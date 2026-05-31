Ministra de las TIC pide a Claro, Tigo y Movistar reforzar protocolos y garantizar conectividad durante jornada electoral

La ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, hizo un llamado a los operadores móviles para reforzar protocolos y atender fallas en sus redes durante la jornada electoral.- crédito Ministerio de las TIC

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carina Murcia, hizo un llamado urgente a los principales operadores de telefonía móvil del país —Claro, Tigo, Movistar y Movilpt— para que refuercen sus protocolos de contingencia y garanticen la estabilidad de las redes durante la jornada electoral que se desarrolla este domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia.

El pronunciamiento se realizó a través de su cuenta en la red social X, en medio del despliegue institucional para supervisar el comportamiento de las telecomunicaciones en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia 2026.

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“Máxima alerta” en redes de telecomunicaciones durante elecciones

La jefe de la cartera TIC fue enfática en solicitar la activación inmediata de los planes de contingencia por parte de los operadores.

“Desde el Gobierno Nacional hago un llamado a Claro, Tigo, Movistar y Movilpt para que mantengan máxima alerta, activen todos sus protocolos de contingencia y atiendan de manera inmediata las afectaciones reportadas en sus redes e infraestructura. La conectividad debe estar en máxima alerta cuando la democracia está en marcha”, señaló la ministra.

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El mensaje subraya la importancia de la estabilidad de las comunicaciones durante la jornada electoral, en la que millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República.

Murcia solicita a Claro, Tigo y Movistar mantener máxima alerta y activar planes de contingencia ante afectaciones en la conectividad. - crédito @CarinaMurciaY/X

Monitoreo en tiempo real desde el MinTIC

La funcionaria también destacó el trabajo del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC), desde donde el Ministerio TIC realiza seguimiento permanente al comportamiento de las redes en todo el territorio nacional.

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“Desde el CMIC del Ministerio TIC revisamos el estado de las telecomunicaciones del país durante la jornada electoral. Garantizar la continuidad de las comunicaciones es fundamental para el desarrollo de una jornada democrática segura y transparente”, indicó.

Además, reiteró que el Gobierno mantiene vigilancia constante sobre la infraestructura tecnológica:

“Nuestra responsabilidad es clara, vigilar, monitorear y exigir que las comunicaciones funcionen para todas y todos los colombianos”, agregó.

Reporte del MinTIC: estado de la conectividad a las 8:30 p. m.

El pronunciamiento de la ministra se conoce tras el último reporte oficial del MinTIC con corte a las 8:30 p. m., en el que se detalla que el sistema de telecomunicaciones del país se mantiene, en general, en condiciones de normalidad durante el desarrollo del proceso electoral.

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Según el informe, el monitoreo técnico ha evidenciado avances en la estabilización de algunos eventos previamente reportados, aunque persisten seguimientos puntuales en infraestructura, energía y redes.

Entre los departamentos con novedades reportadas por los operadores se encuentran:

Antioquia

Bolívar

Caquetá

Cesar

Chocó

Cundinamarca

Nariño

Norte de Santander

Tolima

Amazonas

El informe también detalla que las principales incidencias corresponden a:

Intermitencias leves en algunos servicios móviles

Fallas asociadas a infraestructura energética

Seguimiento a estaciones base y enlaces de comunicación

El Ministerio TIC aseguró que estas situaciones no representan afectaciones graves y que continúan siendo atendidas en coordinación con los operadores.

Reporte oficial sobre el estado de las telecomunicaciones, con seguimiento a intermitencias, fallas energéticas y estaciones en varias regiones del país. - crédito @Ministerio_TIC/X

Elecciones en Colombia 2026: jornada clave para la democracia

Este domingo 31 de mayo de 2026, Colombia celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que los ciudadanos habilitados deben acudir a los puestos de votación para ejercer su derecho al sufragio.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso una tarjeta electoral con 15 casillas, de las cuales 14 corresponden a las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales, y una adicional está destinada al voto en blanco.

Aunque el tarjetón incluye físicamente 14 opciones, solo 11 fórmulas se encuentran activas debido a retiradas de candidaturas que ocurrieron durante el proceso electoral, aunque sus casillas se mantienen impresas por razones logísticas.

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Entre los binomios en competencia se encuentran figuras como Iván Cepeda, Claudia López, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Roy Barreras, entre otros.

Tarjetón Elecciones presidenciales Colombia 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Recomendaciones para evitar la anulación del voto

La Registraduría recordó a los ciudadanos la importancia de marcar correctamente la tarjeta electoral para evitar la anulación del voto.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Ubicar la fórmula presidencial de preferencia

Marcar una sola opción dentro del recuadro correspondiente

Utilizar una “X” u otro símbolo claro dentro del espacio de votación

Evitar múltiples marcas o tachones

No realizar anotaciones fuera del área establecida

La entidad insistió en que el incumplimiento de estas reglas puede invalidar el sufragio, afectando la participación ciudadana en la elección del próximo jefe de Estado.

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