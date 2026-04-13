Claudia Cecilia Cárdenas presenta un libro sobre su viaje interior: hospitalización inesperada, meses en la India y sanación a través del yoga

“Claudia y la mujer en mi segundo nombre” es un testimonio autobiográfico sobre salud mental y superación.

El lanzamiento de “Claudia y la mujer en mi segundo nombre”, primer libro de Claudia Cecilia Cárdenas Lara, tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Museo El Castillo de Medellín. La obra relata, desde una perspectiva autobiográfica, el impacto de la depresión tras la pérdida de su madre, el proceso de hospitalización psiquiátrica y la posterior transformación personal, integrando elementos de yoga, meditación y filosofía oriental.

“Claudia y la mujer en mi segundo nombre” es un testimonio autobiográfico sobre salud mental y superación. El libro propone un recorrido desde la crisis emocional hasta la reconstrucción interior, convirtiéndose en una herramienta para quienes atraviesan situaciones difíciles y buscan recursos de autoconocimiento y resiliencia.

El lanzamiento de “Claudia y la mujer en mi segundo nombre”, primer libro de Claudia Cecilia Cárdenas Lara, tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Museo El Castillo de Medellín.

En sus páginas, Claudia Cecilia Cárdenas Lara aborda cómo la muerte de su madre a los 12 años, a causa de la depresión, marcó el inicio de una herida emocional profunda. La autora narra cómo esta experiencia desencadenó una búsqueda de sentido a través de periodos de dolor y la necesidad de reconciliación interna.

El relato detalla momentos decisivos, como el ingreso inesperado a una clínica psiquiátrica de Medellín mientras ejercía un cargo ejecutivo. Cárdenas Lara describe cómo, tras la hospitalización, emprendió un viaje a la India inicialmente planeado para ocho días, que se amplió a siete meses dedicados a su desarrollo espiritual y personal. En la India, se formó en yoga y filosofía oriental, herramientas que luego integró en su proceso de sanación.

Itinerario personal y espiritual de Claudia Cárdenas Lara

Claudia Cecilia Cárdenas Lara nació en Medellín y reside en Estados Unidos. Es administradora de empresas por la Universidad EAFIT, con estudios en psicología del color, yoga, meditación y sanación.

Claudia Cecilia Cárdenas Lara nació en Medellín y reside en Estados Unidos. Es administradora de empresas por la Universidad EAFIT, con estudios en psicología del color, yoga, meditación y sanación. Desde su infancia mostró un interés especial por la escritura, resultado que le permitió destacarse en un concurso literario en Buenos Aires.

El punto de inflexión en su historia fue una crisis emocional que la llevó a ser hospitalizada cuando ocupaba un alto cargo ejecutivo. Posteriormente, su viaje a la India se transformó en un período clave para su desarrollo, en el que obtuvo títulos universitarios en yoga y certificaciones en sanación y respiración evolutiva. Estas experiencias consolidaron su perfil como mentora y promotora del bienestar, acompañando procesos de transformación a través de talleres y retiros.

Actualmente, dirige la compañía CAMBIA TÚ LLC y dedica su labor a inspirar el autoconocimiento, trabajando con comunidades en diferentes países. Su misión se centra en promover la espiritualidad y el cambio constante de vida.

El valor y el impacto del testimonio en la lucha contra el estigma

La obra de Cárdenas Lara aborda la depresión desde una perspectiva honesta y humana, mostrando que incluso quienes aparentan éxito pueden enfrentar batallas internas.

La obra de Cárdenas Lara aborda la depresión desde una perspectiva honesta y humana, mostrando que incluso quienes aparentan éxito pueden enfrentar batallas internas. El testimonio revela el sufrimiento y el proceso de recuperación tras la crisis, destacando la importancia de gestionar las emociones antes de que el colapso sea la única salida.

La autora insiste en que la recuperación es una construcción diaria. Presenta herramientas de autoconocimiento y destaca la necesidad de autohonestidad como base para la transformación. El libro invita al lector a identificarse con situaciones difíciles, tendiendo un puente entre el dolor y la esperanza.

“Hay historias que se escriben con el alma y se comparten con quienes caminaron a nuestro lado… Esta es una historia personal que enmarca la reflexión de la vida a raíz de la depresión y sus consecuencias...”, es uno de los apartes destacados de la obra. Además, subraya que Claudia Cecilia Cárdenas Lara no narra teorías ajenas, sino su propio proceso, lo que genera autenticidad y cercanía.

El texto está dirigido a personas interesadas en transformación personal, bienestar, espiritualidad y comprensión de los desafíos de la salud mental desde una mirada humana.

El texto está dirigido a personas interesadas en transformación personal, bienestar, espiritualidad y comprensión de los desafíos de la salud mental desde una mirada humana. Lectores en proceso de cambio, profesionales en búsqueda de sentido y familias interesadas en comprender mejor este tipo de experiencias.

La historia de Claudia Cecilia Cárdenas Lara encarna el espíritu de una evolución permanente. Su relato invita a mirar los momentos difíciles como oportunidades de crecimiento y transformación continua.