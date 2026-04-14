“900 millones diarios”: Camacol alerta pérdidas y posibles despidos por bloqueos en Santander

Guillermo Herrera, presidente de Camacol - crédito suministrada a Infoabe

Los bloqueos viales en Santander ya están generando pérdidas millonarias en el sector de la construcción y podrían derivar en despidos masivos si la situación se prolonga. Así lo advirtió la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que alertó sobre el impacto directo en la operación de obras y el empleo en la región, según información obtenida por Revista Semana.

El gremio proyecta que las pérdidas podrían superar los 900 millones de pesos diarios, lo que amenaza la estabilidad de miles de trabajadores. Las afectaciones se han intensificado en medio de las protestas contra el aumento del impuesto predial, que han bloqueado vías clave para la movilidad de materiales y personal, según información obtenida.

La situación ya refleja un deterioro económico en el sector, con consecuencias inmediatas para empresas y empleados. Las dificultades logísticas han empezado a frenar el desarrollo de proyectos de vivienda e infraestructura.

- crédito VisualesIA

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Bloqueos generan pérdidas y riesgo de despidos

La Cámara Colombiana de la Construcción advirtió que, de mantenerse los bloqueos, el sector podría enfrentar pérdidas cercanas a 900 millones de pesos diarios, lo que compromete la viabilidad de múltiples proyectos en ejecución.

El gerente de Camacol en Santander, Javier Peñaranda, explicó que las interrupciones en las vías afectan directamente la llegada de materiales, maquinaria y trabajadores a las obras, lo que pone en riesgo la continuidad de las construcciones en la región.

Sobre este panorama, señaló: “¿Qué podría causar eso? Una parálisis de las obras del sector constructor, en el que hay más de 107.000 empleos, y el no tener una continuidad en las obras de construcción de vivienda, si no hay materiales, va a haber una gran cantidad de despidos porque no hay forma de poder seguir subsidiando o pagando los salarios de las personas”, citado por Revista Semana.

El impacto no solo se refleja en las pérdidas económicas, sino también en el riesgo directo para los trabajadores. La falta de insumos y la paralización de proyectos podrían obligar a las empresas a reducir personal ante la imposibilidad de sostener la operación.

En los primeros cinco días de bloqueos, el gremio ya reporta pérdidas cercanas a los 1.200 millones de pesos, lo que evidencia la rapidez con la que se está deteriorando la situación en el sector.

En los primeros cinco días de bloqueos, el gremio ya reporta pérdidas cercanas a los 1.200 millones de pesos, lo que evidencia la rapidez con la que se está deteriorando la situación en el sector - crédito Camacol/Sitio web

Impacto en la economía regional y presión sobre el sector

El sector de la construcción representa aproximadamente el 5,2 % del PIB de Santander, lo que convierte esta crisis en un problema de alto impacto para la economía regional. La interrupción de las actividades no solo afecta a las empresas constructoras, sino también a toda la cadena productiva vinculada a este sector.

Las dificultades en la movilidad han generado retrasos en la ejecución de proyectos, lo que incrementa los costos operativos y reduce la capacidad de respuesta de las compañías frente a sus compromisos financieros.

Además, los bloqueos han afectado la movilidad de ciudadanos y el acceso a servicios, generando un impacto más amplio en la dinámica económica del departamento. La situación también ha complicado el transporte aéreo y terrestre, aumentando la presión sobre distintos sectores productivos.

En este contexto, Camacol hizo un llamado a buscar soluciones que permitan restablecer la normalidad en las vías, con el fin de evitar que las pérdidas continúen aumentando y que se profundice el riesgo de despidos en el sector constructor.

- crédito Camacol

El gremio insiste en que la continuidad de los bloqueos podría agravar la crisis, afectando no solo a las empresas, sino también a miles de trabajadores que dependen de la actividad constructora para su sustento.

La evolución de las protestas y las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes para el comportamiento del sector, en un escenario donde las pérdidas económicas y el riesgo de desempleo siguen en aumento.