Colombia

El humorista Alerta fue hospitalizado de urgencia por problemas cardiacos: esto se sabe sobre su estado de salud

El comediante fue internado de urgencia luego de que se le detectara una obstrucción arterial. Aunque se vio obligado a suspender su aparición en distintos escenarios, abordó la situación con humor

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Juan Ricardo Lozano expuso su versión de los hechos y desvincula su salida del canal a un supuesto accidente estomacal en presencia de un directivo - crédito Colprensa
Juan Ricardo Lozano, 'Alerta' fue intervenido de urgencia el domingo 12 de abril, tras reportar dolores en el pecho. Los médicos encontraron una obstrucción arterial, obligando a realizar la cirugía de manera inmediata - crédito Colprensa

El comediante colombiano Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta, fue hospitalizado de emergencia y sometido a un cateterismo cardíaco el domingo 12 de abril en la Clínica del Country en Bogotá.

El procedimiento, de acuerdo con lo detallado por Semana, se realizó tras diagnosticar una arteria comprometida por obstrucción, condición que obligó a una intervención urgente al humorista reconocido por su extensa carrera en Sábados felices y por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia,

Luego de la cirugía y dos días de observación en el hospital, el humorista recibió el alta médica y continuará su recuperación en su domicilio. Por órdenes médicas, el humorista tendrá que guardar un reposo obligatorio de 20 días, situación que motivó la cancelación de todas sus presentaciones programadas durante abril, de acuerdo con lo detallado por el medio.

El cuadro clínico inició con un persistente dolor en el pecho y malestar general, síntomas que inicialmente no fueron reconocidos como alerta grave por los profesionales de salud. Sólo después de regresar a la institución médica y mantener las molestias, los especialistas decidieron proceder con el internamiento inmediato y el procedimiento quirúrgico.

Mientras se encontraba en recuperación, Alerta compartió un reel con el que aprovechó para mostrar su sentido del humor a sus seguidores aún a pesar de su situación. En la grabación, se le observa acompañado de uno de sus hijos, Juancho, que lo estaba cuidando en ese momento. El joven manifestó que necesitaba una toma de corriente libre para cargar su teléfono celular, pero todas las tomas estaban ocupadas por los aparatos que monitoreaban el estado de salud del humorista.

Mientras se recuperaba de una intervención de urgencia por una obstrucción arterial, el comediante montó un número junto a su hijo - crédito @alertahumor/Instagram

Ante esto, su hijo le advierte que va a desconectar una de las tomas. Aparentemente se trataba de la que tenía conectado el suministro del oxígeno, pues Alerta comenzó a realizar gestos de que no tenía aire, llevando a que su hijo reconectara el cable mientras el humorista le recriminaba: “Este si es guevón”, le dijo, con el aire que le quedaba.

No obstante, rápidamente quedó claro que se trataba de una broma, pues en la descripción se lee en el texto que “Ni siquiera era el oxígeno”. "Ya después les contaré qué me pasó, por ahora vayan a reír“, expresó manteniendo el humor como sello personal pese a las circunstancias.

Alerta se refirió a las denuncias por acoso sexual en Caracol Televisión y expresó temor por represalias

'Alerta', 'La casa de los famosos' Colombia' 2025
'Alerta', abandonó Caracol Televisión en 2018, luego de que realizara una serie de denuncias relacionadas con acoso sexual y laboral dentro del canal - crédito La casa de los famosos Colombia/YouTube

Unas semanas antes de que se desataran sus problemas de salud, el comediante dio unas declaraciones en La Corona TV de City TV, relacionadas con la decisión tomada por Caracol Televisión de sacar a sus presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas por denuncias de acoso sexual, así como de nombrar una investigación interna para dar más claridad sobre estas situaciones.

Aunque Lozano celebró la decisión del canal, consideró que la reacción de la directiva llegó tarde.

“Yo creo que el presidente, que es el capitán de este barco, le ha faltado amarrarse más los pantalones. Me parece interesante ahora esta unidad de investigación disciplinaria que ha montado. Eso es un golazo. Creo que hacía falta y van a temblar muchos ahí”, afirmó.

No obstante, Alerta manifestó temor ante posibles represalias como consecuencia de las denuncias que realizó en su momento ante prácticas de acoso sexual y laboral que llevaron a su salida de Caracol Televisión en 2018. Incluso, apuntó con nombre propio a uno de los gerentes de la cadena: “Sí, claro, bastante temor. Me da mucho miedo de lo que puede hacer Juan Ignacio Velásquez. Puede organizar algo en donde me traten de que yo era tal vez un acosador y eso precisamente me da miedo”, declaró.

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