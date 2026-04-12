Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Blessd lanzó su nuevo larga duración, 'El Mejor Hombre Del Mundo', concebido como el más maduro y accesible hasta la fecha - crédito cortesía Blessd

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la segunda semana de abril de 2026.

Diamante Eléctrico presenta ‘Crudo & Cursi’

La agrupación capitalino publicó en plataformas digitales este álbum en vivo grabado en el Teatro Colón de Bogotá, un escenario que la banda describe como “emblemático” y profundamente conectado con su historia. Esta producción reinterpreta algunos temas de su catálogo especialmente seleccionados para la ocasión, reorientándolas a un formato más sofisticado.

“Bogotá atraviesa toda nuestra música. Era una deuda de siempre celebrarnos ahí y siempre esperamos el momento adecuado para hacerlo”, comentó la banda en un comunicado de prensa.

Paula Pera y el fin de los Tiempos presenta “Azul”

Una de las figuras más destacadas del ámbito musical independiente en los últimos años vuelve a sorprender con su más reciente lanzamiento, de tono atmosférico y con una sencillez cautivadora.

Estados Alterados lanza la versión sinfónica de “Seres De La Noche”

Con un legado que ya roza su cuarta década, la agrupación antioqueña anunció el lanzamiento de Sinfónico, un álbum grabado con la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá.

Grabado en 2021, cuenta con la masterización de Mike Marsh —ingeniero reconocido por su trabajo con Massive Attack, The Chemical Brothers y Depeche Mode—, y consta de 12 piezas elegidas para pasar por este procesamiento y adaptación a un formato orquestal, siendo el primer adelanto elegido uno de los sencillos más recordados de su LP Cuarto Acto (1993).

Paula Arenas rinde tributo a un ser querido en “Imborrable”

La cantautora colombiana presenta un tema de carácter profundamente personal. Inspirada en la estética francesa de los años 70 y escrita tras el fallecimiento de su abuelo, fue una de las primeras canciones que compuso para Nada es Permanente, su próximo larga duración.

“El día que mi abuelo murió, también me enteré de que estaba embarazada. Fue una mezcla de dolor y esperanza difícil de explicar, como si la vida me quitara el piso y al mismo tiempo me diera una razón para volver a aterrizar”, expresó la artista en un comunicado de prensa.

Luis Alberto Posada revive “Pedacito de Cielo” en una versión renovada

El ícono de la música popular colombiana presenta una versión remasterizada de uno de los temas más queridos y coreados de su repertorio.

Originalmente lanzada como parte de su catálogo romántico, la canción se convirtió rápidamente en un clásico del género, destacándose por su letra emotiva y su interpretación cercana. Con esta nueva versión, el artista mantiene la esencia del tema original mientras adapta su sonido a los estándares actuales de las plataformas digitales.

Grupo Niche invita a mirar la vida sin filtros en “Realidad-Es”

Ni la muerte de su fundador y líder, el maestro Jairo Varela, detiene la carrera de la legendaria agrupación de salsa. Hoy, bajo la dirección musical de José Aguirre, ese legado se preserva y evoluciona con una mirada contemporánea, dejando como evidencia su más reciente lanzamiento, en el que hace una observación de la vida tal como es, sin maquillajes ni discursos vacíos, cuestionando las verdades que a menudo se dan por sentadas.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en Siloé, uno de los barrios más emblemáticos de Cali. Con una puesta en escena inspirada en las verbenas populares y la participación de actores naturales de la montaña, el video retrata la vida cotidiana desde una estética cruda, colectiva y resiliente, reflejando el espíritu de comunidad que caracteriza al barrio.

Jheral presenta su EP de afrobeats, ‘La Joya Del Caribe’

El artista cartagenero abre un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de esta colección de cinco temas cargados de ritmo, sensualidad y vibras caribeñas. El tema principal elegido para su promoción es TODOMENTAL, en el que sigue la línea del afrobeats que viene en alza, con la aspiración de marcar tendencia durante el año.

Blessd presenta su nuevo álbum, ‘El Mejor Hombre Del Mundo’

El artista colombiano Blessd publicó en la noche del jueves 9 de abril en Colombia su nuevo trabajo discográfico, El Mejor Hombre del Mundo, un álbum que marca una consolidación en la música urbana nacional y suma colaboraciones de peso como Ovy On The Drums, Myke Towers y Crudo Means Raw.

“Queríamos darle como ese flow, un álbum con muchos sonidos globales, mundiales. Viene muy limpio, no tiene groserías, esa vulgaridad. Queremos que suene en restaurantes, en pasarelas”, contó el artista en diálogo con Infobae Colombia.

Manuel Turizo celebra la identidad colombiana con ‘APAMBICHAO’

El cantante, nominado al Latin Grammy vuelve al ruedo con su quinto trabajo discográfico que a través de 15 canciones explora la riqueza de Colombia y el pulso cotidiano de sus calles.

El cordobés despliega una combinación de pop latino y música urbana, pero lo hace desde una propuesta deliberadamente local, con guiños a la cultura popular, la gastronomía, el colorido y la vitalidad que identifica al Caribe colombiano.

Como evidencia de lo anterior está el tema principal de esta producción, Te hacen falta dos, que ya cuenta con su videoclip oficial.

Hamilton presenta “Isla Pa Dos (Wawawao)”, una canción fiestera llena de sabor y romance

El cantante, destacado por Billboard y Rolling Stone como uno de los artistas a seguir en el panorama latinoamericano, presenta una canción romántica, versátil y cargada de sabor que reafirma su identidad como el “Afrorockstar”. Con una letra directa y un coro altamente pegajoso, el sencillo fusiona el romanticismo caribeño con una vibra moderna y envolvente.

Pablo Fortaleza y Apache celebran las raíces afro con “Viche Curao”

El artista afrocolombiano Pablo Fortaleza se une al referente del hip hop venezolano para presentar esta pista en la que el boom bap sostiene una lírica que celebra la identidad cultural y memoria del barrio, inspirada en la tradición del Pacífico colombiano.

A través de una lírica introspectiva, la canción recorre recuerdos familiares, la herencia afro y el papel del hip-hop como vehículo de expresión social.

Anitta y Shakira unen fuerzas en “Choka Choka”

Dos de las figuras del momento en el pop internacional se juntan en este sencillo que entrecruza funk carioca con beats propios del género urbano, buscando crear un sencillo capaz de trascender fronteras.

La letra, escrita por Anitta, Lil iAm y King Saints, se presenta como una declaración de empoderamiento femenino, un eje temático que Shakira ya ha adoptado en su catálogo reciente. Adicionalmente,la integración de la frase “Toca da cabocla” es vista como un guiño a la espiritualidad indígena, acorde con la imagen del sencillo —una ilustración del tarot que representa al sol y la luna como avatares de ambas artistas—que refuerza una narrativa visual y lírica de complementariedad e intercambio cultural.

Chino & Nacho presentan su álbum ‘Radio Venezuela’

Lo que empezó como una conversación íntima terminó siendo posiblemente el LP más ambicioso grabado por uno de los dúos más exitosos del pop latino.

Concebido en un contexto de incertidumbre, el dúo decide celebrar sus raíces con la radio como eje central, usando voces de locutores reconocidos por los venezolanos como Chataing y Renny Ottolina, figuras icónicas de la comunicación venezolana, hasta canciones que evocan lugares, dialectos y memorias compartidas. Esto se ve reflejado en los invitados, todos venezolanos, que van desde Rawayana hasta Danny Ocean.

“A pesar de que fue complejo y difícil, creo que se dio también porque eran muchos puntos de vista. Cuando tienes que colaborar con otros artistas, tienes que recibir sus puntos de vista, apreciar sus propias experiencias, su visión de lo que quieren lograr y lo que quiere escuchar. Y ese artista también tiene que estar dispuesto y abierto, sobre todo si nosotros somos los artistas principales del álbum. También tenía que sonar a Chino & Nacho”, comentó Nacho en diálogo con Infobae Colombia sobre el proceso de creación de este álbum.

Francisca Valenzuela presenta “Bugambilia”

Marcada por una atmósfera intensa cortesía del característico piano de la cantautora chilena y acompañada de un octeto de cuerdas, esta composición aborda la maternidad y ,en particular, ese período posparto desde una mirada honesta y realista, buscando derribar la fantasía y la idealización que muchas veces se construye alrededor de este tema.

En sus propias palabras emitidas en un comunicado de prensa, Valenzuela conecta esa experiencia con la figura histórica de las mujeres señaladas o castigadas por desviarse de la norma. “En Bugambilia conecto con las brujas — su rebeldía frente a su condena, lo incomprendido y abandonado”, apuntó.

Los Tres regresan con todo en su álbum ‘XCLNT’

Una de las agrupaciones que definieron el sonido del rock chileno, con la alineación original reunida, publicó su primer larga duración en 16 años, donde la esencia del grupo de Concepción queda reflejada de manera indiscutida.

Letras cargadas de melancolía y oscuridad interpretadas por Álvaro Henriquez con su estilo inconfundible, las guitarras de Ángel Parra añadiendo detalles siempre sorprendentes, y la base rítmica de “Titae” Lindl y Francisco Molina sosteniendo todo con la destreza habitual; es un trabajo perfecto para entender la singularidad que los volvió referentes del rock latinoamericano.

Plastilina Mosh presenta su vibrante sencillo “Cínicos Pecadores y Blasfemos”

Esta semana, justo antes de confirmar su regreso a Colombia para celebrar 30 años de carrera musical, la dupla mexicana lanza un nuevo sencillo con puro tono hip-hop, rimas ingeniosas y divertidas de Jonás González que no temen apelar al slang regiomontano, acompañado de un ritmo presto para el baile.

Julieta Venegas y Yahritza y Su Esencia unieron fuerzas en “La Línea”

La artista mexicana une fuerzas con el fenómeno de la música regional contemporánea en el tercer sencillo promocional de su próximo álbum, Norteña. Su letra aborda una de las realidades más complejas de nuestro tiempo: la separación de familias y parejas a causa de la migración y las deportaciones, retratando cómo una frontera —una línea invisible en el mapa— puede transformar por completo la vida de las personas, dejando historias suspendidas, amores a distancia y futuros inciertos, inspirada en vivencias cercanas, Julieta Venegas reflexiona sobre el cambio de percepción en torno a la migración:

“Crecí en Tijuana y he visto cómo esas historias han ido cambiando. Antes cuando alguien era deportado, se le veía como si fuese un criminal, con la idea de que solo pudo ser deportado por haber hecho algo ilegal. Pero ahora las personas pueden ser ilegales solo por haber llegado desde otro país. Es una canción de amor, de esperanza, de querer volver a estar con una persona amada a pesar de los obstáculos”, comentó Venegas en un comunicado de prensa.

Armin van Buuren y Olive Anguz presentan “Vem Comigo”

El reconocido DJ y productor neerlandés une fuerzas con la cantante británica radicada en Países Bajos en este sencillo que fusiona letras en portugués con un ritmo potente, que oscila entre el hard techno y elementos del trance de inicios de los 2000. La pista fue presentada en vivo en el Amsterdam Dance Event y posteriormente probada en escenarios de gran escala como A State of Trance, Ultra Miami, así como durante el reciente paso de Van Buuren por Brasil.

Evanescence presenta “Who Will You Follow”, primer adelanto de su próximo álbum

La emblemática banda que causó furor en los 2000 bajo el liderazgo de Amy Lee, comienza a causar expectativa de cara a la publicación de su sexto larga duración, Sanctuary, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de junio. Con el piano introduciendo la pista, esta no tarda en sumar las guitarras potentes que se volvieron marca registrada de la agrupación estadounidense.

“Llevamos más de tres años trabajando en este álbum y, al volver a escucharlo por fin de una sola vez, a punto de lanzarlo al mundo, me siento tremendamente orgullosa de cada segundo. Es abrumador. Trabajar en él ha sido mi válvula de escape para tantas cosas que me parecen mal y fuera de control, y un lugar donde encender la esperanza a través del poder de la música y la conexión… ¡menos mal que tenemos la gira ya organizada o no sabría qué hacer conmigo misma ahora! He estado completamente obsesionada. Me muero de ganas de que los fans lo escuchen”, comentó Lee en un comunicado de prensa.

Royel Otis presenta “Sweet Hallelujah”

Pocas semanas después de pasar por Colombia y justo a tiempo para sus dos presentaciones en Coachella, los australianos vuelven a sorprender con un nuevo tema que expande su estilo indie rock reminiscente de los 2000, incorporando arreglos orquestales, en una combinación notable de intimidad y épica. La letra, siguiendo lo sugerido con el título, celebra la fuerza del amor.