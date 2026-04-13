Colombia

Iván Cepeda respondió a artículo en el que le pusieron la lupa a la financiación de su campaña y calificó cifras como falaces: esto dijo

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico negó de forma categórica las informaciones sobre presuntas irregularidades en la contabilidad de su aspiración, defendió la legalidad de los créditos reportados ante el Consejo Nacional Electoral y retó a sus detractores a presentar pruebas ante la justicia

Guardar
Iván Cepeda retó a todos los que tengan pruebas de aparentes irregularidades en los dineros entrados a su campaña a dirigirse a la Fiscalía General de la Nación y hacer la denuncia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Iván Cepeda retó a todos los que tengan pruebas de aparentes irregularidades en los dineros entrados a su campaña a dirigirse a la Fiscalía General de la Nación y hacer la denuncia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

A través de sus redes sociales Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, rechazó de manera directa las acusaciones publicadas por el periodista Felipe López Caballero, en su inédito artículo del 12 de abril de 2026 en la revista Cambio, en el que habría esbozado presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para la consulta de la izquierda, efectuada el 26 de octubre de 2026.

Cepeda, que puntea en las diferentes mediciones de intención de voto, como la de Atlas-Intel para Semana, en la que obtuvo un 37,8%, no dudó en calificar como “falaces” las cifras expuestas en el artículo y defendió la legalidad y transparencia de los reportes entregados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); pese a que existirían ciertos interrogantes sobre los financiadores de la aspiración.

Iván Cepeda negó irregularidades en la financiación de su campaña
El senador Iván Cepeda negó irregularidades en la financiación de su campaña a la presidencia, tras un artículo periodístico que señaló inconsistencias - crédito @IvanCepedaCast/X

Entre los puntos abordados, el senador detalló que el monto total informado, es decir $964.830.000, correspondió íntegramente a créditos, de los cuales “$609.399.000 de una cuenta por pagar a una empresa de publicidad (préstamo), y 355 millones de pesos en otros créditos”, según su declaración en redes sociales, en respuesta al citado texto del veterano periodista, exdueño de medios de comunicación.

Además, el senador del Pacto Histórico negó categóricamente la existencia de donaciones y precisó que la empresa responsable de la factura por concepto de publicidad está debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio y cumple con los requisitos legales establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); refiriéndose así a la litografía Samat Publicidad S.A.S.

En su exposición, Cepeda reiteró que López no presentó prueba documental alguna y exigió que, ante la existencia de evidencia de delitos como falsedad documental o fraude procesal, tome medidas. “En caso de que usted posea alguna información que demuestre un acto de corrupción o violación de la ley por mi parte, le solicito poner de inmediato dicha información en conocimiento de las autoridades”, dijo.

Iván Cepeda se mostró molesto ante los cuestionamientos a la financiación de su campaña, que siguen causando comentarios en redes sociales - crédito Santiago Saldarriaga/AP
Iván Cepeda se mostró molesto ante los cuestionamientos a la financiación de su campaña, que siguen causando comentarios en redes sociales - crédito Santiago Saldarriaga/AP

¿Cuál fue el artículo que desató la molestia en Iván Cepeda?

Felipe López, en su artículo ¿Quién es Iván Cepeda?, publicado en Cambio, afirmó que las cuentas de campaña fueron fraudulentas y que la mayoría del dinero declarado, un total de $964 millones, “provino de una empresa fantasma y 106 de un individuo que negó haber dado un solo peso”, lo que para el autor configuraría dos delitos electorales con el objetivo de obtener recursos por reposición de votos.

Sin embargo, acotó que en los últimos 40 años ningún presidente ha escapado a estos cuestionamientos y ninguno ha enfrentado consecuencias legales. Es por ello que, en respuesta directa a estas afirmaciones, Cepeda argumentó que toda su información contable está soportada y documentada, para el que la quiere contrastar, para comprobar su versión frente a este episodio, que causó reacciones.

El candidato presidencial sostuvo que si hubo modificaciones a las archivos del fallecido cabecilla de las Farc - crédito Colprensa
La mención del senador Iván Cepeda en los computadores de alias Raúl Reyes también fue mencionada por Felipe López Caballero en su artículo - crédito Colprensa

En el reportaje, López presentó a Cepeda como un candidato atípico en las formas políticas colombianas, según él de temperamento “sobrio, reflexivo y mesurado” y alejado del estilo predominante. A pesar de este perfil bajo, reconoció su posicionamiento como favorito en las encuestas, atribuido, en parte, al respaldo del presidente Petro y la estructura del Pacto Histórico, su colectividad.

“Aparece poco en los medios, no va a debates, y su programa de gobierno en el fondo no dice nada concreto”, puntualizó el autor del escrito, del que se resaltó en el citado medio y en la escena periodística que firmó su primer artículo en 40 años de carrera. Un texto en el que recordó, además, la mención del congresista en los computadores de alias Raúl Reyes, excabecilla de las Farc abatido.

Otro aspecto señalado en el escrito fue el “Gran Acuerdo Nacional” que propone el congresista, aunque el artículo remarcó la falta de detalles concretos y una postura ambigua respecto a temas cruciales, en particular la constituyente, impulsada por Petro. Además, cuestionó el silencio del candidato frente a los grandes escándalos del actual Gobierno, siendo una estrategia calculada.

Temas Relacionados

Iván CepedaFelipe López CaballeroElecciones presidenciales 2026Candidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Claudia Cecilia Cárdenas presenta un libro sobre su viaje interior: hospitalización inesperada, meses en la India y sanación a través del yoga

La experiencia de transformación personal motiva a otros a buscar herramientas para reconstruirse y hallar sentido más allá de las adversidades

Claudia Cecilia Cárdenas presenta un libro sobre su viaje interior: hospitalización inesperada, meses en la India y sanación a través del yoga

Suspenden clases presenciales en Cúcuta ante paro de busetas y bloqueos viales

La Secretaría de Educación activó un plan de contingencia ante la suspensión del transporte público colectivo y el riesgo en la movilidad

Suspenden clases presenciales en Cúcuta ante paro de busetas y bloqueos viales

Colombia registró el primer ataque con enjambre de drones contra el Ejército en Valle del Cauca

Un ataque coordinado con al menos 15 aeronaves no tripuladas marcó un hito en la guerra irregular, dejando dos militares heridos y evidenciando un salto tecnológico de las disidencias armadas

Colombia registró el primer ataque con enjambre de drones contra el Ejército en Valle del Cauca

Autoridades de Bogotá activan operativo de rescate para buscar a siete personas desaparecidas en la zona boscosa de Monserrate

Las acciones involucran herramientas tecnológicas y personal capacitado, en una labor coordinada para ubicar al grupo reportado como perdido en las inmediaciones del reconocido cerro de la capital

Autoridades de Bogotá activan operativo de rescate para buscar a siete personas desaparecidas en la zona boscosa de Monserrate

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de abril

Al finalizar la jornada, se publicaron los números que resultaron premiados en el sorteo más reciente de la noche

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Hugo Rodallega denunció que fue agredido con una piedra a la salida del clásico entre Santa Fe y Millonarios: así fue el tenso momento

Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Falcao volvió a quejarse del árbitraje en Colombia, luego del clásico contra Santa Fe: “¿Cuál es el miedo de pitarle un penalti a Millonarios?"