Colombia

Morat subió a Paulina Rubio como invitada en Coachella 2026: así fue la presentación de los bogotanos

El cuarteto hizo su aparición en el festival celebrado en Indio, California, interpretando una selección de sus grandes éxitos y dándole una sorpresa a los asistentes

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Morat sorprendió en Coachella al invitar a Paulina Rubio para interpretar en vivo 'Mi Nuevo Vicio', su exitoso sencillo de 2015 - crédito cortesía Morat
Morat sorprendió en Coachella al invitar a Paulina Rubio para interpretar en vivo 'Mi Nuevo Vicio', su exitoso sencillo de 2015 - crédito cortesía Morat

Morat afronta un 2026 de intensa actividad, luego de la publicación el año anterior de su LP Ya Es Mañana. Los bogotanos dieron así inicio al Asuntos Pendientes Tour, que los llevó por Hispanoamérica una vez más. Para cerrar dicha fase tomaron la determinación de hacerlo a lo grande, brindando dos fechas en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que se celebra durante dos fines de semana consecutivos en Indio, California.

Dicha presentación marca su primer paso por el que es considerado como uno de los megafestivales más prestigiosos e influyentes del mundo, y se sumó a un cartel en el que la cuota latina ya era destacada, comenzando por Karol G, que fue elegida como una de las headlineres de esta edición.

El grupo colombiano, alineado entre los actos latinos de mayor expectativa en el cartel de 2026, brindó su presentación en el escenario Gobi, una carpa de tamaño medio, caracterizada por ofrecer una atmósfera íntima y cercana. Aunque es ideal para descubrir artistas emergentes y es el lugar usual para artistas ligados a la música indie, allí fue ubicada la agrupación capitalina, algo que parece ir acorde con la premisa de su próxima gira en arenas, orientada a brindar una experiencia más íntima y cercana con sus seguidores.

La selección de diez temas en el setlist incluyó éxitos como 'Faltas Tú', 'Cómo Te Atreves', 'Amor con Hielo' y 'No Se Va' - crédito cortesía Morat
La selección de diez temas en el setlist incluyó éxitos como 'Faltas Tú', 'Cómo Te Atreves', 'Amor con Hielo' y 'No Se Va' - crédito cortesía Morat

Con una selección de 10 temas, Morat hizo delirar a su fanaticada congregada en Coachella, Durante su set en el escenario secundario de Coachella, destacaron interpretaciones como las de Cómo Te Atreves y Amor Con Hielo, Faltas Tú, o No Se Va.

Sin embargo, el mejor momento de la noche llegó cuando Morat anunció que esta presentación Coachella contaría con una sorpresa. Fue así que invitaron a subir al escenario a la estrella pop mexicana Paulina Rubio, junto a la que interpretaron Mi Nuevo Vicio, su primer sencillo y el que les dio proyección internacional tras su publicación en 2015.

Lo siguiente que va a pasar es algo que nos emociona un montón, es algo que no pasa hace 10 años (...) para sorpresa de muchos y sobre todo para sorpresa nuestra, la compartimos con una cantante espectacular que admiramos un montón. Con ustedes, ¡un fuerte aplauso para Paulina Rubio por favor!”, anunció Juan Pablo Isaza, desatando la euforia de los espectadores congregados, así como de los que seguían la transmisión a través de YouTube.

La banda bogotana volvió a cantar "Mi Nuevo Vicio" acompañado de la artista mexicana, provocando el delirio en el escenario Gobi - crédito @coachella/YouTube

Durante su presentación se hizo evidente la capacidad de Morat para conectar a través de las canciones, pero también la intención de interactuar todo el tiempo con los asistentes al festival.

El cronograma de Morat en Coachella se extiende con una segunda actuación confirmada para el siguiente sábado, 18 de abril, repitiendo la dinámica de presentaciones múltiples característica de los headliners y apuestas internacionales relevantes para el festival. Tal y como ocurrió en el primer fin de semana, la segunda presentación también se emitirá por el streaming oficial de Coachella en YouTube, en la madrugada colombiana.

A continuación, el setlist de Morat durante su primer fin de semana en Coachella:

  • Faltas tú
  • Cómo te atreves
  • 506
  • Me toca a mí
  • Mi nuevo vicio (con Paulina Rubio)
  • Cuando nadie ve
  • No se va
  • Amor con hielo
  • Llamada perdida
  • Besos en guerra

Lo que sigue para Morat

Tras completar sus compromisos en Coachella, la banda bogotana dará inicio oficialmente al Ya Es Mañana World Tour, que se desarrollará en arenas de toda Hispanoamérica.

Colombia, Chile, Argentina, España y México son los destinos confirmados hasta el momento para esta serie de presentaciones, todas con lleno total, lo que obligó a sumar fechas adicionales en todos los destinos, que igualmente se agotaron hasta completar 24 fechas.

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