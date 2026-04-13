Así la fuerte pelea entre dos mujeres en pleno centro de Medellín, presuntamente por un hombre: hasta con escoba se pegaron

Una pelea entre dos mujeres por un hombre, ocurrida en un bar y billar del centro de Medellín, fue grabada y difundida en redes sociales, donde la atención se centró tanto en el enfrentamiento como en la intervención de una trabajadora de aseo que intentó evitar daños a sus implementos de trabajo - crédito colombiainformativaa / Instagram

En un bar y billar ubicado en el centro de Medellín, una pelea entre dos mujeres captó la atención de quienes estaban presentes. El enfrentamiento, que habría surgido por un hombre según usuarios en redes sociales, quedó registrado en un video donde ambas mujeres se agreden a gritos.

Durante el altercado, una de ellas tomó la escoba y el recogedor de una trabajadora de aseo. La otra, por su parte, se armó con una tabla que encontró en el suelo. Los implementos quedaron expuestos, lo que obligó a la empleada a intervenir para proteger sus herramientas de trabajo.

Las imágenes provocaron una ola de comentarios: “ay veee la Sra. del aseo preocupada q le fueran a bañar sus escobas”, escribió una usuaria. Otros destacaron: “La señora cuidando su dotación” y “Dejen a la señora trabajar y no le dañen sus implementos”. No faltaron quienes criticaron el motivo del conflicto: “Pelear por un hombre es lo más bajo. Que puede existir”, se leyó entre las reacciones.