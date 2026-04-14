Corrupción Ungrd: Tribunal Superior de Bogotá rechazó el preacuerdo celebrado entre Olmedo López y la Fiscalía

Olmedo López estableció un preacuerdo parcial con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y sucesivo, el cual no fue aprobado - crédito Colprensa

El Tribunal Superior de Bogotá no aprobó el preacuerdo parcial suscrito entre el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez, el cual fue negado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá en un auto proferido el 16 de mayo de 2025.

El preacuerdo corresponde a la responsabilidad penal del exfuncionario por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

“El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, resuelve confirmar el autor proferido el 16 de mayo de 2025 por Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que improbió el preacuerdo entre las partes“, indicó la magistrada del alto tribunal, indicando que contra la providencia no proceden recursos.

Horas antes de que se adelantara la audiencia, Olmedo López expuso una carta a través de su abogado José Luis Moreno, indicando que, independientemente de la decisión tomada por el Tribunal Superior, continuaría revelando la verdad sobre el entramado de corrupción en la Ungrd.

“Mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás. En consecuencia, continuaré cooperando y atendiendo cada llamado de las autoridades. Sí la justicia requiere más, habrá más”, detalló el exfuncionario en la carta.

El exdirector de la Ungrd Olmedo López aseguró que seguirá contribuyendo con más información sobre el escándalo de corrupción de la entidad - crédito @JoseMorenoCab/X

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