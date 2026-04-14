Dian alertó sobre nueva modalidad de estafa con su imagen: cuidado con los remates de vehículos

Estafadores están usando la imagen institucional de la Dian para hurtar grandes sumas de dinero bajo la figura de remates de carros - crédito Colprensa y Dian

Voceros oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportaron nuevos casos de estafas, detectados especialmente en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, donde personas inescrupulosas están empleando la imagen institucional de la entidad para ofrecer supuestos remates de vehículos.

Desde la entidad comunicaron que los presuntos estafadores están contactando a las víctimas a través de redes sociales, principalmente Facebook, haciéndose pasar por funcionarios de la entidad.

Con este tipo de carnés falsos, estafadores de la Dian buscaban mostrar una fachada legal ante las víctimas - crédito Dian

Indicaron que para dar apariencia de legalidad, utilizan logotipos, envían fotografías de carnés y muestran direcciones de correos electrónicos falsos, además de solicitar consignaciones de altas sumas de dinero, así como la firma de contratos de compraventa.

En los requisitos también exigen “identificación por ambos lados legible, dirección exacta del lugar de residencia, número de celular y correo electrónico”.

Uno de los chats entre los estafadores y una de las víctimas - crédito suministrado por la Dian

Tras el envío de la información correspondiente, las víctimas también suelen ser contactadas a través de WhatsApp. Desde la entidad revelaron fotografías de chats que demuestran las interacciones que tienen los estafadores con los afectados:

“Comparto el contrato para que se dé cuenta que ya se autentificó, es decir, ya cuenta con validez incluso frente a instancia judicial legal. El coordinador me dice que hoy mismo se dará salida que ya el vehículo se mandó a llevar para el respectivo peritaje y continuar con el envío”

“Entonces ya lo estarán manteniendo al tanto y enviando fotografías para que verifique (...) Entonces en un lapso de 20 a 30 minutos se le va a empezar el contrato de compraventa”, se leyó en la captura de pantalla de uno de los casos. El afectado brindó su información personal.

Así son las imágenes usadas en los casos de fraude - crédito Dian

Recomendaciones en caso de estafas

Desde la Dian recordaron que sus funcionarios no realizan remates judiciales ni venta de bienes por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp ni mediante intermediarios. Todos los procesos oficiales se gestionan exclusivamente a través del portal institucional www.dian.gov.co, específicamente en el botón Ventas Remates y Donaciones ubicado en la parte inferior de la página.

Ante esta modalidad de fraude, la entidad recomendó a los ciudadanos verificar siempre que los correos provengan del dominio @dian.gov.co., desconfiar de ofertas urgentes o demasiado atractivas, no compartir datos personales ni realizar pagos sin confirmar la autenticidad del trámite y consultar directamente en los canales oficiales de la Dian. Cualquier intento de fraude se puede reportar a través del CAI Virtual.

Dian reportó fraudes con cobros falsos de aranceles por envíos urgentes en el aeropuerto El Dorado

En marzo de 2026, desde la institución también alertaron sobre otra modalidad fraudulenta en la que delincuentes estarían enviando oficios falsos a nombre de la entidad para exigir pagos por supuestos aranceles de importación de productos enviados desde el exterior como envíos urgentes.

Los estafadores estarían usando documentos que combinan nombres, firmas y logotipos falsos para aparentar comunicaciones oficiales de la Dian.

A través de estos estarían presionando a las víctimas para que realicen pagos urgentes por aranceles de importación, con exigencias de transferencias de altas sumas de dinero a cuentas supuestamente autorizadas.

Este fue uno de los documentos falsos de la Dian, para estafar con la excusa de cobro de aranceles - crédito Dian

En una de las comunicaciones falsas quedaron expuestas las millonarias sumas solicitadas a las víctimas: “Al verificar sus facturas y en la junta de aduanas, notamos que su envío proveniente del país internacional tiene un avalúo de $17.776 dólares, y el monto permitido para su libre comercio debe ser de $2.000 dólares. Por tal motivo, para poder generar la entrega de su mercancía se debe realizar el registro de los productos y efectuar un pago de aranceles por importación estipulado con la Dirección de Impuestos Aduaneros Nacionales (Dian) de $9.750.000 pesos colombianos, y así subsanar la misma, los cuales deben ser depositados el día de hoy en nuestro territorio nacional, a través de nuestros canales autorizados por la Dian en las entidades bancarias asignadas (sic)”.