Andrea Guerrero reveló su batalla contra el cáncer de piel: “Los hombres no se incapacitan”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, compartió por primera vez en un programa en vivo su experiencia enfrentando un cáncer de piel - crédito Desnúdate con Eva/YouTube

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports y una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo en Colombia, compartió públicamente por primera vez su experiencia personal enfrentando un cáncer de piel.

La revelación se produjo durante una reciente emisión del segmento Sueña como niño, en la que la periodista rindió homenaje a su colega Sheyla García, quien fue seleccionada para integrar el equipo de cobertura del Mundial de la FIFA 2026.

En medio de este reconocimiento, Guerrero sorprendió a la audiencia y a su propio equipo al hacer una pausa para abordar la batalla que vivió en privado.

“Yo sé que hay un momento en el que todos dudamos de nosotros… y todavía nos pasa. A mí me pasa todavía, ahorita que pasé por este lado personal del cáncer de piel, llegó un momento en el que dije: ‘Los hombres no se incapacitan. Los presidentes hombres no dejan de ir a la oficina’”, confesó Guerrero en vivo.

La periodista agradeció el apoyo de su equipo y reconoció la importancia de los entornos laborales empáticos - crédito @andreaguerreroquintero/ Instagram

La periodista explicó que la presión por mantener la actividad profesional, incluso en medio de una enfermedad, es una realidad frecuente entre las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo.

Guerrero señaló que, a diferencia de sus colegas masculinos, experimentó dudas sobre si debía detenerse o continuar al frente de sus responsabilidades. “Ustedes me hicieron sentir que eso no era verdad”, reconoció, agradeciendo el apoyo y la comprensión de su equipo de trabajo, que fue determinante para replantear sus propias ideas sobre el liderazgo y la salud.

El testimonio de Guerrero no solo sorprendió por la gravedad del diagnóstico, sino por la forma reservada en la que gestionó el proceso. Hasta ese momento, la periodista había mantenido en privado tanto el diagnóstico como el tratamiento, evitando exponer detalles o fechas específicas ante la opinión pública.

El testimonio de Guerrero abrió el debate sobre salud, liderazgo y bienestar emocional en entornos exigentes - crédito @andreaguerreroquintero/Instagram

La revelación sirvió para abrir una reflexión sobre los estereotipos de género y las exigencias impuestas a las mujeres en el ámbito laboral. “Hoy te digo: no es verdad que la mujer profesional no puede vivir con la mujer y con la mamá”, expresó Guerrero dirigiéndose a Sheyla García, subrayando que el éxito ejecutivo y la vida familiar no son excluyentes.

En su mensaje, Guerrero destacó la resiliencia y el profesionalismo de García, a quien consideró “máster en reportería”.

“Yo estoy muy orgullosa de ti. Te has levantado de todo, Sheyla, de todo, y eres el orgullo de tu familia y eres una mujer muy valiosa, que no está determinada por con quien estás. Eres valiosa tú, y eres una gran mamá, y Luciana estará muy orgullosa de ti”, señaló, resaltando la importancia de mujeres referentes en el periodismo deportivo.

Por el momento, Guerrero no ha ampliado información sobre el estado actual de su salud ni sobre el tratamiento seguido, pero su relato puso en primer plano la necesidad de entornos laborales empáticos y de abrir espacios para hablar sobre la salud y el bienestar emocional en contextos de alta exigencia.

“Los hombres no se incapacitan. Los presidentes hombres no dejan de ir a la oficina”, reflexionó Guerrero sobre las presiones que viven las mujeres líderes - crédito @andreaguerreroquintero/Instagram

La periodista, quien desde 2021 ha preferido mantener su vida privada fuera del escrutinio público, reiteró la importancia de compartir experiencias personales que puedan servir de apoyo e inspiración a otras mujeres. La confesión de Andrea Guerrero ha generado múltiples mensajes de apoyo y ha motivado una conversación amplia sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en cargos de liderazgo, especialmente ante situaciones de vulnerabilidad física y emocional.

¿Qué es el cáncer de piel? Claves para reconocerlo y prevenirlo, según Mayo Clinic

El cáncer de piel es una enfermedad que se origina cuando las células de la piel comienzan a crecer de manera descontrolada y pueden invadir tejidos sanos cercanos, o incluso diseminarse a otras partes del cuerpo. Según información de Mayo Clinic, existen varios tipos de cáncer de piel, siendo los más comunes el carcinoma basocelular y el carcinoma de células escamosas, que suelen tener buen pronóstico si se detectan a tiempo. Sin embargo, el tipo más peligroso es el melanoma, ya que tiene mayor probabilidad de propagarse y complicar su tratamiento.

La mayoría de los casos de cáncer de piel se producen en áreas expuestas frecuentemente al sol, como el rostro, los brazos, las manos y las piernas. La radiación ultravioleta, tanto del sol como de las camas bronceadoras, es la principal causa de esta enfermedad. No obstante, también pueden aparecer lesiones cancerosas en zonas que no suelen recibir luz solar, lo que indica que otros factores, como antecedentes familiares o un sistema inmunitario debilitado, pueden incrementar el riesgo.

El cáncer de piel es una enfermedad provocada por el crecimiento descontrolado de las células de la piel, según Mayo Clinic - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los síntomas del cáncer de piel se incluyen la aparición de nuevos bultos en la piel, cambios en lunares o pecas, heridas que no sanan, picazón o dolor en torno a una lesión cutánea. Mayo Clinic recomienda prestar atención a cualquier cambio en la piel y consultar al médico si se detectan alteraciones sospechosas.

Para prevenir el cáncer de piel, los especialistas aconsejan evitar la exposición solar en las horas centrales del día, utilizar protector solar de amplio espectro durante todo el año, vestir ropa protectora y evitar el uso de camas bronceadoras. Además, es fundamental realizar autoexámenes regulares para identificar tempranamente cualquier anomalía y así mejorar el pronóstico en caso de diagnóstico.