Accidente entre dos buses en Medellín deja 10 heridos y un conductor atrapado en el centro

El Cuerpo Oficial de Bomberos realizó labores de rescate para liberar a uno de los conductores atrapados en la cabina. - crédito @FicoGutierrez/X

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 12 de abril entre dos buses de servicio público en Medellín dejó al menos diez personas heridas y un conductor atrapado.

El siniestro ocurrió en la intersección de la carrera 50 con calle 35, en el sector de Palacé, cerca del barrio Perpetuo Socorro, en la Comuna 10 (La Candelaria). La colisión generó una emergencia que movilizó a varios organismos de socorro, así como afectaciones en la movilidad mientras se adelantaban las labores de atención.

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Debido a la magnitud del impacto, equipos de Atención Prehospitalaria (APH), unidades de la Policía y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudieron al lugar para atender a los afectados.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, informó que dos tripulaciones de Bomberos participaron en la atención de la emergencia, en coordinación con otros organismos.

Según el mandatario, 10 personas resultaron lesionadas y recibieron atención en el sitio, mientras que uno de los conductores quedó atrapado dentro de la cabina tras el fuerte impacto.

El alcalde informó que dos tripulaciones de Bomberos atendieron la emergencia y confirmó la atención a los lesionados y el rescate del conductor atrapado - crédito @FicoGutierrez/X

El conductor fue rescatado por los bomberos luego de quedar atrapado entre las estructuras del vehículo y posteriormente trasladado en estado delicado a una clínica en el sector de El Poblado, donde recibe atención médica especializada.

Características del accidente

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de tránsito conocidos por El Tiempo, los vehículos involucrados corresponden a un bus de la empresa Sotramed, con placas SNM-114, y un bus de la ruta Circular 302, con placas STX-302.

Las imágenes registradas evidencian la magnitud del siniestro, ya que uno de los buses terminó volcado, mientras el otro presentó daños severos en su parte frontal.

Además, la colisión provocó congestión vehicular en el sector, debido a la presencia de unidades de emergencia y al cierre parcial de la vía mientras se desarrollaban las labores de rescate y atención.

Las personas lesionadas recibieron atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladadas a centros asistenciales. - crédito @FicoGutierrez/X

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron la elaboración del croquis del accidente y la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

De manera preliminar, algunos testigos indicaron, según informó el medio mencionado, que uno de los conductores habría cruzado un semáforo en rojo. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente y forma parte del proceso de investigación.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que se mantuvo el acompañamiento a la situación y que las causas del accidente están siendo analizadas por las autoridades competentes.

Durante la atención de la emergencia, ambulancias, unidades de Bomberos y efectivos de la Policía permanecieron en el lugar, brindando asistencia a los heridos y coordinando el manejo de la situación.

Contexto de seguridad vial en la ciudad

Este hecho se registra en medio de los esfuerzos de la administración distrital por fortalecer las estrategias de seguridad vial en Medellín.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, durante el primer trimestre de 2026 se ha registrado una reducción en el número de víctimas fatales por siniestros viales, pasando de 76 casos en 2025 a 69 en el mismo periodo de 2026.

Además, las autoridades han intensificado los operativos de control en diferentes corredores viales, con más de 3.700 acciones realizadas en marzo, que han derivado en la imposición de más de 40.000 comparendos y 10.301 inmovilizaciones de vehículos.

Uno de los vehículos terminó volcado mientras el otro presentó graves daños en la parte frontal. - crédito @FicoGutierrez/X

Seguimiento a la situación

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se podría entregar un balance más detallado sobre el estado de salud de los lesionados y las causas del accidente.

Por ahora, la investigación continúa en curso, mientras los organismos de tránsito avanzan en el análisis técnico del siniestro y en la verificación de las versiones entregadas por testigos.