por unos meses y, en los últimos días, la prensa lo relacionó con los “Black Stars”, debido a que se quedaron sin técnico tras los amistosos de marzo.

Carlos Queiroz tiene el récord de dirigir en cinco mundiales, que fueron Sudáfrica 2010 con Portugal, luego fue a Irán para meterla en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en este último lo contrataron después de las clasificatorias, y ahora con Ghana disputará el certamen de Norteamérica.

Carlos Queiroz ha dirigido en los últimos cinco mundiales de la FIFA con Portugal, Irán y ahora con Ghana - crédito John Sibley/REUTERS

El europeo igualó la marca del recordado Bora Milutinovic, entrenador serbio que dirigió a México en 1986, Costa Rica en 1990, Estados Unidos en 1994, Nigeria en 1998 y China en 2002, superando la fase de grupos en cuatro de sus cinco presentaciones, solo fallando con los asiáticos.

Sin embargo, en el caso de Queiroz, solo en una ocasión llegó al cuarto partido en un mundial. Fue en los octavos de Sudáfrica 2010 con los lusos, siendo eliminados a manos de España. Mientras que con Irán jamás pasó de la primera ronda, pese a ser un seleccionado destacado en Asia.

Liedson, Fábio Coentrão, Pepe, Bruno Alves y Ruben Amorim y Cristiano Ronaldo, entre otros jugadores que Carlos Queiroz dirigió en Portugal durante Sudáfrica 2010 - crédito Jose Manuel Ribeiro/REUTERS

Finalmente, el portugués dirigirá por primera vez en África, pasando casi toda su carrera en Asia y en una ocasión en Sudamérica, con la selección Colombia entre 2019 y 2020, saliendo del cargo por el mal inicio de las eliminatorias a Qatar 2022 y conflictos internos con la plantilla.

“Ghana es una nación de talento”

Carlos Queiroz envió un mensaje a los aficionados ghaneses, después de ser anunciado como el entrenador del equipo de mayores: “Con profunda gratitud a la GFA, sentido de responsabilidad y humildad, asumo este nuevo capítulo con la Selección Nacional de Fútbol de Ghana”.

“El fútbol me ha brindado una vida llena de desafíos, lecciones y experiencias inolvidables por todo el mundo. Hoy, acepto esta misión con la misma pasión y compromiso que me han guiado a lo largo de mi carrera”, mencionó el portugués, citado por la Asociación de Fútbol de Ghana.

Carlos Queiroz quiere superar la fase de grupos del Mundial 2026 con Ghana, pese al poco tiempo de preparación - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS

Queiroz destacó el nivel del conjunto nacional: “Ghana es una nación de talento, orgullo y alma futbolística. Llego con respeto por su historia y fe en su futuro. Juntos, con unidad, disciplina y ambición, trabajaremos para honrar las expectativas de una gran nación futbolística”.

“Esto no es un trabajo cualquiera, es una misión. Y estoy listo para dar toda mi experiencia y conocimiento una vez más, al servicio del deporte y la felicidad de la gente”, terminó de decir el timonel europeo, cuyo primer reto es definir la lista provisional para la Copa del Mundo, luego sacará de ahí los 26 convocados y disputar dos amistosos antes del debut.