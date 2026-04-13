Colombia

Claudia Cecilia Cárdenas presenta un libro sobre su viaje interior: hospitalización inesperada, meses en la India y sanación a través del yoga

La experiencia de transformación personal motiva a otros a buscar herramientas para reconstruirse y hallar sentido más allá de las adversidades

Guardar
“Claudia y la mujer en mi segundo nombre” es un testimonio autobiográfico sobre salud mental y superación.
“Claudia y la mujer en mi segundo nombre” es un testimonio autobiográfico sobre salud mental y superación.

El lanzamiento de “Claudia y la mujer en mi segundo nombre”, primer libro de Claudia Cecilia Cárdenas Lara, tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Museo El Castillo de Medellín. La obra relata, desde una perspectiva autobiográfica, el impacto de la depresión tras la pérdida de su madre, el proceso de hospitalización psiquiátrica y la posterior transformación personal, integrando elementos de yoga, meditación y filosofía oriental.

“Claudia y la mujer en mi segundo nombre” es un testimonio autobiográfico sobre salud mental y superación. El libro propone un recorrido desde la crisis emocional hasta la reconstrucción interior, convirtiéndose en una herramienta para quienes atraviesan situaciones difíciles y buscan recursos de autoconocimiento y resiliencia.

El lanzamiento de “Claudia y la mujer en mi segundo nombre”, primer libro de Claudia Cecilia Cárdenas Lara, tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Museo El Castillo de Medellín.
El lanzamiento de “Claudia y la mujer en mi segundo nombre”, primer libro de Claudia Cecilia Cárdenas Lara, tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Museo El Castillo de Medellín.

En sus páginas, Claudia Cecilia Cárdenas Lara aborda cómo la muerte de su madre a los 12 años, a causa de la depresión, marcó el inicio de una herida emocional profunda. La autora narra cómo esta experiencia desencadenó una búsqueda de sentido a través de periodos de dolor y la necesidad de reconciliación interna.

El relato detalla momentos decisivos, como el ingreso inesperado a una clínica psiquiátrica de Medellín mientras ejercía un cargo ejecutivo. Cárdenas Lara describe cómo, tras la hospitalización, emprendió un viaje a la India inicialmente planeado para ocho días, que se amplió a siete meses dedicados a su desarrollo espiritual y personal. En la India, se formó en yoga y filosofía oriental, herramientas que luego integró en su proceso de sanación.

Itinerario personal y espiritual de Claudia Cárdenas Lara

Claudia Cecilia Cárdenas Lara nació en Medellín y reside en Estados Unidos. Es administradora de empresas por la Universidad EAFIT, con estudios en psicología del color, yoga, meditación y sanación.
Claudia Cecilia Cárdenas Lara nació en Medellín y reside en Estados Unidos. Es administradora de empresas por la Universidad EAFIT, con estudios en psicología del color, yoga, meditación y sanación.

Claudia Cecilia Cárdenas Lara nació en Medellín y reside en Estados Unidos. Es administradora de empresas por la Universidad EAFIT, con estudios en psicología del color, yoga, meditación y sanación. Desde su infancia mostró un interés especial por la escritura, resultado que le permitió destacarse en un concurso literario en Buenos Aires.

El punto de inflexión en su historia fue una crisis emocional que la llevó a ser hospitalizada cuando ocupaba un alto cargo ejecutivo. Posteriormente, su viaje a la India se transformó en un período clave para su desarrollo, en el que obtuvo títulos universitarios en yoga y certificaciones en sanación y respiración evolutiva. Estas experiencias consolidaron su perfil como mentora y promotora del bienestar, acompañando procesos de transformación a través de talleres y retiros.

Actualmente, dirige la compañía CAMBIA TÚ LLC y dedica su labor a inspirar el autoconocimiento, trabajando con comunidades en diferentes países. Su misión se centra en promover la espiritualidad y el cambio constante de vida.

El valor y el impacto del testimonio en la lucha contra el estigma

La obra de Cárdenas Lara aborda la depresión desde una perspectiva honesta y humana, mostrando que incluso quienes aparentan éxito pueden enfrentar batallas internas.
La obra de Cárdenas Lara aborda la depresión desde una perspectiva honesta y humana, mostrando que incluso quienes aparentan éxito pueden enfrentar batallas internas.

La obra de Cárdenas Lara aborda la depresión desde una perspectiva honesta y humana, mostrando que incluso quienes aparentan éxito pueden enfrentar batallas internas. El testimonio revela el sufrimiento y el proceso de recuperación tras la crisis, destacando la importancia de gestionar las emociones antes de que el colapso sea la única salida.

La autora insiste en que la recuperación es una construcción diaria. Presenta herramientas de autoconocimiento y destaca la necesidad de autohonestidad como base para la transformación. El libro invita al lector a identificarse con situaciones difíciles, tendiendo un puente entre el dolor y la esperanza.

“Hay historias que se escriben con el alma y se comparten con quienes caminaron a nuestro lado… Esta es una historia personal que enmarca la reflexión de la vida a raíz de la depresión y sus consecuencias...”, es uno de los apartes destacados de la obra. Además, subraya que Claudia Cecilia Cárdenas Lara no narra teorías ajenas, sino su propio proceso, lo que genera autenticidad y cercanía.

El texto está dirigido a personas interesadas en transformación personal, bienestar, espiritualidad y comprensión de los desafíos de la salud mental desde una mirada humana.
El texto está dirigido a personas interesadas en transformación personal, bienestar, espiritualidad y comprensión de los desafíos de la salud mental desde una mirada humana.

El texto está dirigido a personas interesadas en transformación personal, bienestar, espiritualidad y comprensión de los desafíos de la salud mental desde una mirada humana. Lectores en proceso de cambio, profesionales en búsqueda de sentido y familias interesadas en comprender mejor este tipo de experiencias.

La historia de Claudia Cecilia Cárdenas Lara encarna el espíritu de una evolución permanente. Su relato invita a mirar los momentos difíciles como oportunidades de crecimiento y transformación continua.

Temas Relacionados

Claudia y la mujer en mi segundo nombreDepresiónAutoconocimientoLibros

Más Noticias

Claudia López arremetió contra Iván Cepeda, ante su postura por la parranda en la cárcel de Itagüí: “Patético”

La candidata presidencial, al igual que otros personajes políticos, cuestionó la postura del aspirante a la presidencia frente al escándalo que se suscitó por la fiesta de poderosos cabecillas de estructuras criminales en este centro penitenciario

Claudia López arremetió contra Iván Cepeda, ante su postura por la parranda en la cárcel de Itagüí: “Patético”

Suspenden clases presenciales en Cúcuta ante paro de busetas y bloqueos viales

La Secretaría de Educación activó un plan de contingencia ante la suspensión del transporte público colectivo y el riesgo en la movilidad

Suspenden clases presenciales en Cúcuta ante paro de busetas y bloqueos viales

Colombia registró el primer ataque con enjambre de drones contra el Ejército en Valle del Cauca

Un ataque coordinado con al menos 15 aeronaves no tripuladas marcó un hito en la guerra irregular, dejando dos militares heridos y evidenciando un salto tecnológico de las disidencias armadas

Colombia registró el primer ataque con enjambre de drones contra el Ejército en Valle del Cauca

Autoridades de Bogotá activan operativo de rescate para buscar a siete personas desaparecidas en la zona boscosa de Monserrate

Las acciones involucran herramientas tecnológicas y personal capacitado, en una labor coordinada para ubicar al grupo reportado como perdido en las inmediaciones del reconocido cerro de la capital

Autoridades de Bogotá activan operativo de rescate para buscar a siete personas desaparecidas en la zona boscosa de Monserrate

Iván Cepeda respondió a artículo en el que le pusieron la lupa a la financiación de su campaña y calificó cifras como falaces: esto dijo

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico negó de forma categórica las informaciones sobre presuntas irregularidades en la contabilidad de su aspiración, defendió la legalidad de los créditos reportados ante el Consejo Nacional Electoral y retó a sus detractores a presentar pruebas ante la justicia

Iván Cepeda respondió a artículo en el que le pusieron la lupa a la financiación de su campaña y calificó cifras como falaces: esto dijo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Hugo Rodallega denunció que fue agredido con una piedra a la salida del clásico entre Santa Fe y Millonarios: así fue el tenso momento

Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Falcao volvió a quejarse del árbitraje en Colombia, luego del clásico contra Santa Fe: “¿Cuál es el miedo de pitarle un penalti a Millonarios?"