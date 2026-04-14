Colombia

Corte negó la libertad por vencimiento de términos a Iván Name y a Andrés Calle, investigados por corrupción en la Ungrd

La defensa de los expresidentes del Senado y la Cámara argumentaron que, pasados seis meses, no ha culminado la audiencia pública de juzgamiento. El alto tribunal concluyó que, en este caso, el término de libertad aplicable es otro

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Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle son investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio - crédito Colprensa
Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle son investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio - crédito Colprensa

Por decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle continuarán privados de la libertad, mientras se les investiga por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Primero: no conceder la libertad provisional por vencimiento de términos al señor Iván Leonidas Name Vásquez (...). Segundo: No conceder la libertad provisional por vencimiento de términos al señor Andrés David Calle Aguas”, se lee en la decisión proferida por la Corte.

Los abogados defensores de los investigados indicaron que han pasado más de seis meses y todavía no se ha llevado a cabo la primera audiencia de juicio en contra de los excongresistas, pese a que en agosto de 2025 la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hizo la acusación formal en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

Iván Name y Andrés Calle fueron acusados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio - crédito Europa Press
Iván Name y Andrés Calle fueron acusados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio - crédito Europa Press

“Si la resolución de acusación de la Sala Especial de Instrucción quedó ejecutoriada el 7 de octubre de 2025, a la fecha han transcurrido más de seis meses sin que se haya culminado la audiencia pública de juzgamiento y sin que, por parte de la defensa del señor Iván Leonidas, se haya presentado algún aplazamiento o situación similar que pueda considerarse una maniobra dilatoria”, indicó la defensa del expresidente del Senado, citada por El Tiempo.

Sin embargo, de acuerdo con el alto tribunal, la defensa de los procesados erraron al afirmar que el término de libertad aplicable en el caso es de seis meses, puesto que las circunstancias probatorias evidencian que el término en realidad es de 12 meses. Ese tiempo no ha transcurrido todavía, lo que quiere decir que, por el momento, es inviable permitir la libertad por vencimiento de términos.

En consecuencia, resolvió negar la libertad a los procesados. Sin embargo, las partes intervinientes podrán presentar recursos de reposición o de apelación, en caso de que no estén conformes con la decisión de la Corte Suprema.

El cabecilla de esta red es un narco francés recluido en la cárcel La Picota, una de las más custodiadas del país - crédito Camila Díaz/Colprensa
Iván Name y Andrés Calle están recluidos en La Picota desde mayo de 2025 - crédito Camila Díaz/Colprensa

Los expresidentes del Senado y la Cámara están recluidos en la cárcel La Picota desde el 7 de mayo de 2025, cuando el alto tribunal ordenó que fueran cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las investigaciones adelantadas hasta el momento indican que los excongresistas recibieron dinero desviado de un contrato de la Ungrd, presuntamente, con el fin de que impulsaran las reformas sociales del Gobierno nacional en el Legislativo.

La Fiscalía General de la Nación, que también investiga los hechos, aseguró que, al parecer, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González Merchán fue la persona que le ordenó al exdirector de la entidad Olmedo López pagar las coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
Iván Name y Andrés Calle habrían recibido recursos desviados de un contrato de la Ungrd - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al congresista Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle Aguas”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

El ente acusador también señala al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco que haber impartido órdenes dentro del entramado de corrupción y de haber asistido a distintas reuniones para gestionar el direccionamiento de contratos y la desviación de los recursos públicos.

Ahora bien, tanto Iván Name como Andrés Calle aseguran ser inocentes de los delitos por los cuales están siendo investigados.

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