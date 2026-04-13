Iván Cepeda respondió a artículo en el que le pusieron la lupa a la financiación de su campaña y calificó cifras como falaces: esto dijo

Iván Cepeda retó a todos los que tengan pruebas de aparentes irregularidades en los dineros entrados a su campaña a dirigirse a la Fiscalía General de la Nación y hacer la denuncia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

A través de sus redes sociales Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, rechazó de manera directa las acusaciones publicadas por el periodista Felipe López Caballero, en su inédito artículo del 12 de abril de 2026 en la revista Cambio, en el que habría esbozado presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para la consulta de la izquierda, efectuada el 26 de octubre de 2026.

Cepeda, que puntea en las diferentes mediciones de intención de voto, como la de Atlas-Intel para Semana, en la que obtuvo un 37,8%, no dudó en calificar como “falaces” las cifras expuestas en el artículo y defendió la legalidad y transparencia de los reportes entregados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); pese a que existirían ciertos interrogantes sobre los financiadores de la aspiración.

El senador Iván Cepeda negó irregularidades en la financiación de su campaña a la presidencia, tras un artículo periodístico que señaló inconsistencias - crédito @IvanCepedaCast/X

Entre los puntos abordados, el senador detalló que el monto total informado, es decir $964.830.000, correspondió íntegramente a créditos, de los cuales “$609.399.000 de una cuenta por pagar a una empresa de publicidad (préstamo), y 355 millones de pesos en otros créditos”, según su declaración en redes sociales, en respuesta al citado texto del veterano periodista, exdueño de medios de comunicación.

Además, el senador del Pacto Histórico negó categóricamente la existencia de donaciones y precisó que la empresa responsable de la factura por concepto de publicidad está debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio y cumple con los requisitos legales establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); refiriéndose así a la litografía Samat Publicidad S.A.S.

En su exposición, Cepeda reiteró que López no presentó prueba documental alguna y exigió que, ante la existencia de evidencia de delitos como falsedad documental o fraude procesal, tome medidas. “En caso de que usted posea alguna información que demuestre un acto de corrupción o violación de la ley por mi parte, le solicito poner de inmediato dicha información en conocimiento de las autoridades”, dijo.

Iván Cepeda se mostró molesto ante los cuestionamientos a la financiación de su campaña, que siguen causando comentarios en redes sociales - crédito Santiago Saldarriaga/AP

¿Cuál fue el artículo que desató la molestia en Iván Cepeda?

Felipe López, en su artículo ¿Quién es Iván Cepeda?, publicado en Cambio, afirmó que las cuentas de campaña fueron fraudulentas y que la mayoría del dinero declarado, un total de $964 millones, “provino de una empresa fantasma y 106 de un individuo que negó haber dado un solo peso”, lo que para el autor configuraría dos delitos electorales con el objetivo de obtener recursos por reposición de votos.

Sin embargo, acotó que en los últimos 40 años ningún presidente ha escapado a estos cuestionamientos y ninguno ha enfrentado consecuencias legales. Es por ello que, en respuesta directa a estas afirmaciones, Cepeda argumentó que toda su información contable está soportada y documentada, para el que la quiere contrastar, para comprobar su versión frente a este episodio, que causó reacciones.

La mención del senador Iván Cepeda en los computadores de alias Raúl Reyes también fue mencionada por Felipe López Caballero en su artículo - crédito Colprensa

En el reportaje, López presentó a Cepeda como un candidato atípico en las formas políticas colombianas, según él de temperamento “sobrio, reflexivo y mesurado” y alejado del estilo predominante. A pesar de este perfil bajo, reconoció su posicionamiento como favorito en las encuestas, atribuido, en parte, al respaldo del presidente Petro y la estructura del Pacto Histórico, su colectividad.

“Aparece poco en los medios, no va a debates, y su programa de gobierno en el fondo no dice nada concreto”, puntualizó el autor del escrito, del que se resaltó en el citado medio y en la escena periodística que firmó su primer artículo en 40 años de carrera. Un texto en el que recordó, además, la mención del congresista en los computadores de alias Raúl Reyes, excabecilla de las Farc abatido.

Otro aspecto señalado en el escrito fue el “Gran Acuerdo Nacional” que propone el congresista, aunque el artículo remarcó la falta de detalles concretos y una postura ambigua respecto a temas cruciales, en particular la constituyente, impulsada por Petro. Además, cuestionó el silencio del candidato frente a los grandes escándalos del actual Gobierno, siendo una estrategia calculada.