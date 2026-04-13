Karol G envió poderoso mensaje a la comunidad latina durante su histórico ‘show’ en Coachella: “No tengan miedo, siéntanse orgullosos”

La colombiana alentó a los latinos a sentirse orgullosos de ellos y de la tierra de donde provienen - crédito @blondevibrations/TikTok

Karol G, colombiana y una de las voces del género urbano más importantes a nivel mundial, hizo historia la noche del 12 de abril de 2026 al convertirse en la primera mujer latina que encabeza el Festival Coachella, que lleva 27 años realizándose desde su creación.

Frente a 125.000 asistentes en Indio, California, la artista antioqueña afirmó desde el escenario vestida con un traje que ella misma llamó hot tropic, que consiste en texturas vibrantes, brillos y flecos bordados con los colores de la bandera de Colombia.

“Soy la primera mujer latina en encabezar Coachella. Y estoy muy feliz y muy orgullosa de esto. Pero al mismo tiempo, siento que llega tarde”, fueron las primeras palabras de la paisa.

El dato adquiere fuerza en un año marcado en Estados Unidos por la presión de las redadas a inmigrantes latinos, contexto que potenció el significado simbólico de la actuación.

Karol G vestía su atuendo 'hot tropic' con boleros en las mangas con la bandera de Colombia - crédito @ExtraTV/TikTok

Es importante mencionar que, el debut de Karol G en Coachella ocurrió el 17 de abril de 2022, cuando realizó un homenaje con canciones de Selena Quintanilla, Celia Cruz y Ricky Martin, consolidando su proyección global desde el escenario principal.

Para su regreso en 2026, la cantante dedicó su éxito a una comunidad entera: “Solo quiero decir que antes de mí, hubo muchos grandes artistas latinos, artistas latinos legendarios que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche. Así que esto no se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad latina. Se trata de mi gente”.

Karol G señaló en su discurso una reivindicación colectiva ante la tensión migratoria en Estados Unidos, aunque no mencionó directamente las redadas:

“Esto es para mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos de pie por ellos. Yo estoy de pie por mi comunidad latina. Y al mismo tiempo, estoy muy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros. Unidad, resiliencia, un espíritu fuerte”.

Fanaticada de Karol G en Coachella reaccionando a su discurso para los latinos - crédito @ExtraTV/TikTok

La presentación de la Bichota en Coachella no solo marcó un hito para su carrera; por primera vez, posicionó a una mujer latina como figura principal en uno de los festivales de música más reconocidos a nivel internacional, un logro que tardó casi tres décadas en concretarse.

Más allá de la acción individual, la artista destacó la dimensión integradora de la cultura latina: “No hacemos esto porque queramos sacar a todos. De hecho, hacemos esto porque queremos que todos se sientan bienvenidos en nuestra cultura, en nuestras raíces, en nuestra música”.

Karol G pide orgullo y unidad a la comunidad latina desde el escenario de Coachella

Karol G sorprendió con un atuendo dorado en la apertura de su presentación en Coachella 2026 - crédito REUTERS/Daniel Cole

Asimismo, la colombiana expresó en ese escenario que la vio brillar como los grandes artistas que: “Solo quiero que todos se sientan orgullosos de donde vienen, por favor. No tengan miedo. Siéntanse orgullosos. Levanten su bandera. Levanten esas banderas”.

Las advretencias de su equipo para no hablar de ICE

La artista reconoció en una reciente entrevista con Playboy que personas de su entorno le han transmitido la idea de que cualquier declaración pública sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría poner en peligro su situación legal en el país.

Al detallar la situación, la cantante expuso que suele recibir consejos directos de allegados y asesores. El argumento que escucha con frecuencia es claro: “Es mejor que no lo hagas”, le advierten, porque al alzar la voz puede volverse un blanco para autoridades, lo que podría derivar en la cancelación de su visa.

Sin embargo, la cantante no oculta su deseo de utilizar su influencia para ayudar a la comunidad latina. “Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar. Si alguna vez alguien hiciera algo contra mí, quiero estar firme en mi escenario por mi comunidad”, explicó.

La cantante que se presentó en Indio, California, se refirió a las políticas migratorias de ICE - crédito REUTERS/Mike Weekes

Por ello, ha optado por ser cautelosa y medir el momento exacto para pronunciarse públicamente, con la intención de que su mensaje tenga efecto real y no se diluya en gestos simbólicos en su paso por Coachella.

En la entrevista, Karol G compartió sus dudas sobre la efectividad de consignas como “ICE Out”. “Mi equipo me mataría por decir ‘ICE Out’. Pero estoy dispuesta a decirlo. Si soy honesta, es algo que cruza la línea de lo que tengo que hacer para protegerme”, admitió la cantante.