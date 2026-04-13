Estos fueron los mejores momentos de la histórica presentación de Karol G en Coachella: “Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia”

La colombiana dio inicio a su show, aunque media hora tarde, con una leyenda que describía la fuerza latina - crédito YouTube/Coachella

Karol G fue una de las artistas más esperadas en el imponente escenario que llegó a Indio, California, el jueves 9 de abril y que, de acuerdo con los camiones que arribaron al lugar -más de 30-, prometían un show de gran impacto como tiene acostumbrados la Bichota a sus fans.

La Bichota se convirtió en la primera artista latina en liderar el escenario principal del festival de música que se realiza cada año en el desierto. La multitud, con banderas de distintos países de Latinoamérica, recibió a la cantante con entusiasmo y una sensación de orgullo compartido.

La presentación, que inició con media hora de retraso, abrió con un video que relataba la historia de una joven indomable. El mensaje —“Siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre”— funcionó como declaración de principios antes de que la artista pisara el escenario, que simulaba una caverna iluminada por luces de neón.

Karol G performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 12, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Durante la apertura del espectáculo, la paisa mostró una mezcla de coreografías cargadas de sensialidad y ritmos enérgicos, acompañada de un grupo de bailarines para dar inicio con Latina Foreva. La primera parte de su show estuvo dedicada a varios de los temas que presentó en su álbum Tropicoqueta como Un gatito me llamó.

Asimismo incluyó temas de Mañana será bonito - Bichota Season como Oki Doki, en un escenario que para muchos respondía al inicio de las civilizaciones -teniendo en cuenta que la estética se asemejaba a una caverna- vestida con un traje dorado que marcaba su figura.

De esta primera parte de la presentación también destacaron temas como Ta OK que grabó junto a Maluma, sumando a esto que tuvo como primera invitada a Mariah Angeliq, quien participó en la interpretación de El Makinon.

La colombiana tuvo a su primera invitada en el escenario con el tema 'El Makinón' - crédito Coachella/YouTube

Celebración de la cultura latina y mensajes de inclusión

La cantante, nacida como Carolina Giraldo Navarro, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre lo que significa este logro. “Familia, ¿cómo están? Los extrañé un montón. Solo sé que de aquí hasta arriba se ve gente para todos los lados, gracias por estar aquí conmigo esta noche”, confesó ante el público, destacando la emoción que le generaba pararse en ese escenario.

La colombiana dedicó su actuación a la comunidad latina y continuó con la segunda parte de su espectáculo con el sencillo S91, que simboliza el agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera.

Esta presentación sirvió para concluir el primer acto y para la apertura de la segunda parte del show, la artista eligió abrir con Tropicoqueta que incluyó un cambio de look.

La paisa apareció en el escenario con el atuendo hot tropic evocando a las grandes vedettes de la época compuesto por un penacho de plumas, un crop top de manga larga en color azul y una falda con boleros. Karol G bailó con más de una decena de bailarines y recorrió la imponente tarima para reencontrarse con sus fanáticos.

El espectáculo incluyó un homenaje a México, donde Karol G interpretó junto a un mariachi su tema Ese hombre es malo, que pertenece a la discografía de su más reciente trabajo discográfico.

Más adelante, al escenario la acompañó Becky G, con quien interpretó el éxito MAMIII. Entre gritos, Becky G celebró la diversidad: “¡Arriba México, arriba Colombia, y todos los inmigrantes!”.

Karol G subió al escenario junto a Becky G para interpretar su éxito 'MAMIII' y dejar un mensaje al público latino - crédito Coachella/YouTube

Invitados especiales y repertorio variado

El público vivió momentos de euforia con la aparición de Wisin, quien revivió éxitos del reguetón como ‘Rakata’ y ‘Pam Pam’. El tono cambió a uno más íntimo en el dueto con Greg Gonzalez, guitarrista de Cigarettes After Sex, al presentar una canción inédita sobre el duelo.

Tributo a leyendas y cierre emotivo

La actuación de Karol G incluyó fragmentos de canciones icónicas de la música latina. Sonaron temas como ‘La Murga’ de Willie Colón y ‘Rompe’ de Daddy Yankee. La artista eligió ‘Mi tierra’, de Gloria Estefan, para abordar la nostalgia de quienes han dejado su país de origen.

El espectáculo concluyó con la interpretación de ‘Provenza’ y un despliegue de fuegos artificiales, cerrando una noche que celebró la diversidad y el poder de la música latina en uno de los escenarios más influyentes del mundo del espectáculo.