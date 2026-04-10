Colombia

Blessd lanzó ‘El Mejor Hombre del Mundo’ en todas las plataformas digitales: así suena lo nuevo del cantante

A lo largo de doce canciones, el “Bendito” explora la espiritualidad y los cambios que vivió durante el último año, acompañado de artistas invitados y su productor de cabecera, Ovy On The Drums. Infobae Colombia habló con el artista, horas antes de su estreno

Guardar
- crédito cortesía Blessd
Blessd lanza el álbum 'El Mejor Hombre del Mundo', reafirmando su lugar como referente de la música urbana de Colombia - crédito cortesía Blessd

El artista colombiano Blessd publicó en la noche del jueves 9 de abril en Colombia su nuevo trabajo discográfico, El Mejor Hombre del Mundo, un álbum que marca una consolidación en la música urbana nacional y suma colaboraciones de peso como Ovy On The Drums, Myke Towers y Crudo Means Raw.

Este lanzamiento se produce tras culminar una gira nacional de conciertos que convocó a más de 230.000 personas en varios escenarios del país, incluida una fecha central en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

- crédito cortesía Blessd
El nuevo disco de Blessd cuenta con Ovy On The Drums en la producción de la mayoría de temas, junto a colaboraciones de Myke Towers y Crudo Means Raw - crédito cortesía Blessd

Compuesto por doce canciones, incluye el que fue elegido como tema principal de este larga duración, Si las paredes hablaran, producido por Ovy On The Drums, en el que el cantante aborda recuerdos íntimos a la par que se propone brindar un trabajo más maduro y reflexivo que sus antecesores.

“Queríamos darle como ese flow, un álbum con muchos sonidos globales, mundiales. Viene muy limpio, no tiene groserías, esa vulgaridad. Queremos que suene en restaurantes, en pasarelas”, contó el artista en declaraciones para Infobae Colombia.

El álbum cuenta además con la participación de figuras como Myke Towers en Hola Qué Tal y Crudo Means Raw en Gracias a mi Dios. Esta última colaboración fue especialmente significativa para el “Bendito”, reseñando a Crudo como su rapero favorito.

“Lo llevo tatuado en mis costillas”, manifestó Blessd con orgullo, revelando que incluso se tatuó el arte gráfico de su álbum Todos tienen que comer, asegurando que “significa mucho para mí”.

Sobre la colaboración, Blessd explicó: “Siento que hicimos la canción indicada, ¿sabes? No es como que llevamos a Crudo a mi mundo, sino que fui yo al mundo de Crudo, de todo lo que me gusta y aparte le dimos esa viralidad a la canción, porque sé que va a ser una canción que se va a pegar demasiado por lo que dice, por el video, por lo que se escucha, que es esa jerga antioqueña, esa jerga colombiana“. Incluso adelantó que el videoclip “muestra el diario vivir de una persona que no tiene sus extremidades completas, trabaja así. Y mucha gente las tiene en el olvido”.

El proyecto surge en un momento de crecimiento personal y profesional para el artista, y la elección del título más allá de lo que puede sugerir en un principio, representa algo más profundo para Blessd.

Yo lo defino como una persona que lucha por sus sueños, que se supera, que trabaja día tras día, que tiene a tu familia bien, que está enfocado en hacer música. La gente habla mucho de vos, pero nadie sabe cómo son las cosas en realidad y no hay que darle explicación a nadie. Si alguien piensa que estás actuando mal, déjalo que piense con tal de que tu corazón esté bien y de que estés trabajando y de que estés haciendo las cosas como se debe, pues van a hablar de todos, todo el mundo”, expresó.

Cada pista aborda distintas temáticas que van desde la gratitud y la ambición hasta la reflexión personal, manifestando una clara intención de documentar un proceso de crecimiento tanto artístico como personal en Blessd, anclado en la lealtad a sus raíces en Antioquia y en la exploración de relaciones contemporáneas.

- crédito cortesía Blessd
Blessd reconoció en diálogo con Infobae Colombia que inicialmente no tenía ganas de hacer un "Yogurcito Remix", pero terminaron convenciéndolo. El tema se volvió un éxito viral durante 2025 - crédito cortesía Blessd

Esa tónica se extiende a la portada, en la que el cantante aparece cargando un bebé en sus brazos, haciendo referencia al anuncio que hizo en enero pasado de que será padre de su primogénito, fruto de su relación con Manuela QM, que ha estado en boca de las redes sociales durante las últimas semanas entre rumores de separación y de reconciliación.

Portada de 'El Mejor Hombre Del Mundo', álbum del cantante colombiano Blessd - crédito Warner Music Latina
Portada de 'El Mejor Hombre Del Mundo', álbum del cantante colombiano Blessd - crédito Warner Music Latina

Dos de los sencillos más sonados de Blessd en el tiempo reciente, EMHDM y Yogurcito Remix, que cuenta con Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. y ROA; forman parte del repertorio de esta placa. Prueba del impacto internacional de este remix, con más de 100 millones de reproducciones hasta la fecha, es que recibió nominación en los Premios Lo Nuestro 2026, y figura como nominado a Remix del Año, en los Premios Tu Música Urbano 2026 que se celebrarán el próximo 4 de junio.

Yogurcito se pegó un año y medio después, y como que eso me enseñó a no tener presión con las canciones", reflexionó sobre uno de los grandes éxitos de 2025 en el pop latino. “Más de un año en los charts totalmente sola. No quería hacerle remix. Al final, por una persona que trabaja en las redes sociales, que era el que forzaba y forzaba. Yo: ‘Bueno, vamos a hacer remix’. Apareció Anuel, apareció Luar, aparecieron todas las otras personas que están ahí, Kris R, y se dio. Y es un hit global en este momento que no sale de los charts de Spotify, de Apple, de YouTube. No sale, ahí está”.

Temas Relacionados

BlessdEl Mejor Hombre del MundoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El hurto al comercio en Bogotá cayó en más del 65% en lo corrido de 2026 y suma más de 840 capturados

Las autoridades atribuyen la disminución a la estrategia integral de seguridad, que incluye vigilancia reforzada, articulación con el sector privado y más pie de fuerza

El hurto al comercio en Bogotá cayó en más del 65% en lo corrido de 2026 y suma más de 840 capturados

Concejal de Medellín expuso irregularidades y privilegios tras polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Están viviendo como reyes”

Claudia Carrasquilla denunció el ingreso de artistas, licor y comida por $500 millones al penal de máxima seguridad, y cuestionó los privilegios otorgados a cabecillas bajo el pretexto de los diálogos de Paz Urbana

Concejal de Medellín expuso irregularidades y privilegios tras polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Están viviendo como reyes”

El presidente de la Corte Suprema advirtió por retrasos en el proceso contra exministros del Gobierno Petro por el caso Ungrd: “Es una alerta”

El magistrado Iván Mauricio Lenis cuestionó el cumplimiento de los términos procesales por parte de la Fiscalía, tras la libertad de Ricardo Bonilla

El presidente de la Corte Suprema advirtió por retrasos en el proceso contra exministros del Gobierno Petro por el caso Ungrd: “Es una alerta”

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

La actriz subió un “reel” con el que le mostró a sus seguidores la manera en que ella y su esposo, Damián Pasquini, prepararon la que será la habitación de su hija

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Richard Ríos sería un fichaje de mucho peso para la Serie A de Italia: estos dos equipos lo buscarían

Millonarios ya pensaría en los primeros refuerzos para Fabián Bustos: le buscaría reemplazo a Diego Novoa

Colombia inició de manera agridulce su participación en la Billie Jean King Cup en Ibagué: una victoria y una derrota