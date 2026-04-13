Colombia

Santiago Botero se despachó contra el Gobierno Petro y anunció que promoverá la pena de muerte para los corruptos: “Nosotros sí tenemos los huevos”

El empresario, que irrumpió en el escenario político con un discurso que desafía las estructuras tradicionales, habló con Infobae Colombia y desnudó, a su modo, lo que serían los pecados de la actual administración, que habría sido en su juicio permisivo con los criminales

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El candidato presidencial precisó que es el presidente de la República el que tiene la capacidad de convocatoria para definir la contienda electoral, aunque fue especialmente crítico con sus resultados - crédito Infobae Colombia

Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, el empresario Santiago Botero, uno de los 13 candidatos presidenciales en carrera, dijo tener claro cuál es el su verdadero rival en la contienda electoral que tendrá su momento cumbre el domingo 31 de mayo: el actual jefe de Estado, Gustavo Petro, al que le señaló una serie de equivocaciones que han impedido que se combatan los verdaderos males del país.

En entrevista concedida a Infobae Colombia, Botero –sin desparpajo– indicó que Petro es el contrincante a vencer no por los logros que pueda mostrar en su administración, sino porque posee la capacidad de definir la presidencia a través de su caudal electoral , en favor del que sería su candidato en esta disputa: el senador oficialista Iván Cepeda, que lidera los diferentes sondeos de opinión.

“Ahí es cuando creo y la gente se equivoca. Aquí el competidor y los dueños de todo esto no es ni (Iván) Cepeda, ni Abelardo (De la Espriella), ni Paloma (Valencia). Aquí el competidor es Petro, porque es el que tiene los votos pa’ poner el presidente. Lo que pasa es que a Petro le salió competencia, que es este pechito", expresó Botero, que se tiene fe pese a que las encuestas le dan menos del 1%.

Santiago Botero se ha caracterizado en la contienda electoral por su rebeldía y su falta de filtro a la hora de expresar sus propuestas - crédito Daniel Esteban Reyes/Infobae Colombia
Santiago Botero se ha caracterizado en la contienda electoral por su rebeldía y su falta de filtro a la hora de expresar sus propuestas - crédito Daniel Esteban Reyes/Infobae Colombia

En ese orden, el empresario antioqueño, que se ha hecho célebre en las redes sociales por su lenguaje coloquial y directo, afirmó que la inacción frente a la corrupción y la falta de resultados en materia de justicia, salud y seguridad son los motivos principales de la crisis nacional, y propuso pena de muerte para los corruptos como solución radical a la impunidad que, según él, impera en el país.

A su vez, expresó a esta redacción que el Estado pierde $175.000 millones diarios por robos en el sistema de salud, lo que, de acuerdo con sus cálculos, causa la muerte de 20.000 personas al año. Esta cifra, indicó, resulta cuatro veces superior a las víctimas de los actores armados en Colombia, otro de los aspectos que merecieron su opinión, con la que apuntó hacia el líder del Ejecutivo por sus errores.

Al atribuir la perpetuación del problema a la permisividad del Gobierno actual, Botero fue implacable. “Hoy no tenemos justicia, hoy no tenemos separación de poderes. Esto es un arroz con mango”, refirió el aspirante, que también hizo precisión sobre cómo la corrupción no es solo una consecuencia, sino el origen del resto de los males del país; por lo que anunció drásticas medidas sobre el particular.

“El origen de todos los problemas de Colombia es la corrupción, la impunidad y la injusticia”, dijo Botero que criticó de manera abierta a los integrantes del gabinete de Petro y cuestionó la transparencia de los líderes de la derecha, al recordar que su experiencia le da conocimiento directo de las élites políticas y empresariales, por lo que se atreve a hablar de frente de estas problemáticas.

El candidato presidencial independiente, en sus declaraciones a Infobae Colombia, expresó los motivos por los cuales promovería la pena de muerte apenas llegue al poder; contrario a la administración de Gustavo Petro - crédito Infobae Colombia

En efecto, aseguró que si él y su equipo asumieran el Gobierno, romperían con las ataduras a grupos políticos, económicos o actores armados. “Porque a diferencia de Petro, que he dicho lo que hay que hacer, pero no sabe hacerlo y no ha tenido los huevos pa’ hacerlo porque se le vendió a empresarios, a políticos y actores armados y eso limitó en que él no pudiera accionar lo que tendría que hacer”, dijo.

Y agregó que “nosotros como no tenemos ni jefe político, ni jefe económico, ni trabajamos con actores armados, sí tenemos la capacidad de hacer lo que hay que hacer”. Lo anterior, porque dejó en claro que está “dispuesto a dar la vida”, por lo que defendió la transparencia como un rasgo central de su proyecto. “Yo tengo una ventaja: los hechos hablan más que las palabras”, exclamó Botero en el diálogo.

La consecuencia inmediata y central es que propone una ruptura con las fórmulas tradicionales. Por ello, sostuvo ante Infobae Colombia que la crisis de Colombia solo se resolverá atacando a fondo la corrupción política y empresarial, mediante medidas radicales como la pena de muerte y una revisión total del sistema de justicia, sumadas a negociaciones de paz condicionadas a resultados efectivos.

Según Botero, el Estado debe aplicar la pena de muerte para corruptos y revisar la Paz Total

Al analizar la gestión de Petro, Botero distinguió logros en visibilizar y empoderar a los sectores populares, pero fue tajante al señalar una falla estructural de resultados. “Han demostrado que aquí se roban la plata en la salud, pero en vez de haber hecho algo bien, se la entregaron a otros ladrones peores”, expresó el candidato presidencial, que lanzó la polémica propuesta para erradicar este mal.

Para Botero, el mal es claro: el sistema judicial está colapsado y que la única forma efectiva de restaurar el orden sería establecer medidas excepcionales como la pena máxima. “Permítame pena de muerte pa’ la corrupción y arreglamos este berenjenal”, puntualizó. Y añadió que solo así “todo se arregla”, porque los potenciales corruptos entenderían la gravedad de sus actos contra el país.

También reprochó la falta de experiencia de Petro manejando equipos y la debilidad para imponer autoridad. “Esta es la primera vez que tiene empleados. Petro no tiene donde mandar. Yo quiero ver que un ministro me diga: ‘Vea, señor, es que usted está equivocado’. ¿Que qué, hermano?, patita a la calle, bebé. Aquí el capitán hijueputa soy yo”, expresó Botero que no tolerará la corrupción.

El candidato del Movimiento ‘Romper el Sistema’, Santiago Botero afirmó que la justicia debe actuar bajo mandato de Dios, generando debate público - crédito Suministrada
Santiago Botero se ha desmarcado de la política tradicional y ya confirmó cuáles serían sus principales propuestas en materia de seguridad - crédito suministrada a Infobae Colombia

El empresario reiteró que el Estado colombiano ya vive una pena capital, pero invertida. “Hoy en Colombia hay pena de muerte, pero de los malos hacia los buenos. Cuando lleguemos, nosotros, va a haber pena de muerte para los malos. Los vamos a ajusticiar como es de ser. ¿Por qué? Es la única forma que hacemos que todos trabajemos”, explicó el candidato, autoconsiderado un outsider.

Críticas a la Paz Total y la exigencia de “resultados reales” en seguridad

En sus declaraciones, Botero rechazó la política de Paz Total desplegada por el gobierno nacional al considerarla ineficaz y facilitadora del fortalecimiento de grupos armados ilegales. “Los grupos armados en Colombia, ninguno ha dialogado, todos han usado los diálogos para fortalecerse militar y económicamente”, resaltó el empresario que quiere asumir el mando a partir del 7 de agosto.

Puso como ejemplo la expansión del Clan del Golfo, que pasó de “3.000 a 9.500 hombres” durante los últimos gobiernos, y detalló la situación de municipios como Guachené, en Cauca, en donde la presencia de la Segunda Marquetalia ha dejado a 80 niños sin acceso a la escuela. Y afirmó que solo se sentaría a dialogar con la sociedad civil, pero no con grupos armados activos, pues no quiere repetir errores.

“¿Yo cómo voy a dialogar con un bandido? Y más con un bandido que está matando, secuestrando y extorsionando. Plomo es lo que hay que darle al bandido que no se rinde”, reafirmó Botero, que propuso una amnistía general para hechos cometidos antes del 7 de agosto, pero advirtió que a partir de entonces cualquier delito sería castigado sin contemplaciones por su administración.

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