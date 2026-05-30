Colombia

Tesla grabó en HD a ladrón en norte de Bogotá, rompió el vidrio para sacar objetos de valor

El hecho quedó totalmente registrado por el sistema de videovigilancia del vehículo, lo que permitió ver con claridad el rostro del responsable durante toda la secuencia

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Video captado por un vehículo Tesla en Bogotá, donde se observa el momento en que un hombre forzó el carro y sustrajo pertenencias en Colina Campestre - crédito Pasa en Bogotá/X

Un vehículo Tesla estacionado en Bogotá registró el 28 de mayo el robo a su interior en el barrio Colina Campestre, en la localidad de Suba. El hecho volvió a llamar la atención por el uso de las cámaras del propio vehículo, que captaron el movimiento del presunto responsable mientras forzaba el carro.

El registro dura cerca de 20 segundos. En ese tiempo se ve a un hombre caminando alrededor del vehículo, revisando el entorno y mirando en varias direcciones, como si estuviera verificando que no hubiera nadie en las proximidades. Después se acerca a una de las ventanas con una herramienta que parece un destornillador y empieza a forzar el vidrio.

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En la grabación, el sujeto da varias vueltas al carro antes de actuar. Se detiene, observa la calle, vuelve a mirar hacia los lados y repite ese comportamiento varias veces. Luego se posiciona junto al vehículo, saca la herramienta parcialmente y rompe el vidrio lateral para acceder al interior.

Hurto a un vehículo Tesla en Colina Campestre, Bogotá, quedó registrado por sus cámaras - crédito Pasa en Bogotá/X
Hurto a un vehículo Tesla en Colina Campestre, Bogotá, quedó registrado por sus cámaras - crédito Pasa en Bogotá/X

El video se corta justo en el momento en que el sospechoso logra abrir el vehículo. Según la información del perfil Pasa en Bogotá, en el interior del carro fueron sustraídas algunas pertenencias personales de los ocupantes, aunque no se ha detallado el inventario de los objetos robados.

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Uno de los puntos más comentados es que el sistema del vehículo captó el rostro del hombre con bastante claridad. Se ven sus gestos mientras rodea el carro y cuando rompe la ventana, lo que ha hecho que el video circule ampliamente en redes.

El caso se suma a otros similares donde las cámaras de estos vehículos han registrado robos o intentos de hurto en vía pública, mostrando cómo este tipo de tecnología puede terminar funcionando como evidencia en hechos de seguridad urbana.

Esto es posible por el sistema de vigilancia de los vehículos Tesla, conocido como “modo centinela” o Sentry Mode. El sistema usa varias cámaras externas distribuidas alrededor del carro para vigilar lo que pasa incluso cuando está estacionado.

Los vehículos Tesla vienen equipados con un sistema de cámaras externas que monitorea el entorno del automóvil y registra cualquier movimiento sospechoso alrededor del carro - crédito Reuters
Los vehículos Tesla vienen equipados con un sistema de cámaras externas que monitorea el entorno del automóvil y registra cualquier movimiento sospechoso alrededor del carro - crédito Reuters

En total son seis cámaras: una frontal, una trasera y cuatro laterales. Cuando detectan movimiento cercano o comportamiento sospechoso, empiezan a grabar automáticamente. El material queda guardado en una memoria USB o disco duro conectado al vehículo.

El sistema no solo graba movimientos alrededor del carro, también registra impactos o intentos de manipulación. Por eso, en casos como este, queda documentado desde el acercamiento del sospechoso hasta el momento en que intenta forzar la ventana.

En un caso similar ocurrido en Cali en abril de 2026, la cámara de un vehículo Tesla registró el robo de un espejo lateral en cuestión de segundos sobre la avenida Roosevelt.

Hasta el momento, no se reportó información oficial sobre capturas o recuperación de la pieza en ese caso, y las autoridades no dieron un pronunciamiento público detallado.

Sin embargo, el material fue presentado en redes como un ejemplo de cómo las cámaras vehiculares pueden documentar con precisión delitos de rápida ejecución.

El Modo Centinela de Tesla registró con claridad el rostro del hombre que robó el espejo lateral del vehículo estacionado en Cali - crédito @Crealab - hector mesa/TikTok
El Modo Centinela de Tesla registró con claridad el rostro del hombre que robó el espejo lateral del vehículo estacionado en Cali - crédito @Crealab - hector mesa/TikTok

El panorama de la seguridad vehicular en Colombia sigue mostrando contrastes.

Aunque el país registra una reducción general en el hurto de automotores y motocicletas, el problema no desaparece y continúa concentrado en territorios específicos, con dinámicas asociadas al mercado ilegal de autopartes.

De acuerdo con el más reciente informe de Asopartes, Antioquia se convirtió en el inicio de 2026 en la región con mayor número de robos de motocicletas, desplazando a Bogotá, con 1.198 casos reportados en el primer trimestre.

Aunque el departamento logró una reducción cercana al 49% frente al año anterior, el volumen absoluto sigue siendo el más alto del país, lo que evidencia que la disminución no ha sido suficiente para eliminar la presión del delito.

El mismo informe señala que el hurto de automóviles en Colombia también cayó un 15%, mientras que en Antioquia y Medellín se registraron reducciones similares.

Sin embargo, el gremio advierte que el fenómeno no está resuelto, sino que se mantiene impulsado por la demanda de repuestos sin trazabilidad y por redes de comercio informal que facilitan la circulación de autopartes robadas.

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