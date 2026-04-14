René Higuita defiende a James Rodríguez rumbo al Mundial 2026: “No necesita mostrar su capacidad para saber qué aporta”

René Higuita volvió a intervenir en el debate sobre la selección Colombia y el rol de James Rodríguez en el equipo nacional - crédito AFP - Luisa González/Reuters

René Higuita volvió a mover la conversación alrededor de la selección Colombia con una serie de declaraciones que reabren el debate sobre el papel de James Rodríguez en el equipo nacional y el momento del proceso rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El exarquero, figura histórica del fútbol colombiano, habló para el portal Flashscore, de República Checa, sobre el presente del conjunto deportivo dirigido por Néstor Lorenzo.

El ídolo de Atlético Nacional puso el foco en “el 10” de la selección y dejó una frase que marcó su postura frente a las críticas que rodean al mediocampista: “Es una pieza clave en nuestra selección y no necesita mostrar su capacidad para saber qué es lo que nos aporta”.

El histórico guardameta sostuvo que James Rodríguez es una pieza determinante en la estructura ofensiva de la Tricolor - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

Cabe destacar que René Higuita alcanzó fama mundial por su estilo poco convencional en el arco y por su influencia en la evolución del puesto de guardameta. Su imagen quedó ligada al recordado “Escorpión”, una jugada acrobática que realizó en el estadio Wembley ante Inglaterra, en 1995, además de su constante salida del área para actuar como un jugador más en la construcción del juego.

Su paso por Atlético Nacional y la selección Colombia, junto con su participación en la Copa del Mundo de 1990, consolidó su figura de referente del fútbol colombiano y de jugador con gran carácter en el campo, por lo que su visión del deporte tiene gran valor para la comunidad deportiva y los aficionados.

De esta manera, sobre James Rodríguez en el equipo nacional, el exarquero señaló: “Siempre voy al respeto. Pues nosotros lo que podemos hacer es esperar (...) por algo será que no lo llaman o por algo será que lo llaman a una selección. Todos queremos, y más en el puesto de técnico, llamar a los que nos van a ayudar a ganar”.

René Higuita es una figura clave del fútbol colombiano por su legado innovador en el arco y su influencia histórica en la selección Colombia- crédito Colprensa

Debate por el rendimiento de James Rodríguez rumbo al Mundial 2026

Y es que James Rodríguez encabeza el rol creativo de la selección Colombia y concentra buena parte de la construcción ofensiva del equipo. En el combinado nacional, su nombre sostiene liderazgo y lectura de juego, mientras en el plano de clubes su presente genera debate por la baja continuidad y la irregularidad en su rendimiento. Ese contraste alimenta cuestionamientos sobre su nivel competitivo fuera del entorno de la selección; de allí las palabras de Higuita.

Aun así, la selección Colombia lo mantiene dentro de sus convocatorias rumbo al Mundial 2026 como una pieza de peso en el proyecto. El cuerpo técnico lo sostiene por su experiencia y capacidad en partidos decisivos, pese a que en su club de la MLS acumula pocos minutos y atraviesa un periodo de recuperación física.

Las declaraciones de Higuita llegan tras los amistosos del seleccionado nacional ante Francia y Croacia, encuentros que dejaron cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo. Aun así, el exarquero mantuvo una posición de respaldo hacia el proceso y pidió lectura amplia sobre el camino hacia la cita mundialista.

El amistoso entre Colombia y Francia dejó un exigente examen para la selección Colombia - crédito Reuters

René Higuita pidió calma y unidad en el proceso de la selección Colombia

“En Colombia estamos muy optimistas con nuestra selección”, expresó en su intervención ante el medio en mención. También reconoció que los últimos resultados no dejaron conformidad, aunque insistió en la confianza sobre el grupo y su capacidad futbolística.

Sobre los partidos ante selecciones europeas, Higuita sostuvo que el equipo enfrentó una prueba exigente: “Teníamos al frente dos selecciones para mostrar qué es lo que tiene Colombia. Y la verdad es que no nos hicieron ver de la mejor manera”.

El exarquero también se refirió a las críticas hacia el técnico Néstor Lorenzo; en su lectura, los procesos requieren tiempo y etapas claras. Para él, el análisis debe abarcar el recorrido completo hacia el Mundial y no centrarse solo en los resultados recientes.

René Higuita llamó a la calma en torno al proceso de Néstor Lorenzo en el seleccionado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Higuita llamó a bajar el tono del debate. “La idea es unir al país en torno a la selección”, señaló, al insistir en la necesidad de respaldo colectivo en una etapa decisiva del proyecto.

El exarquero afirmó que el proceso de la selección nacional debe transitar por fases bien definidas y que el trayecto hacia el Mundial exige calma y cohesión. En su lectura, las voces externas no pueden interferir en la planificación que se trabaja dentro del grupo: “Cuando se dan esta clase de resultados, mucho se habla del técnico. Y en Colombia no fue la excepción con Néstor Lorenzo (...) Esperar que las cosas le salgan”.