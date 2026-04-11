Estados Alterados anunció álbum sinfónico junto a la Filarmónica Metropolitana: un clásico fue elegido como su primer adelanto

Estados Alterados celebra cuatro décadas como pionero del synthpop colombiano con 'Sinfónico' - crédito cortesía Estados Alterados

Desde finales de los 80 y durante los 90, Estados Alterados marcó pauta en la música colombiana a la hora de ser pioneros en la creación de canciones orientadas al synthpop, en un momento donde los ritmos tropicales como la salsa o el vallenato eran predominantes.

A la par con el auge que vivía el rock en español en América Latina, la agrupación antioqueña se transformó en una de las puntas de lanza de esta tendencia que incluyó a nombres como Aterciopelados, La Derecha, Hora Local, Ekhymosis, o 1280 Almas, haciendo que éxitos como Muévete, El Velo o Seres De La Noche alcanzaran la señal de MTV.

Con un legado que ya roza su cuarta década, la agrupación anunció el lanzamiento de Sinfónico, un álbum grabado con la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá

Grabado en 2021, cuenta con la masterización de Mike Marsh —ingeniero reconocido por su trabajo con Massive Attack, The Chemical Brothers y Depeche Mode— mientras que el vinilo fue masterizado por Miles Showell, conocido por su trabajo con Queen, The Beatles y The Rolling Stones, en los Abbey Road Studios de Londres.

Fueron 12 las piezas elegidas para pasar por este procesamiento y adaptación a un formato orquesta, siendo el primer adelanto elegido Seres De La Noche, uno de los sencillos más recordados de su LP Cuarto Acto (1993).

En el comunicado difundido por la agrupación, se anunció que su lanzamiento en formato físico tendrá lugar durante el próximo Record Store Day, que se celebrará el sábado 18 de abril.

En formato vinilo, la edición incorpora 10 canciones, agrupadas en dos lados: el lado A contendrá La Fiebre de Marzo, Mantra, Muévete, Pueblo y Contenme, mientras que el lado B incluye Seres de la Noche, Animal, Miedo, Opulencia y El Velo. Para su versión digital, el álbum suma dos piezas adicionales —Guayaquil y Caín— para completar los 12 tracks.

El álbum 'Sinfónico' de Estados Alterados reúne 12 canciones reinterpretadas junto a la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito cortesía Estados Alterados

Un aspecto clave del estreno radica en su exclusividad: la única vía de acceso al álbum completo antes de su aparición en plataformas digitales a finales de mayo, será el vinilo distribuido en tiendas independientes como parte de los lanzamientos estratégicos del Record Store Day, fomentando el consumo del formato físico. Esta dinámica se ve potenciada con una serie de eventos exclusivos en algunas de las discotiendas independientes que forman parte del evento, incluyendo una escucha exclusiva y un DJ set a cargo de la agrupación.

De igual modo, Estados Alterados anunció la primera fecha en vivo realizada bajo este formato denominado como Estados Sinfónico. La cita será el 14 de agosto en Medellín, mientras que la fecha para Bogotá está aún pendiente de confirmación.

A finales de 2024, “Ricky” Restrepo comentó con Infobae Colombia que la idea de trabajar en una reinterpretación sinfónica de algunos de sus clásicos surgió de un show especial en el Teatro Metropolitano con la orquesta, como invitados en el Medellín Music Week.

“Nos dijeron que querían tocar con nosotros y de ahí pasamos a ‘vamos a hacer un álbum’, pero eso no es nada fácil si eres una banda independiente”, reconoció el baterista de la agrupación antioqueña, dejando evidencia de la dedicación del grupo para completar Sinfónico.

Por otra parte, Restrepo apuntó que fue una iniciativa concebida con la idea de que tuviese un impacto social más profundo que la mera creación musical. “Muchos miembros de la orquesta vienen de barrios con muchos problemas sociales y que encontraron a través de la música su respuesta a la vida. Entonces, convocamos artistas visuales para que el lanzamiento sea respaldado con el arte de cada artista y todo apunta que vamos a sacar vinilo. Uno de los elegidos representará la carátula y, si todo se nos da, en los insertos estarán los otros artes elegidos”, apuntó.