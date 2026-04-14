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Martín Elías Jr. le hizo un emotivo homenaje a su padre con ayuda de la tecnología: “Por fin pude cantar contigo”

El joven artista sorprendió al unir su voz con la del fallecido Martín Elías Díaz en una versión renovada de un clásico vallenato, homenajeando el legado familiar y despertando nostalgia entre seguidores y seres queridos

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El video musical hizo llorar a más de uno por la participación especial de la hermana menor del artista - crédito Martín Elías Jr / Instagram

Con motivo del noveno aniversario de la muerte del cantante Martín Elías Díaz Acosta, su hijo Martín Elías Jr. presentó el 14 de abril de 2026 una versión renovada de Labios negros, en la que cantó junto a su padre gracias a la tecnología. El lanzamiento no solo rindió homenaje al famoso artista, sino que cumplió el deseo personal del joven de interpretar un tema a dúo con el hombre que forjó su herencia musical.

La iniciativa se llevó a cabo como un homenaje familiar y el tema fue lanzado en la fecha del aniversario del fallecimiento del intérprete, que ocurrió el 14 de abril de 2017, lo que hizo aún más emotiva la iniciativa que se compartió en las diferentes plataformas digitales.

En esta nueva versión de Labios negros, el aporte de toda la familia cobra fuerza gracias a la participación de Paula Elena Díaz, la hermana menor de Martín Elías Jr., que aparece en el videoclip dirigido por Guelviz Fernández. Esta acción fue celebrada por Claudia “Caya” Varón, madre del joven cantante con la siguiente frase: “Unión familiar, representa algo muy especial, un homenaje que llegará hasta el cielo”, según citó el medio El País Vallenato.

La producción musical, a cargo de Juan Manuel Cuello y la autoría original de Fello Zabaleta en la primera versión de 2017, se convierten en ejemplo del rescate de la tradición vallenata en este proyecto.

Martín Elías Jr mantiene el legado de su padre y lo recuerda con amor - crédito Martín Elías / Instagram
Martín Elías Jr mantiene el legado de su padre y lo recuerda con amor - crédito Martín Elías / Instagram

Cabe mencionar que Labios negros hizo parte de la producción Sin límites de Martín Elías Díaz. Para esta edición, se realizaron cambios que permitieron incluir la voz de su hijo, reconstruyendo el tema musical, pese a que su padre falleció cuando el joven tenía solo 9 años.

Desde su cuenta de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores, Martín Elías Jr. expresó: “Papá, cumplí mi sueño… pude cantar contigo”, resaltando que anhelaba realizar este homenaje tras el fallecimiento del artista que ocurrió en pleno Viernes Santo, cuando Martín Elías Díaz falleció tras un accidente automovilístico en la carretera que conecta a Coveñas con Sincelejo.

De acuerdo con los peritajes oficiales, la camioneta en la que viajaba el artista circulaba a 160 kilómetros por hora, un exceso de velocidad agravado por las condiciones de la vía. Tenía 26 años cuando murió y dejó una huella imborrable tanto en la historia del vallenato como en su familia.

Martín Elías Jr. y el Gran Martín Elías
El joven Martín Elías Jr. tiene presente a Martín Elías en cada momento de su carrera - crédito @martineliasjr/Instagram

El nuevo lanzamiento de Labios negros ofrece un cambio en el clásico vallenato, aunque mantiene la esencia original y suma elementos que conectan la memoria con el presente. El trabajo contó con la colaboración de profesionales como Sergio Cárdenas en la mezcla y Sebastián Lopera en la masterización, además de la grabación en Charles Studios, Carlota Studios y Recbox Studios. La interpretación del acordeón estuvo a cargo de Chide García, que aporta el toque tradicional de las raíces del género.

Este lanzamiento es relevante para la carrera de Martín Elías Jr., que nació el 14 de noviembre de 2007 en Cúcuta y al momento de la muerte de su padre tenía solo 9 años. Su hermana Paula Elena, conocida en el entorno familiar como La Purry, estaba por cumplir 2 años en ese entonces.

En el video de la canción, la hermana menor evoca: “Extraño todo de mi papá”. Por su parte, Martín Elías Jr. resumió el significado del homenaje con una declaración dirigida tanto a su progenitor como a los seguidores del legado: “Cada día me haces más falta y a los martinistas también, que por eso tienen este regalo”, según publicó en su perfil de Instagram.

El joven compartió fotos inéditas con su padre - crédito martineliasjr / Instagram
El joven compartió fotos inéditas con su padre - crédito martineliasjr / Instagram

En el momento de su muerte, Martín Elías Díaz Acosta estaba casado con Dayana Jaimes, con la que tuvo a su hija, Paula Elena, que ahora comparte con su hermano mayor en este tema musical, lo que demuestra la emotividad de la situación.

La decisión de Martín Elías Jr. de revivir la voz de su padre en una colaboración musical responde al deseo expreso de continuar el legado de la familia Díaz, preservando la pasión por el vallenato que ha pasado de generación en generación.

El joven cantante presumió enredes sociales la compra de una camioneta de lujo por sus 17 años - crédito @martineliasjr/ Instagram
El joven cantante trabaja por mantener el legado de su padre - crédito @martineliasjr/ Instagram

Para la comunidad aficionada al vallenato, este lanzamiento representa un acto de reinvención del legado y reafirmación de la unidad familiar, con un mensaje dirigido a los seguidores del artista.

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