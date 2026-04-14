Números de la suerte de Martín Elías: sus seguidores le siguen apostando tras nueve años de su partida

Los seguidores del artista lo mantienen vivo con sus canciones y números - crédito Martín Elías / Instagram

Martín Elías Díaz Acosta, uno de los nombres más destacados en la música vallenata, murió en 2017 y es recordado por los fanáticos del género por sus canciones, que continúan sonando en las diferentes plataformas digitales. Sin embargo, sus seguidores adelantan una práctica que va más allá de la industria musical, pues utilizan las fechas y cifras asociadas a su vida y trayectoria como combinaciones para juegos de lotería y chance.

Precisamente, el 14 de abril de 2026 se cumplen nueve años de su partida, por lo que sus canciones resonaron durante el día y el rito popular de jugar loterías con sus números más reconocidos también fue recordado entre aquellos que siguieron su trayectoria. Aunque hay quienes afirman que no tienen que esperar hasta esta fecha para obtener resultados positivos.

Cabe mencionar que la tradición tomó impulso inmediato tras la muerte de Martín Elías el 14 de abril de 2017 a los 26 años, en un accidente de tránsito. Desde entonces, cada aniversario de su partida sus seguidores lo recuerdan con los juegos de azar, al igual que lo hacen con su padre Diomedes Díaz, pues aseguran que los dos “cumplen el milagro” a aquellos que siguen la tradición.

El artista no solo dejó canciones icónicas, sino números a los que sus seguidores le apuestan año tras año - crédito Martín Elías / Instagram

Números de la suerte de Martín Elías

El número 14 es muy popular por ser el día del fallecimiento.

Asimismo, se destaca su fecha de nacimiento (18 de junio de 1990).

Además, el 17 (año de su partida) y 26 (edad que tenía el cantante al morir) también son famosos entre las combinaciones de los fanáticos.

Así, secuencias como 1404, 1890, 1704, 0417, 2614, 1426, 2618 aparecen de manera reiterada en apuestas durante abril o cualquier fecha relacionada con el cantante, como sucede con su cumpleaños en junio.

Aunque sus seguidores afirman que juegan con los números y realizan sus propias combinaciones para apostarle a la suerte.

Estos números, transmitidos de manera oral en la tierra que lo vio nacer y digital en todo el país refuerzan la influencia de Martín Elías no solo como figura de la industria musical, sino como símbolo de identidad popular, demostrando así que su carrera tiene la misma importancia para sus seguidores que la de su padre, Diomedes Díaz, cuya muerte también es importante para la numerología, según los seguidores del gremio vallenato.

El artista es recordado por su carisma en el escenario - crédito Martín Elías / Instagram

Y es que el legado de Martín Elías en la actualidad no solo se mide por la cantidad de reproducciones que tiene en sus éxitos mundiales como Ábrete, El terremoto y 10 razones para amarte, sino por la herencia cultural de ser otro de los famosos reconocidos porque, según la creencia de sus seguidores, cumple milagros relacionados con el dinero.

Así, cada 14 de abril en el aniversario de su muerte y cada 18 de junio por su nacimiento, los números relacionados con la vida y muerte del cantante resurgen por parte de sus seguidores, familiares y apostadores en todo el país, consolidando su presencia sin la mediación de empresas discográficas, pues estos homenajes se realizan a través de la apropiación directa del público, como se ha visto con la partida de los más famosos del género vallenato.

Los juegos de lotería con números relacionados con artistas muertos son comunes en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, esta no es la única forma en la que el artista continúa vivo en la memoria de sus seguidores, teniendo en cuenta que cada año se lleva a cabo el lanzamiento de temas emblemáticos por parte de Martín Elías Jr., hijo del popular artista, reforzando así la vigencia de su imagen en el corazón de sus seguidores, que continúan dejándole mensajes de cariño en los perfiles de sus diferentes redes sociales.