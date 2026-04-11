Gustavo Bolívar le respondió a Marbelle tras llamarlo “Malp… Care Muisca”: “ Pobre señora”

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social y férreo defensor tanto del presidente Gustavo Petro como de la candidatura presidencial de Iván Cepeda, no se quedó con la espina del comentario que le hizo la cantante y opositora Marbelle, tras publicar una foto del matrimonio de la artista con su padre, a quien señaló como “Papá Pitufo”.

El rifirrafe siguió encendido, y abordó asuntos de identidad indígena y discriminación racial, a propósito del insulto que usó Marbelle con Gustavo Bolívar, que le dijo “malparido care muisca (sic)”.

Gustavo Bolívar le contestó insultos a Marbelle con un video hecho con IA - crédito @GustavoBolivar/X

El escritor y exsenador colombiano publicó un mensaje dirigido a la vocalista de música tecno carrilera, que también le preguntó: “¿Por qué no se informa bien, perro hijueputa? El papá pitufo que usted busca no estaba en mi matrimonio. Está metido en el culo de su patrón! (sic)”.

Entonces, Bolívar escribió: “Nunca me sentiré insultado porque me digan ‘indígena’. Es raíz, es historia, es dignidad, es lo que soy y lo que somos. Mi padre era antioqueño, mi madre era de Espinal, territorio Pijao. Yo no me avergüenzo de mi ancestra bella, al contrario, la honro. En Colombia, lo verdaderamente triste no es tener origen indígena, sino despreciarlo. Para ud es motivo de burla, para mí es motivo de orgullo. Soy tierra, soy resistencia, soy memoria (sic)“.

El excongresista exaltó la diversidad étnica del país y dijo que casi todos los colombianos tienen raíces y sangre indígena. Además reiteró su desacuerdo con el uso de estos orígenes como insulto. “Negarlas o usarlas como insulto habla más mal de quien lo dice que de quien lo recibe. Yo honro mi sangre pijao con orgullo”, insistió.

Gustavo Bolívar le dedicó unas palabras a Marbelle tras insultarlo - crédito @Gustavo Bolívar/X

Adicionalmente, hizo mención de la figura de Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, llevó la discusión al plano electoral y retó a Marbelle: “Dentro de poco tu vicepresidenta será una valiosa y valiente mujer indígena: @aida_quilcue”.

El mensaje del exdirector del DPS estuvo acompañado de un video de él con dibujos e indumentaria propios de la cultura pijao, al parecer realizado con inteligencia artificial, con este mensaje: “No me ofendes, querida Marbelle. Soy orgulloso de mi raza y mis ancestros. Solo una rectificación: no soy muisca, soy pijao. Pobre señora, ¿acaso no sabe que todos los colombianos tenemos sangre indígena?“.

Gustavo Bolívar reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica de Petro

El exsenador también cuestionó en sus redes sociales el viernes 10 de abril de 2026 la decisión de la Corte Constitucional de anular la emergencia económica decretada por el Gobierno en diciembre. Dijo que se trata de “una estrategia sistemática de bloqueo” contra el presidente Petro.

Bolívar expresó su inconformidad con el fallo y sostuvo que “no dejaron gobernar a Petro”, en alusión a la que sería la tercera declaratoria de emergencia económica que termina sin efecto durante la actual administración.

Gustavo Bolívar criticó decisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica de Gustavo Petro - crédito @GustavoBolívar/X

La emergencia económica se implementó con el objetivo de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para enfrentar situaciones excepcionales, bajo el argumento de la presencia de factores que amenazaban sectores como la economía y la estabilidad social del país.

“Ya son dos leyes de financiamiento, media reforma tributaria, tres emergencias económicas hundidas. Toda una estrategia de bloqueo que luego con total cinismo cobran a los ingenuos diciendo: Petro va a dejar un déficit alto’. Y los incautos saldrán a apoyarlos cuando ninguna de estas medidas del gobierno afectaba el bolsillo de ningún pobre. Gravaba Yates y vehículos de lujo con el 19% del IVA, imponía el IVA a bebidas alcohólicas y vapeadores. Un artículo de la Reforma Tributaria de 2022 cobraba regalías al sector de hidrocarburos, que no las paga hoy. Otra gravaba juegos y apuestas. Casi todas cobraban impuestos a los ultraricos y así… No dejaron gobernar a Petro. No sé cómo este país no está hundido", escribió.